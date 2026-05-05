Ukrainan sodan aikana kuollut tai vammautunut jo yli 3 500 lasta – määrät kasvussa

YK:n tänään julkaisemat tiedot osoittavat 791 lapsen kuolleen ja 2752 haavoittuneen Ukrainassa vuoden 2022 helmikuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä aikana. Kokonaismäärä on yhtä suuri, kuin mitä lapsia on noin 177 koululuokassa.

Luvut korostavat lapsiin kohdistuvien vakavien rikkomusten laajuutta Ukrainassa. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ainakin 294 lasta kuoli tai vammautui. Lapsiuhrien määrä kasvoi peräti 27 prosenttia vuoden 2025 viimeisen neljänneksen luvuista.

Kuusitoistavuotias Nazar*, 16, loukkaantui vakavasti ilmaiskussa pelatessaan jalkapalloa luokkatovereidensa kanssa koulunsa urheilukentällä Harkovassa. Pojan reisi vammautui vakavasti. Koska Nazar pääsi nopeasti sairaalaan, lääkärit pystyivät pelastamaan hänen jalkansa. Pelastakaa Lasten kumppanijärjestö Ukrainan miinanraivaajien yhdistys tuki poikaa saamaan leikkauksia ja kuntoutusta.

”Olen syvästi kiitollinen lääkäreille, jotka tekivät kaiken, minkä pystyivät. Hänen reitensä oli täysin murskana. Hänellä oli myös sirpalehaavoja käsissä, toisessa jalassa ja päässä – sirpaleita oli kaikkialla, kertoo Nazarin äiti, Kseniia*, 47.

”Haavoittumiseni jälkeen äitini oli kanssani joka ikinen päivä kahden vuoden ajan. Hän oli suurin tukeni. Rehellisesti sanottuna luulen, että ilman häntä olisin keskeyttänyt kuntoutuksen, koska se oli todella raskasta. Äiti ei kuitenkaan antanut minun luovuttaa. Hän toisti minulle: ’Jatka, tee jotain’, ja tämä auttoi minua paljon”, kertoo Nazar.

Viidettä vuotta jatkunut Ukrainan konflikti on YK:n tietojen mukaan vaatinut 15 850 siviilin hengen. Yli 44 800 ihmistä on haavoittunut. Viime vuoden aikana kiihtyneet ilmaiskut Ukrainaan vaarantavat jatkuvasti siviilien turvallisuuden ja häiritsevät vakavasti jokapäiväistä elämää.

Pelastakaa Lapset vaatii konfliktin kaikkia osapuolia varmistamaan siviilien suojelun. Osana tätä on pidättäydyttävä käyttämästä räjähtäviä taisteluvälineitä asutuilla alueilla. Räjähtävät aseet muodostavat erityisen vakavan riskin lapsille.

”Ukrainassa tapetut tai haavoitetut yli 3 500 lasta ovat karu muistutus tämän sodan tuhoisista inhimillisistä kustannuksista. Tämän synkän luvun takana on satoja lapsia, joiden elämä on päättynyt ennenaikaisesti. Tuhansien muiden elämä on muuttunut pysyvästi vammojen vuoksi, ja vielä paljon enemmän on lapsia, jotka ovat joutuneet toistuvien traumojen, menetyksien ja turvattomuuden kohteeksi”, sanoo Pelastakaa Lasten Ukrainan maajohtaja Sonia Khush.

”Viime vuoden aikana olemme nähneet siviilialueisiin kohdistuvien hyökkäysten lisääntyvän, mikä viittaa räikeään piittaamattomuuteen lapsia ja heidän oikeuksiaan kohtaan. Vuosi 2025 oli Ukrainan lapsille tappavin vuosi sitten vuoden 2022. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan varmistaa, että siviilejä suojellaan ja että lapset säästyvät vahingoilta.”

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien ja laajensi toimintaansa konfliktin kiihdyttyä helmikuussa 2022. Järjestöllä on maassa noin 200 työntekijää, jotka toimivat Kiovassa, Harkovassa, Sumyssä, Mykolajivissa ja Dniprossa. Yhteistyössä yli 25 kumppanitahon kanssa Pelastakaa Lapset on tarjonnut Ukrainassa tukea jo yli 4,7 miljoonalle ihmiselle, joista noin 1,9 miljoonaa on lapsia.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

