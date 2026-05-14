Keski-Suomen pelastuslaitos: Vaaratiedote Uusimaa
15.5.2026 04:15:08 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Vaaratiedote, Uusimaa
Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion / tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni.
Väestöä kehotetaan siirtymään sisätiloihin. Sisätiloissa on hyvä oleskella rakennuksen keskiosissa ja pysytellä kaukana ikkunoista. Jos et pääse sisätiloihin, etsi mahdollisimman suojainen paikka. Kun olet turvallisessa paikassa, seuraa viranomaisten viestintää. Tarkempia toimintaohjeita voit katsoa 112 Suomi - sovelluksesta tai pelastustoimen verkkosivuilta (https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen).
Yleiseen hätänumeroon 112 soittamista tulee välttää muissa kuin akuuteissa hätätilanteissa.
Keski-Suomen pelastuslaitos ei tiedota tilanteesta enempää, vaan tiedotusvastuu on Puolustusvoimilla sekä sisäministeriön pelastusviranomaisella.
Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö
Lisätietoja: Puolustusvoimat, sisäministeriön pelastusviranomainen
Päivystävä päällikköKeski-Suomen pelastuslaitosPuh:0403559664
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.5.2026 03:16:43 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa rakennuspalosta Muuramen Härkölahdentiellä 14.5.2026. Autotalli ja henkilöauto tuhoutuivat täysin, mutta henkilövahinkoja ei tullut eikä palo levinnyt. Paikalla oli kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.5.2026 00:19:34 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa 14.5.2026 Jyväskylän Vanhatiellä tapahtuneesta keskisuuresta rakennuspalosta. Omakotitalon piharakennus tuhoutui täysin, mutta henkilövahinkoja ei aiheutunut. Palon syttymissyytä ei tiedetä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.5.2026 16:56:58 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa keskisuuresta rakennuspalosta Kyyjärvellä 13.5.2026. Omakotitalon kellaritilojen sähkölaitteisto kärähti teknisen vian vuoksi. Vaikka palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai merkittäviä rakennevahinkoja, paikalla työskenteli 6 pelastusyksikköä.
Hyvinvointialueen lautakunnat kokoustavat 20.5.202613.5.2026 16:08:46 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta ja turvallisuuslautakunta pitävät kokouksensa 20.5. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokouksen listalla on muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisen perusteiden muutos 1.7.2026 alkaen ja perheoikeudellisten palvelujen toimipaikan muutos.
Keski-Suomen hyvinvointialue vältti aluejakoselvityksen13.5.2026 15:15:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue ei ole joutumassa aluejakoselvitykseen. Keski-Suomen hyvinvointialueella on arviointiryhmän mukaan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset selvitä tehtävistään sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden järjestäjänä.
