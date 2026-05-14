Suomen Keskusta r.p.

Antti Kaikkonen: Vauhtia viranomaistiedotukseen!

15.5.2026 07:39:01 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Jaa

Tänään perjantaiaamuna Uudenmaan alueella raportoitiin mahdollisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta. Viime kuussa drooneja putosi lähelle asutusta Kaakkois-Suomessa. Keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan viranomaisten on parannettava tiedotustaan.

– On varauduttava siihen, että vastaavia tilanteita voi tulla lisää. Kaakkois-Suomeen viime kuussa pudonneet droonit ja tuore tilanne Uudeltamaalta alleviivaavat yhtä asiaa: tiedotusta pitää parantaa, Kaikkonen sanoo.

Yksi keskeinen oppi Ukrainan sodasta on ollut droonien merkityksen nopea kasvu. Siksi droonipuolustuskyvyn vahvistamiseen on syytä laittaa vauhtia. Työ on Puolustusvoimissa käynnissä ja etenee, mutta riittävän tason saavuttaminen vie väistämättä aikaa.

Sen sijaan drooneista kansalaisia varoittavan järjestelmän käyttöönotossa ei ole varaa viivyttelyyn.

– Ei voi olla niin, että suomalaiset joutuvat odottamaan yli vuoden järjestelmää, joka on jo käytössä useissa EU-maissa. Varoitusjärjestelmä ei ole avaruusteknologiaa. Tällainen ratkaisu on mahdollista toteuttaa nopeasti, kun tahtoa löytyy, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan droonivaroitusten tulee tavoittaa kansalaiset suoraan.

– Järjestelmä on saatava käyttöön lähikuukausina, ei joskus ensi vuonna. Nyt hallitukselta tarvitaan ripeitä toimia, jotta suomalaisten turvallisuudentunne vahvistuu ja varautuminen vastaa muuttunutta uhkakuvaa, Kaikkonen toteaa.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye