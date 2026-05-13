Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
14.5.2026 00:19:34 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa 14.5.2026 Jyväskylän Vanhatiellä tapahtuneesta keskisuuresta rakennuspalosta. Omakotitalon piharakennus tuhoutui täysin, mutta henkilövahinkoja ei aiheutunut. Palon syttymissyytä ei tiedetä.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 14.5.2026
Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, vanhatie, Jyväskylä)
Omakotitalon pihapiirissä ollut noin 10m2 piharakennus tuhoutui tulipalossa täysin. Palosta ei auheutunut henkilövahinkoja eikä se päässyt leviämään maastoon tai viereiseen omakotitaloon. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Pelastuslaitokselta paikan päällä yhteensä 3 yksikköä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.5.2026 16:56:58 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa keskisuuresta rakennuspalosta Kyyjärvellä 13.5.2026. Omakotitalon kellaritilojen sähkölaitteisto kärähti teknisen vian vuoksi. Vaikka palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai merkittäviä rakennevahinkoja, paikalla työskenteli 6 pelastusyksikköä.
Hyvinvointialueen lautakunnat kokoustavat 20.5.202613.5.2026 16:08:46 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta ja turvallisuuslautakunta pitävät kokouksensa 20.5. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokouksen listalla on muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisen perusteiden muutos 1.7.2026 alkaen ja perheoikeudellisten palvelujen toimipaikan muutos.
Keski-Suomen hyvinvointialue vältti aluejakoselvityksen13.5.2026 15:15:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue ei ole joutumassa aluejakoselvitykseen. Keski-Suomen hyvinvointialueella on arviointiryhmän mukaan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset selvitä tehtävistään sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden järjestäjänä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvolan verkkoajanvaraus laajenee 18.5.13.5.2026 09:08:41 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluiden verkkoajanvaraus laajenee maanantaina 18.5.2026 äitiysneuvolaan, lastenneuvolan lisäkäyntiaikoihin ja kaikkiin seksuaaliterveyspalveluita tarjoaviin yksiköihin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.5.2026 05:14:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.5.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JOUTSA Pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalolle Joutsaan Kaakontielle klo 4:00. 20m2 aittarakennuksessa alkanut palamaan. Yksi ihminen oli ollut nukkumassa aitassa, kun oli herännyt palovaroittimen ääneen ja havainnut sisällä savua. Henkilö pääsi ulos aitasta vahingoitta. Palo rajoittui aitan sisälle, eikä päässyt leviämään ympäristöön tai muihin rakennuksiin pihapiirissä. Palon syttymissyy on epäselvä. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon yksikkö. Kohteessa toimi viisi yksikköä. Tilanteen varmistaminen kestänee vielä noin tunnin ajan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme