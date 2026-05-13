Yleisradio Oy

Valtakunnallinen Lumilapio-palkinto Ylen Minna Knus-Galánille, Ville Juutilaiselle ja Jyri Hänniselle

13.5.2026 19:58:04 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote

Ylen sekä kansainvälisen toimittajaryhmän yhteistyönä tekemä selvitys Georgiassa toimivasta petostehtaasta ja manipuloinnin mestareista on palkittu valtakunnallisella Lumilapio-tunnustuksella. Lumilapiolla palkitaan vuoden paras tutkiva juttukokonaisuus. Palkinto jaettiin 13.5.

Suomalaisilta viedään vuosittain verkkopetoksilla kymmeniä miljoonia. Yle pääsi ulkomaisen, hyvin ammattimaisen huijariorganisaation jäljille. Toimittajat selvittivät poikkeuksellisen aineiston avulla, miten verkkopetoksia toteutetaan vaihe vaiheelta ja miksi ne ovat niin tuottoisaa liiketoimintaa. Juttukokonaisuudessa hyödynnettiin kansainvälistä yhteistyötä.

Tutkivan journalismin yhdistys nimesi kuusi journalistista työtä ehdolle vuoden 2025 valtakunnallisessa kategoriassa ja kolme paikallis-alueellisessa kategoriassa. Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli yli 70. Myös Ylen toimittajien Tuomas Hyytisen ja Eero Mäntymaan Huijaus nimeltä Suomi -juttukokonaisuus kisasi valtakunnallisesta Lumilapio-palkinnosta. Lisäksi palkinnosta kisasi Ylen toimittaja Veli-Pekka Hämäläisen juttu poliisin salaisesta ansasta.

Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.

