Ähtärin eläinpuisto ja leirintäalue avaavat ovet uusin voimin – eläinpuisto MesiZoon tavoitteena 80 000 vierasta

15.5.2026 11:07:27 EEST | Visit Ähtäri | Tiedote

Lokakuussa suljettu eläinpuisto avataan kesäkauteen uuden osakeyhtiön johdolla, kun kansalaiset ja yhteisöt merkitsivät sen osakkeita jopa tavoitetta enemmän. Myös eläinpuiston kyljessä sijaitseva Ähtäri Camping -leirintäalue palvelee jatkossa yrittäjävetoisesti. 

Silmälasikarhu Tahvo on eläinpuiston uusin laji. Utelias karhurotu on kotoisin Andeilta, mutta viihtyy Suomessakin. Kuva: Anssi Nokelainen

Vuonna 1973 perustettu Ähtärin eläinpuisto ja sen kyljessä palveleva leirintäalue avaavat porttinsa uudistuneina kesäkauteen. Eläinpuiston kesäkausi avataan perjantaina 15. toukokuuta.

”Kävijätavoitteemme kesälle on 80 000 vierasta”, sanoo MesiZoo Oy:n operatiivinen johtaja Kristiina Peltomäki.

Kansanliike kannustajana 

Ähtärin eläinpuisto suljettiin lokakuussa, kun siitä aiemmin vastannut yritys haettiin konkurssiin.

Jatkossa puiston toiminta perustuu kahden toimijan yhteistyöhön: MesiZoo Oy vastaa kaupallisesta toiminnasta ja lahjoitusvaroin toimiva Vieraile ja välität ry eläinten ylläpidosta.

MesiZoon taustalla on osakeanti, joka sai aikaan kansanliikkeen. Osakkeita merkitsivät niin yksityishenkilöt kuin yhteisötkin ympäri Suomea.

”Minimitavoitteemme oli 500 000 euroa. Tämä ylitettiin, mistä kiitos kaikille eläinten hyvinvoinnista, lajiensuojelusta ja paikkakunnan elinvoimaisuudesta huolta kantaneille. Tämä kertoo halusta pitää puisto edelleen Ähtärin matkailualueen ytimessä”, Peltomäki sanoo.

Ähtäri Campingin vastaanotto on avoinna päivittäin kesä-elokuussa, toukokuussa viikonloppuisin. Alueella on muun muassa mökkimajoitusta sekä karavaanari- ja telttapaikkoja, matalarantainen uimaranta (uimaranta myös lemmikeille), rantasauna, pyykkitupa, minigolf, kahvila-ravintola (anniskeluoikeudet), minimarket, grillauspaikkoja, leikkipaikka, rantalentopallokenttä ja ulkoilureittejä.

Leirintäalue karavaanareiden käsiin 

Myös leirintäalue eläinpuiston kyljessä ja Hankaveden rannassa uudistuu. Vetovastuun Ähtäri Campingistä ottaa perheyhtiö LF-Kiinteistöt Oy, joka tammikuussa osti Ähtärin Eläinpuisto Oy:n  omistamat leirintäalueen rakennukset.

LF-Kiinteistöt Oy on toiminut alueella jo vuodesta 2009 Hirvimökit-brändin nimissä ja vuokrannut ympärivuotisia mökkejä.

Oma campingharrastus sekä toiminnan kehittämismahdollisuudet kannustivat uusia leirintäalueyrittäjiä.   

”Olemme itsekin karavaanareita ja tiedämme, mitä leirintäalueilta odotetaan”, sanoo LF-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Sanna Luoma-Marttala

Yrittäjien alkuvuosi on ollut kiireinen. Rantasauna ja Kahvila-Ravintola Mekkoranta ovat saaneet remonteissa uutta ilmettä. Ulkoalueita on siistitty.

”Kaikki vapaa-aika on käytetty siihen, että saamme alueen auki uuteen kauteen aiempaa ehompana”, Luoma-Marttala sanoo.

INFO: MesiZoo 

  • Erityisesti lapsiperheille sopiva kohde.
  • Noin 130 eläintä, lajeja lähes 30.
  • Kotieläinpuistossa mm. lampaita, lehmiä, kissoja ja kanoja
  • Helposti kuljettava, lyhyempi reitti 1,2 km. Pidempi reitti 3 km.
  • Eläinpuistokierroksen varrella on levähdyspaikkoja. 
  • Puistossa on saatu hyvällä hoidolla lisääntymään useita uhanalaisia tai suojeltuja lajeja, esimerkiksi tunturipöllö ja visentti.
  • Avoinna joka päivä 15.5.-16.8.2026
  • Kotisivut: http://mesizoo.fi/

 

INFO: Ähtäri Camping

  • Mökkimajoitusta sekä karavaanari- ja telttapaikkoja eläinpuiston ja matkailualueen aktiviteettien läheisyydessä, Hankaveden rannalla
  • 15 ympärivuotista mökkiä, 24 leirintämökkiä, 80 matkailuajoneuvopaikkaa (71 sähköpaikkaa), iso telttailualue
  • Matalarantainen uimaranta, rantasauna, pyykkitupa, minigolf, kahvila-ravintola (anniskeluoikeudet), minimarket, grillauspaikkoja, leikkipaikka, rantalentopallokenttä, ulkoilureittejä
  • Lemmikit tervetulleita – rannassa myös lemmikkien uimapaikka
  • Vastaanotto avoinna päivittäin kesä-elokuussa, toukokuussa viikonloppuisin
  • Kotisivut: http://ahtaricamping.fi

ähtärivisit ähtärieläinpuistocampingleirintäalue

Karhut ovat eläinpuiston ensimmäisiä lajeja. Nykyiset karhut ovat syntyneet Ähtärissä.
Kuva: Timo Ahopelto
Eläinpuiston kotieläintila eli Farmi on monen lapsen suosikki. Farmilla voi rapsutella lampaita, leikkiä perinneleikkejä ja tutustua maalaistalon askareisiin. Lehmät, vuohet ja lampaat kuuluvat suomalaisiin alkuperäisrotuihin.
Kuva: Timo Ahopelto
Ähtäri Camping -leirintäalue sijaitsee Hankaveden rannassa Ähtärin matkailualueen aktiviteettien läheisyydessä.
Ähtäri Campingin kahvila-ravintola Mekkoranta ja rantasauna ovat saaneet kevään remonteissa uutta ilmettä. Samoin leirintäalueen ulkoalueita on siistitty.
Visit Ähtäri on Ähtärin Matkailu Oy:n brändi. Visit Ähtäri opastaa parhaat majoitukset, vierailukohteet, nähtävyydet ja aktiviteetit Suomenselän alueella sekä räätälöityjä matkapaketteja ryhmille.

Visit Ähtäri | Ähtärin Matkailu Oy
info@visitahtari.fi
+358 40 5003933
www.visitahtari.fi

