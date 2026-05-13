Valtakunnallinen Lumilapio-palkinto Ylen Minna Knus-Galánille, Ville Juutilaiselle ja Jyri Hänniselle
13.5.2026 19:58:04 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Ylen sekä kansainvälisen toimittajaryhmän yhteistyönä tekemä selvitys Georgiassa toimivasta petostehtaasta ja manipuloinnin mestareista on palkittu valtakunnallisella Lumilapio-tunnustuksella. Lumilapiolla palkitaan vuoden paras tutkiva juttukokonaisuus. Palkinto jaettiin 13.5.
Suomalaisilta viedään vuosittain verkkopetoksilla kymmeniä miljoonia. Yle pääsi ulkomaisen, hyvin ammattimaisen huijariorganisaation jäljille. Toimittajat selvittivät poikkeuksellisen aineiston avulla, miten verkkopetoksia toteutetaan vaihe vaiheelta ja miksi ne ovat niin tuottoisaa liiketoimintaa. Juttukokonaisuudessa hyödynnettiin kansainvälistä yhteistyötä.
Tutkivan journalismin yhdistys nimesi kuusi journalistista työtä ehdolle vuoden 2025 valtakunnallisessa kategoriassa ja kolme paikallis-alueellisessa kategoriassa. Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli yli 70. Myös Ylen toimittajien Tuomas Hyytisen ja Eero Mäntymaan Huijaus nimeltä Suomi -juttukokonaisuus kisasi valtakunnallisesta Lumilapio-palkinnosta. Lisäksi palkinnosta kisasi Ylen toimittaja Veli-Pekka Hämäläisen juttu poliisin salaisesta ansasta.
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy
Finlands Linda Lampenius och Pete Parkkonen gick vidare till Eurovisionsfinalen13.5.2026 00:13:41 EEST | Pressmeddelande
Den första semifinalen i Eurovision Song Contest 2026 i Wien har precis avslutats. Finlands representanter Linda Lampenius och Pete Parkkonen gick som väntat vidare till finalen i världens största musiktävling. Finalen avgörs på lördag den 16 maj.
Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät Euroviisujen finaaliin13.5.2026 00:13:41 EEST | Tiedote
Wienin Eurovision Song Contest 2026 -kilpailun ensimmäinen semifinaali päättyi juuri. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät odotetusti mukaan maailman suurimman musiikkikilpailun finaaliin, joka käydään tulevana lauantaina 16.5.
Finland’s Linda Lampenius and Pete Parkkonen through to the Eurovision Grand Final13.5.2026 00:13:41 EEST | Press release
The first semifinal of the Eurovision Song Contest 2026 in Vienna has just ended. Finnish representatives Linda Lampenius and Pete Parkkonen went through to the Grand Final of the world’s biggest music contest next Saturday.
Eurovisionen 2026 nästa vecka: Jaana Pelkonen presenterar Finlands poäng i finalen, Yle sänder massvis med Eurovisionsprogram6.5.2026 09:00:12 EEST | Pressmeddelande
Eurovision Song Contests finalvecka inleds nästa vecka i Wien, Österrike. Finlands representanter Linda Lampenius och Pete Parkkonen är redo att tävla om segern. Eurovisionen syns och hörs på bred front i Yles program och tjänster ända fram till finalen den 16.5, där Jaana Pelkonen presenterar Finlands jurypoäng.
Euroviisut 2026 ensi viikolla: Jaana Pelkonen antaa Suomen pisteet viisufinaalissa, Ylellä runsaasti viisuohjelmaa6.5.2026 09:00:12 EEST | Tiedote
Tämän vuoden Euroviisujen eli Eurovision Song Contestin finaaliviikkoa vietetään ensi viikolla Itävallan Wienissä. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat valmiina kisaamaan jopa voitosta. Euroviisut näkyvät laajasti Ylen ohjelmissa ja palveluissa aina 16.5. nähtävään viisufinaaliin asti, jossa Suomen raadin pisteidenantajana toimii Jaana Pelkonen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme