HUS-yhtymän henkilöstökokemus kehittynyt myönteisesti – suositteluhalukkuus kääntyi nousuun
15.5.2026 09:26:47 EEST | HUS | Tiedote
Henkilöstökyselyn 2026 tulokset osoittavat laajaa myönteistä kehitystä HUS-yhtymän henkilöstön kokemuksissa. Tulokset ovat signaali suunnan kääntymisestä haastavien vuosien ja mittavien sopeutustoimien jälkeen.
HUSin henkilöstökyselyn 2026 tulokset paranivat lähes kaikilla osa-alueilla. Tämä on merkittävä saavutus tilanteessa, jossa HUS-yhtymä on joutunut käymään läpi raskaat yhteistoimintaneuvottelut syksyllä 2024 sekä vuosia jatkuneet talouden tasapainotustoimet.
Henkilöstö suosittelee työpaikkaa aiempaa enemmän
Koko HUSin eNPS eli oman työpaikan suositteluhalukkuus nousi –7:stä +1:een. Suosittelijoita on nyt enemmän kuin kriittisiä vastaajia. Suositteluhalukkuus nousi takaisin vuoden 2024 tasolle ja kriittisen palautteen määrä väheni.
”Olemme iloisia siitä, että myös henkilöstökyselyssä näkyy kääntynyt suunta ja luottamus tulevaan, sillä vuotta aiemmin tehdyssä henkilöstökyselyssä näkyivät raskaat vuodet”, sanoo henkilöstöjohtaja Johanna Karppi.
”Tutkimuksen perusteella meillä on eroja yksiköittäin eli meillä on vielä parannettavaa siinä, että hyvä johtaminen ja tasapuolisuus toteutuvat riippumatta siitä, missä yksikössä henkilö työskentelee. Erityisesti palautteen antamisen kulttuuria on kehitettävä arjen vuorovaikutuksen tueksi”, jatkaa Karppi.
Myönteinen kehitys näkyy laajasti arjen työssä
Positiivista kehitystä henkilöstökyselyn mukaan on nähtävissä seuraavilla osa-alueilla: oma työ, oma työkyky, työyksikön toiminta, yhteisöllisyys ja ilmapiiri, toimintakulttuuri ja viestintä. Usealla osa-alueella tulokset ovat hyvällä tasolla ja niissä on nähty tasaista kehitystä jo vuodesta 2023 lähtien. Suurin parannus on nyt koskenut tyytyväisyyttä toimintakulttuuriin, ottaen kuitenkin huomioon, että toimintakulttuuri on edelleen heikoin osa-alue henkilöstön tyytyväisyydessä.
Tyytyväisyys esihenkilötyöhön on 3,9 eli hyvällä tasolla (asteikko 1–5), vaikka se on kyselyn mukaan hieman laskenut (2025: 3,93) ja hajonta vastauksissa lisääntynyt. Myös työn kuormitus sekä palautuminen ovat teemoja, joissa on jatkossa parannettavaa.
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
