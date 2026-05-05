Kaksi herkänkaunista elämäkerrallista kaunoteosta: Herra Parkinson muutti meille ja Jalkaryömijän perunkirjoituksia

21.5.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

Eija Peltosen esikoisromaani Herra Parkinson muutti meille on elämänmakuinen ja lämmin tarina pitkästä liitosta, jota kannattelevat huumori, kiintymys ja yhteinen historia. Toisen runokokoelmansa Jalkaryömijän perunkirjoituksia julkaissut Vilja Kerola piirtää sanan ja vesivärin siveltimellä kuvia, joissa kuolema ei ole loppu vaan huokaus – osa kiertoa, joka ei pyydä lupaa.

Kannet: Eija Peltonen (Herra Parkinson muutti meille) | Siri Kerola & Vilja Kerola (Jalkaryömijän perunkirjoituksia)
Eija Peltosen romaani Herra Parkinson muutti meille on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Jouni ja Mari ovat olleet yhdessä yli neljäkymmentä vuotta. Heidän elämänsä on kulkenut tuttuja ja turvallisia uomia, kunnes kaikki muuttuu Jounin diagnoosin myötä. Uusi, kutsumaton vieras muuttaa heidän kotiinsa ja kulkee mukana jokaisessa hetkessä: välillä vaikeana varjona, välillä melkein näkymättömänä, mutta aina läsnä.

Vuoden mittainen kertomus kulkee arjen, muistojen ja rakkauden kerroksissa – sairauden keskeltä nousee lempeä ja toiveikas kuva elämästä, jota ei voi pysäyttää.

Eija Peltonen (s. 1960) on lohjalainen eläkkeellä oleva varhaiskasvatuksen opettaja ja teatteripedagogi. Herra Parkinson muutti meille on hänen ensimmäinen kaunokirjallinen teoksensa.

PELTONEN, EIJA : Herra Parkinson muutti meille
184 sivua
ISBN 9789524173735
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Vilja Kerolan runokokoelma Jalkaryömijän perunkirjoituksia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

pikkuhiljaa pääsi tyhjenee
luu antaa periksi
solut rapisevat olkapäillesi

näen tyhjää silmiesi takana
silti jotain niin tuttua

Jalkaryömijän perunkirjoituksia on runoteos muistisairaan, reumaa sairastaneen äidin kuolemasta ja siitä, mitä jää – kipua, hellyyttä, muistoja, unia, naurua. Perintö ei ole pelkästään esineissä ja asiakirjoissa vaan teoissa, tavoissa, ihmisruumiin ja mielen kätköissä.

Oululaislähtöinen Vilja Kerola asuu Kirkkonummen Veikkolassa ja työskentelee päivisin "puuseppäartenomimerkonomina" – kuten hän ammatikseen mainitsee.

Vilja Kerolan Luiseva Sälli -kuvituksia on kesäkuussa näytteillä Oulun pienimmässä taidegalleriassa, Viinibaari Voxin näyteikkunassa (Pakkahuoneenkatu 8, Oulu). Näyttely toteutetaan yhteistyössä Galleria MABD:n kanssa ja se on osa MABD:n Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki Galleria International -projektia.

Lisätietoa näyttelystä: https://www.kaleva.fi/oulun-pienin-taidegalleria-on-avannut-ovensa-tutus/12499902

KEROLA, VILJA : Jalkaryömijän perunkirjoituksia
91 sivua
ISBN 9789524172288
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

momentum kirjatkirjallisuuskotimainen kaunokirjallisuuskotimainen kirjallisuuskotimainen runousmuistisairaudetparkinsonliikehäiriösairauselämäkerrallinen romaaniesikoisteos

Kansi: Eija Peltonen
Eija Peltosen kuva © Maija Rikanniemi
Kansi: Siri Kerola & Vilja Kerola
Vilja Kerolan kuva © Ari Haimi
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

