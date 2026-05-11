Turun Banksy-näyttely noussut yleisösuosikiksi: 10 000 vierailijan raja rikki kuukaudessa

Useissa Euroopan kaupungeissa kiertänyt The Mystery of Banksy – A Genius Mind -näyttely on saavuttanut maailmalla miljoonia vierailijoita ja osoittautunut menestykseksi myös Suomessa. Turun näyttelypäällikkö Susanna Kuoppala kertoo, että näyttelyyn on käynyt tutustumassa noin 10 000 kävijää.

– On ollut ilo huomata, että innostus Banksyn taidetta kohtaan on ollut todella suurta. Suosittelemme vahvasti hankkimaan liput ennalta, etenkin jos suunnitelmissa on tutustua näyttelyyn viikonloppuna. Varsinkin lauantaipäivät on tähän mennessä myyty loppuun, Kuoppala sanoo.

Ajankohtaiset teokset puhuttavat

Kuoppala kertoo, että näyttelykokonaisuus on kiinnostanut laajalti eri ikäisiä kävijöitä. Eniten vierailijoita on tullut Turusta ja lähiseuduilta, mutta Kuoppala arvioi tilanteen muuttuvan loma-aikojen alkaessa.

– Ennalta arvelimme, että näyttely olisi erityisen suosittu nuorempien kävijöiden keskuudessa, mutta aivan pieniä lapsia lukuun ottamatta kaikista ikäryhmistä on ollut paljon vierailijoita. Myös ryhmiä on käynyt tähän mennessä jonkin verran, kun taas kyselyitä on tullut moninkertainen määrä.

Tähän mennessä kerätty yleisöpalaute on ollut kautta linjan positiivista. Kaikki teokset ja installaatiot on toteutettu erikseen näyttelyä varten, joten Banksyn aidoksi vahvistamia töitä ei ole esillä. Vaikka aihe on herättänyt mediassa ja kävijöissä pohdintaa, varsinaista palautetta asiasta on saatu vain vähän.

– Kävijäpalautteissa korostuu pikemminkin se, miten kokonaisuus on hienosti toteutettu. Ihmisillä on hyvin realistinen käsitys siitä, millaiseen näyttelyyn he ovat tulossa, Kuoppala kertoo.

Banksy on aina ollut ajankohtainen taiteilija, jonka viimeisin teos paljastettiin Lontoossa huhtikuun lopulla. Maailmanpolitiikan viimeisimpiä käänteitä kommentoivat työt ovat kiinnostaneet yleisöä myös Turussa.

– Palestiinan tilannetta ja Ukrainan sotaa käsittelevät teokset on nostettu monissa kävijäpalautteissa esiin, sillä ne herättävät paljon ajatuksia ja tunteita.

Kulttuurin uusi aluevaltaus

Näyttely pystytettiin Turun Telakkarannassa sijaitsevaan vanhaan kaarihalliin, jossa ei aiemmin ole järjestetty tapahtumia. Pitkään tyhjillään ollut tila on ollut toimiva näyttelytila, ja Kuoppala kertoo kävijöiden ottaneen paikan hyvin vastaan.

– Monet ovat olleet ilahtuneita siitä, että tehdashalli on otettu kulttuurikäyttöön. Tilaan voi ottaa kerrallaan maksimissaan sata kävijää, joten myös tämän takia oma vierailu kannattaa suunnitella ennakolta ja mahdollisuuksien mukaan arkipäivälle.

Aurajokisuun läntisellä puolella on ennestään tuttuja käyntikohteita, kuten Forum Marinum ja Turun linna, joten itäisellä puolella näyttelytila on tervetullut laajennus paikalliseen kulttuuritarjontaan.

Lisätiedot:

Susanna Kuoppala, Turun näyttelypäällikkö

susanna@mysterybanksy.fi

Kuvat:

Antti Ranki