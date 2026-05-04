Suomalainen Tiedeakatemia ry

Tietokoosteen julkistamistilaisuus: Nuorten paikka työelämässä?

15.5.2026 07:58:18 EEST | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu

Mikä tukee ja toisaalta vaikeuttaa nuorten pääsyä työelämään? Miten nykyinen taloustilanne tulee vaikuttamaan pidemmällä aikavälillä nuorten asemaan työmarkkinoilla? Suomalainen Tiedeakatemia julkaisee tiiviin tutkimuspohjaisen tiedekoosteen Nuorten paikka työelämässä?, joka käsittelee nuorten pääsyä ja kiinnittymistä työelämään.

Nuorten paikka työelämässä -tiedekooste: kutsu julkistamistilaisuuteen

Aika: tiistaina 26.5. klo 9.00-10.00

Paikka: etäyhteys (linkki lähetetään ilmoittautuneille)

Ilmoittautuminen: verkkosivuilla tai suoraan sähköpostilla 22.5. mennessä.

Vuosi 2026 on alkanut vilkkaalla julkisella keskustelulla nuorten hankalasta työllisyystilanteesta. Työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten osuus on Suomessa korkeam­malla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Koulutuksen ja työn välinen yhteys työmarkkinoilla on ylipäänsä heikentynyt, ja nuorilla on vaikeuksia täyttää työnantajien entistä korkeampia rekrytointi­vaatimuksia.

Tervetuloa julkistamistilaisuuteen kuulemaan tutkijoiden pääviestit aiheesta. Paikalla työhön osallistuneita tutkijoita. 

Ohjelma

1 Julkaisun pääviestit: Tiedeakatemia esittelee lyhyesti pääsisällöt

2 Kommenttipuheenvuoro: työ- ja elinkeinoministeriö

3 Kysymyksiä ja keskustelua

Avainsanat

nuorettyöttömyysnuorisotyöttömyystyöllisyyspalvelut

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.

Kutsu medialle: Päätökset eivät odota - miten tiedettä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin suomalaisessa yhteiskunnassa?2.2.2026 12:57:21 EET | Kutsu

Kestävyyskriisi, pysähtynyt talouskasvu, voimakkaat väestönmuutokset ja teknologian hyödyntäminen hyvinvoinnin parantamiseksi ovat esimerkkejä ajankohtaisista haasteista, joita on mahdotonta ratkaista ilman tutkittua tietoa. Laadukasta tieteellistä tietoa tuotetaan enemmän kuin koskaan. Sitä ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi.

TKI-politiikkaan tarvitaan parempaa ymmärrystä uusien ideoiden edellytyksistä: tulevaisuuden keksijät ja keksintöjen käyttäjät koulutetaan yliopistoissa juuri nyt10.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote

TKI-politiikka ymmärretään usein koostuvaksi tietyin painotuksin suunnatusta julkisesta erillisrahoituksesta. Tulevaisuuden maailmaa muuttavien uusien ideoiden ja oivallusten perusta on kuitenkin nykyisessä korkeakoulutuksessa. Valtion tärkein tehtävä on varmistaa riittävät resurssit korkeakoulutukseen sekä luoda toimintaympäristö, joissa yritysten TKI-investoinnit ovat kannattavia, arvioi taloustieteen professori Otto Toivanen Tiedeakatemian uudessa julkaisussa.

