Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa rakennuspalosta Muuramen Härkölahdentiellä 14.5.2026. Autotalli ja henkilöauto tuhoutuivat täysin, mutta henkilövahinkoja ei tullut eikä palo levinnyt. Paikalla oli kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä.