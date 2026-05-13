Valtakunnallinen Lumilapio-palkinto Ylen Minna Knus-Galánille, Ville Juutilaiselle ja Jyri Hänniselle

Suomalaisilta viedään vuosittain verkkopetoksilla kymmeniä miljoonia. Yle pääsi ulkomaisen, hyvin ammattimaisen huijariorganisaation jäljille. Toimittajat selvittivät poikkeuksellisen aineiston avulla, miten verkkopetoksia toteutetaan vaihe vaiheelta ja miksi ne ovat niin tuottoisaa liiketoimintaa. Juttukokonaisuudessa hyödynnettiin kansainvälistä yhteistyötä.

Tutkivan journalismin yhdistys nimesi kuusi journalistista työtä ehdolle vuoden 2025 valtakunnallisessa kategoriassa ja kolme paikallis-alueellisessa kategoriassa. Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli yli 70. Myös Ylen toimittajien Tuomas Hyytisen ja Eero Mäntymaan Huijaus nimeltä Suomi -juttukokonaisuus kisasi valtakunnallisesta Lumilapio-palkinnosta. Lisäksi palkinnosta kisasi Ylen toimittaja Veli-Pekka Hämäläisen juttu poliisin salaisesta ansasta.

