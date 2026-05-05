Kaksi herkänkaunista elämäkerrallista kaunoteosta: Herra Parkinson muutti meille ja Jalkaryömijän perunkirjoituksia
21.5.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Eija Peltosen esikoisromaani Herra Parkinson muutti meille on elämänmakuinen ja lämmin tarina pitkästä liitosta, jota kannattelevat huumori, kiintymys ja yhteinen historia. Toisen runokokoelmansa Jalkaryömijän perunkirjoituksia julkaissut Vilja Kerola piirtää sanan ja vesivärin siveltimellä kuvia, joissa kuolema ei ole loppu vaan huokaus – osa kiertoa, joka ei pyydä lupaa.
Eija Peltosen romaani Herra Parkinson muutti meille on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Jouni ja Mari ovat olleet yhdessä yli neljäkymmentä vuotta. Heidän elämänsä on kulkenut tuttuja ja turvallisia uomia, kunnes kaikki muuttuu Jounin diagnoosin myötä. Uusi, kutsumaton vieras muuttaa heidän kotiinsa ja kulkee mukana jokaisessa hetkessä: välillä vaikeana varjona, välillä melkein näkymättömänä, mutta aina läsnä.
Vuoden mittainen kertomus kulkee arjen, muistojen ja rakkauden kerroksissa – sairauden keskeltä nousee lempeä ja toiveikas kuva elämästä, jota ei voi pysäyttää.
Eija Peltonen (s. 1960) on lohjalainen eläkkeellä oleva varhaiskasvatuksen opettaja ja teatteripedagogi. Herra Parkinson muutti meille on hänen ensimmäinen kaunokirjallinen teoksensa.
PELTONEN, EIJA : Herra Parkinson muutti meille
184 sivua
ISBN 9789524173735
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026
Vilja Kerolan runokokoelma Jalkaryömijän perunkirjoituksia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
pikkuhiljaa pääsi tyhjenee
luu antaa periksi
solut rapisevat olkapäillesi
näen tyhjää silmiesi takana
silti jotain niin tuttua
Jalkaryömijän perunkirjoituksia on runoteos muistisairaan, reumaa sairastaneen äidin kuolemasta ja siitä, mitä jää – kipua, hellyyttä, muistoja, unia, naurua. Perintö ei ole pelkästään esineissä ja asiakirjoissa vaan teoissa, tavoissa, ihmisruumiin ja mielen kätköissä.
Oululaislähtöinen Vilja Kerola asuu Kirkkonummen Veikkolassa ja työskentelee päivisin "puuseppäartenomimerkonomina" – kuten hän ammatikseen mainitsee.
Vilja Kerolan Luiseva Sälli -kuvituksia on kesäkuussa näytteillä Oulun pienimmässä taidegalleriassa, Viinibaari Voxin näyteikkunassa (Pakkahuoneenkatu 8, Oulu). Näyttely toteutetaan yhteistyössä Galleria MABD:n kanssa ja se on osa MABD:n Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki Galleria International -projektia.
Lisätietoa näyttelystä: https://www.kaleva.fi/oulun-pienin-taidegalleria-on-avannut-ovensa-tutus/12499902
KEROLA, VILJA : Jalkaryömijän perunkirjoituksia
91 sivua
ISBN 9789524172288
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
