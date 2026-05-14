Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
14.5.2026 03:16:43 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa rakennuspalosta Muuramen Härkölahdentiellä 14.5.2026. Autotalli ja henkilöauto tuhoutuivat täysin, mutta henkilövahinkoja ei tullut eikä palo levinnyt. Paikalla oli kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 14.5.2026
Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, härkölahdentie, Muurame)
Noin 50m2 kokoinen autotalli rakennus sekä sen sisällä ollut henkilöauto tuhoutuivat täysin tulipalossa. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä palo päässyt leviämään maastoon eikä viereisiin rakennuksiin. Paikalla yhteensä 8 pelastuslaitoksen yksikköä. Palon syttymissyystä ei tietoa.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
