Liike Nytin varapuheenjohtaja Panu Peitsaro siirtyy Keskustaan

Savonlinnalainen Panu Peitsaro on ollut Liike Nyt -puolueen kantavia voimia pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Viime vuoden kuntavaaleissa hän oli Savonlinnan ääniharava 1331 äänellä. Aluevaaleissa Peitsaro oli Etelä-Savon ylivoimainen ääniharava 3184 äänellä.

Päätös vaihtaa Liike Nytistä Keskustaan oli Peitsarolle helppo.

Haluan olla aidosti vaikuttamassa Itä-Suomen elinvoimaa ja alueen ihmisten hyvän elämän edellytyksiin. Keskustalla alueiden puolustaminen on verissä. Siksi valintani oli Keskusta.

Liike Nytin Savonlinnan kaupunginvaltuuston koko seitsemän henkinen ryhmä siirtyy Peitsalon mukana Keskustan valtuustoryhmään.

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho tervehtii Peitsaron ratkaisua ilolla. Puoluesihteerin mukaan ovi käy nyt Keskustassa vahvasti sisäänpäin.

Olemme erittäin otettuja Peitsaron puoluevalinnasta. Keskusta on oikea valinta kaikille, jotka haluavat tehdä töitä koko Suomen puolesta, Siika-aho kiteyttää.

Peitsaro on koulutukseltaan terveydenhuollon erikoislääkäri ja hammaslääkäri. Lisäksi hän on suorittanut sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen eMBA-tutkinnon.

Peitsaro on tehnyt pitkän uran sote-sektorilla. Ennen sote-uudistusta hän toimi Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtajana. Tällä hetkellä hän työskentelee työterveyslääkärinä ja hyvinvointi- ja kuntokeskusyrittäjänä.

Lisätietoja: Panu Peitsaro, 040 702 2538