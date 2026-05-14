Antti Kaikkonen: Vauhtia viranomaistiedotukseen!

– On varauduttava siihen, että vastaavia tilanteita voi tulla lisää. Kaakkois-Suomeen viime kuussa pudonneet droonit ja tuore tilanne Uudeltamaalta alleviivaavat yhtä asiaa: tiedotusta pitää parantaa, Kaikkonen sanoo.

Yksi keskeinen oppi Ukrainan sodasta on ollut droonien merkityksen nopea kasvu. Siksi droonipuolustuskyvyn vahvistamiseen on syytä laittaa vauhtia. Työ on Puolustusvoimissa käynnissä ja etenee, mutta riittävän tason saavuttaminen vie väistämättä aikaa.

Sen sijaan drooneista kansalaisia varoittavan järjestelmän käyttöönotossa ei ole varaa viivyttelyyn.

– Ei voi olla niin, että suomalaiset joutuvat odottamaan yli vuoden järjestelmää, joka on jo käytössä useissa EU-maissa. Varoitusjärjestelmä ei ole avaruusteknologiaa. Tällainen ratkaisu on mahdollista toteuttaa nopeasti, kun tahtoa löytyy, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan droonivaroitusten tulee tavoittaa kansalaiset suoraan.

– Järjestelmä on saatava käyttöön lähikuukausina, ei joskus ensi vuonna. Nyt hallitukselta tarvitaan ripeitä toimia, jotta suomalaisten turvallisuudentunne vahvistuu ja varautuminen vastaa muuttunutta uhkakuvaa, Kaikkonen toteaa.