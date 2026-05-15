Uusi kaksipäiväinen juhannusfestivaali tuo kattauksen Suomen kovimpia artisteja Parkanoon
15.5.2026 08:34:58 EEST | Mirable Events Oy | Tiedote
Pirkanmaan suurin juhannusfestari Mirable Fest valtaa Parkanon urheilukentän kahden lavan ja poikkeuksellisen kovan artistikattauksen voimin juhannuksena 18.–19. kesäkuuta 2026.
Kaksipäiväinen Mirable Fest marssittaa lavalle kotimaan kirkkaimmat tähdet Lauri Haavista Kaija Koohon tarjoten yhteisöllistä juhannustunnelmaa kaikenikäisille. Mirable Fest on vastaus toiveeseen helposti lähestyttävästä, mutta sisällöltään tinkimättömästä juhannusjuhlasta.
Tapahtuma yhdistää kuumimmat artistit ja maaseudun tunnelman, tuoden stadionluokan festarihurmoksen Parkanon urheilukentälle. Mirable Festiin on helppo saapua ympäri Suomea, sillä junalla pääsee suoraan Parkanoon. Esimerkiksi Tampereelta ja Seinäjoelta matka taittuu nopeimmillaan jopa reilussa puolessa tunnissa.
Tapahtuman juontavat mediapersoona Niko Saarinen sekä Nikotellen-podcastistakin tuttu Jenna Gullsten. Tapahtuman järjestää Mirable Events Oy ja ohjelmasta vastaa Sony Music Entertainment Finland Oy.
Rohkea visio johti yhteistyöhön Sony Music Entertainment Finlandin kanssa
Mirable Festin perustaja Mira Päljänoja haluaa luoda Suomeen uuden vuosittaisen juhannusperinteen, joka kokoaa sukupolvet yhteen. Rohkea visio valtakunnallisesti merkittävästä juhannusfestivaalista johti yhteistyöhön Sony Music Entertainment Finlandin kanssa.
”Suurten juhannusfestivaalien määrä on vähentynyt, ja kun esimerkiksi perinteikästä Raumanmeren Juhannusta ei tänä vuonna järjestetä, syntyi selkeä tarve uudelle vaihtoehdolle. Rohkea visiomme valtakunnallisesta ja laadukkaasta juhannusfestivaalista vakuutti myös Sony Musicin, ja yhteistyön myötä olemme saaneet kasaan älyttömän kovan artistikattauksen. Haluamme luoda tapahtuman, joka tarjoaa kaikenikäisille kävijöille unohtumattoman festarielämyksen helposti saavutettavassa paikassa”, kertoo Mirable Festin yrittäjä Mira Päljänoja.
Torstaina luvassa räpin ja popin kärkinimiä kaikenikäisille
Juhannusviikon torstai käynnistää juhannuksen vieton Parkanossa. Lavalle nousee kotimaisen räpin suvereeni hallitsija Gettomasa, listaykkösiä takonut KUUMAA, modernin räpin tähti Lauri Haav sekä timanttinen Mirella. Torstaita tähdittää myös kolmella Emma-palkinnolla (2026) palkittu Ares, R&B-kuningatar Pihlaja sekä tuoreet lupaukset Minttu ja Samuell.
Mirable Fest kantaa vastuuta nuorten festarikulttuurista tarjoamalla torstaina erillisen ikärajattoman alueen alle 18-vuotiaille.
”Haluamme tarjota kaikenikäisille matalan kynnyksen juhannuksen – meille ovat tervetulleita kaikki alaikäisistä eläkeläisiin. Alaikäisille on tarjolla verrattain vähän festareita, joten haluamme mahdollistaa juhannusfestarit myös heille. Torstaille onkin myynnissä edullisempi nuorisolippu. Lisäksi yli 65-vuotiaat pääsevät meille juhlimaan veloituksetta”, Päljänoja kertoo.
Perjantaina legendojen ja hittien ilotulitusta
Juhannusaattona perjantaina juhlatunnelma nousee kattoon, kun lavan ottavat haltuunsa ikoninen Kaija Koo ja suomirock-legenda Dingo. Energisestä menosta vastaavat Robin Packalen, BESS ja bilekuningas Petri Nygård. Juhannuksen yhteislauluista ja tanssilattian täyttämisestä huolehtivat Portion Boys, diskon ikinuori tähti Eini sekä Leevi and the Leavingsin hittejä soittava LeeWings. Perjantai on pyhitetty täysi-ikäiselle yleisölle.
”Sony Music on ylpeänä mukana rakentamassa Mirable Festin ohjelmaa. Olemme koonneet poikkeuksellisen vahvan kattauksen, jossa yhdistyvät tämän hetken kuumimmat listaykköset ja ikoniset suomipopin legendat. Onhan se upeaa, että saamme näin monta maan ykkösartistia samaan aikaan juuri Parkanoon. Tämän ohjelman takia kannattaa todellakin tulla kauempaakin – ja onneksi Parkanoon on helppo saapua vaikka suoraan junalla”, toteaa Sony Music Entertainment Finlandin Sales Manager Lars Pajumäki.
Tiedot Mirable Fest:
- Aika: 18.–19.6.2026
- Paikka: Parkanon Urheilukenttä
- Ikäraja: Torstaina sallittu (erillinen alaikäisten alue ja rajattu K18-alue), perjantaina täysin K18. VIP-alue molempina päivinä K18.
- Liput myy Lippu.fi. Yli 65-vuotiaille vapaa pääsy.
- Ohjelma:
- Torstai: KUUMAA, Lauri Haav, Gettomasa, Mirella, Ares, Minttu, Pihlaja, Samuell
- Perjantai: Kaija Koo, BESS, Robin Packalen, Portion Boys, Dingo, Eini, Petri Nygård, Leewings
- Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Yhteyshenkilöt
Mira Päljänoja, toimitusjohtaja, Mirable Events Oy
Puhelin: +358 44 3007 251
Sähköposti: mira@mirable.fi
Lars Pajumäki, Sales Manager, Sony Live/Sony Music Entertainment Finland Oy
Puhelin: +358 50 5514 204
Sähköposti: lars.pajumaki@sonymusic.com
