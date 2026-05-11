Liike Nytin varapuheenjohtaja Panu Peitsaro siirtyy Keskustaan
14.5.2026 12:10:24 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Liike Nyt -puolueen pitkäaikainen vaikuttaja ja varapuheenjohtaja Panu Peitsaro siirtyy Keskustan riveihin. Peitsaro tavoittelee vuoden 2027 eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikkaa Keskustan ehdokkaana Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.
Savonlinnalainen Panu Peitsaro on ollut Liike Nyt -puolueen kantavia voimia pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Viime vuoden kuntavaaleissa hän oli Savonlinnan ääniharava 1331 äänellä. Aluevaaleissa Peitsaro oli Etelä-Savon ylivoimainen ääniharava 3184 äänellä.
Päätös vaihtaa Liike Nytistä Keskustaan oli Peitsarolle helppo.
- Haluan olla aidosti vaikuttamassa Itä-Suomen elinvoimaa ja alueen ihmisten hyvän elämän edellytyksiin. Keskustalla alueiden puolustaminen on verissä. Siksi valintani oli Keskusta.
Liike Nytin Savonlinnan kaupunginvaltuuston koko seitsemän henkinen ryhmä siirtyy Peitsalon mukana Keskustan valtuustoryhmään.
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho tervehtii Peitsaron ratkaisua ilolla. Puoluesihteerin mukaan ovi käy nyt Keskustassa vahvasti sisäänpäin.
- Olemme erittäin otettuja Peitsaron puoluevalinnasta. Keskusta on oikea valinta kaikille, jotka haluavat tehdä töitä koko Suomen puolesta, Siika-aho kiteyttää.
Peitsaro on koulutukseltaan terveydenhuollon erikoislääkäri ja hammaslääkäri. Lisäksi hän on suorittanut sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen eMBA-tutkinnon.
Peitsaro on tehnyt pitkän uran sote-sektorilla. Ennen sote-uudistusta hän toimi Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtajana. Tällä hetkellä hän työskentelee työterveyslääkärinä ja hyvinvointi- ja kuntokeskusyrittäjänä.
Lisätietoja: Panu Peitsaro, 040 702 2538
Yhteyshenkilöt
Juha MäättäviestintäpäällikköPuh:+358 40 735 9612juha.maatta@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Antti Kaikkonen: Hallituksen työllisyyspolitiikka on epäonnistunut – Orpon puheet eivät vastaa todellisuutta11.5.2026 12:40:00 EEST | Tiedote
Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan hallituksen työllisyyspolitiikka on ajautunut pahasti sivuraiteelle. Samaan aikaan kun työllisten määrä on selkeästi laskenut, pääministeri Petteri Orpo antaa julkisuudessa toistuvasti kuvan tilanteesta, joka ei vastaa tilastoja eikä suomalaisten arkea.
Liikunta kuuluu kaikille - Keskusta julkaisi liikuntalinjauksensa8.5.2026 10:07:36 EEST | Tiedote
Keskusta on julkaissut liikuntalinjauksensa, jossa on toimenpiteitä suomalaisten fyysisen toimintakyvyn parantamiseksi 15 prosentilla vuoteen 2040 mennessä.
Keskusta kysyy: mitä maksaa mielen pahoinvointi? – laaja mielenterveysohjelma julki7.5.2026 08:56:30 EEST | Tiedote
Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet yhdeksi Suomen suurimmista inhimillisistä ja taloudellisista haasteista.
Antti Kaikkonen Hyvinkäällä, Keravalla ja Helsingissä: Datakeskusbuumiin saatava koordinaatiota1.5.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Suomeen kohdistuu parhaillaan paljon datakeskusinvestointeja. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan kiinnostus on myönteinen asia, mutta kehitystä on pystyttävä ohjaamaan hallitummin. Kaikkonen puhui asiasta vappupuheissaan Hyvinkäällä, Keravalla ja Kyösti Kallion patsaalla Helsingissä.
Keskustan puoluesihteeri HUS:n hoitajien palkkapudotuksesta: ”Suorastaan röyhkeää”27.4.2026 16:29:53 EEST | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho ilmaisee huolensa HUS:n päätöksestä alentaa satojen työntekijöidensä palkkoja. Puoluesihteerin syyttävä sormi osoittaa Orpon hallituksen suuntaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme