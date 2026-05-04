Tietokoosteen julkistamistilaisuus: Nuorten paikka työelämässä?
15.5.2026 07:58:18 EEST | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu
Mikä tukee ja toisaalta vaikeuttaa nuorten pääsyä työelämään? Miten nykyinen taloustilanne tulee vaikuttamaan pidemmällä aikavälillä nuorten asemaan työmarkkinoilla? Suomalainen Tiedeakatemia julkaisee tiiviin tutkimuspohjaisen tiedekoosteen Nuorten paikka työelämässä?, joka käsittelee nuorten pääsyä ja kiinnittymistä työelämään.
Aika: tiistaina 26.5. klo 9.00-10.00
Paikka: etäyhteys (linkki lähetetään ilmoittautuneille)
Ilmoittautuminen: verkkosivuilla tai suoraan sähköpostilla 22.5. mennessä.
Vuosi 2026 on alkanut vilkkaalla julkisella keskustelulla nuorten hankalasta työllisyystilanteesta. Työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten osuus on Suomessa korkeammalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Koulutuksen ja työn välinen yhteys työmarkkinoilla on ylipäänsä heikentynyt, ja nuorilla on vaikeuksia täyttää työnantajien entistä korkeampia rekrytointivaatimuksia.
Tervetuloa julkistamistilaisuuteen kuulemaan tutkijoiden pääviestit aiheesta. Paikalla työhön osallistuneita tutkijoita.
Ohjelma
1 Julkaisun pääviestit: Tiedeakatemia esittelee lyhyesti pääsisällöt
2 Kommenttipuheenvuoro: työ- ja elinkeinoministeriö
3 Kysymyksiä ja keskustelua
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annina Ala-OutinenasiantuntijaSuomalainen TiedeakatemiaPuh:0503270032annina.ala-outinen@acadsci.fi
Linkit
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Tiedeakatemia ry
Tutkijat ehdottavat keinoja perusopetuksen oppimistulosten kääntämiseksi nousuun4.5.2026 10:04:54 EEST | Tiedote
Lukuharrastus ja lukemisaktiivisuus ovat tutkitusti yhteydessä koululaisten lukutaidon tasoon, mutta kirjoja luetaan yhä vähemmän. Matematiikassa koulujärjestelmämme ei pysty riittävästi tukemaan eritasoisia oppilaita, arvioivat tutkijat Suomalaisen Tiedeakatemian opetus- ja kulttuuriministeriölle laatimassa tiedekoosteessa.
Tietojenkäsittelytieteen pioneeri Esko Ukkonen palkittiin Tiedeakatemian kunniapalkinnolla17.4.2026 18:06:24 EEST | Tiedote
Algoritmien ja koneoppimisen tutkija, professori emeritus Esko Ukkonen on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkinnon. Helsingin yliopistolla lähes 50-vuotisen uran tehnyt Ukkonen tunnetaan tehokkaiden, esimerkiksi tautigeenien etsinnässä hyödynnettävien laskentamenetelmien kehittäjänä.
Kutsu: Ilta tieteelle 9.3. - Luova tekoäly, luotu todellisuus26.2.2026 14:11:31 EET | Kutsu
Mihin näkemäänsä ja lukemaansa voi tänä päivänä luottaa, kun tekoäly pystyy tuottamaan yhä uskottavampia kuvia ja sisältöjä, jotka helposti vääristävät totuutta? Mikä on tekoälyn rooli luovuuden lisäämisessä? Entä mitä kännykällä otetut selfiet meistä kertovat?
Kutsu medialle: Päätökset eivät odota - miten tiedettä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin suomalaisessa yhteiskunnassa?2.2.2026 12:57:21 EET | Kutsu
Kestävyyskriisi, pysähtynyt talouskasvu, voimakkaat väestönmuutokset ja teknologian hyödyntäminen hyvinvoinnin parantamiseksi ovat esimerkkejä ajankohtaisista haasteista, joita on mahdotonta ratkaista ilman tutkittua tietoa. Laadukasta tieteellistä tietoa tuotetaan enemmän kuin koskaan. Sitä ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi.
TKI-politiikkaan tarvitaan parempaa ymmärrystä uusien ideoiden edellytyksistä: tulevaisuuden keksijät ja keksintöjen käyttäjät koulutetaan yliopistoissa juuri nyt10.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote
TKI-politiikka ymmärretään usein koostuvaksi tietyin painotuksin suunnatusta julkisesta erillisrahoituksesta. Tulevaisuuden maailmaa muuttavien uusien ideoiden ja oivallusten perusta on kuitenkin nykyisessä korkeakoulutuksessa. Valtion tärkein tehtävä on varmistaa riittävät resurssit korkeakoulutukseen sekä luoda toimintaympäristö, joissa yritysten TKI-investoinnit ovat kannattavia, arvioi taloustieteen professori Otto Toivanen Tiedeakatemian uudessa julkaisussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme