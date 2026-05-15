Uusi kaksipäiväinen juhannusfestivaali tuo kattauksen Suomen kovimpia artisteja Parkanoon

Kaksipäiväinen Mirable Fest marssittaa lavalle kotimaan kirkkaimmat tähdet Lauri Haavista Kaija Koohon tarjoten yhteisöllistä juhannustunnelmaa kaikenikäisille. Mirable Fest on vastaus toiveeseen helposti lähestyttävästä, mutta sisällöltään tinkimättömästä juhannusjuhlasta.

Tapahtuma yhdistää kuumimmat artistit ja maaseudun tunnelman, tuoden stadionluokan festarihurmoksen Parkanon urheilukentälle. Mirable Festiin on helppo saapua ympäri Suomea, sillä junalla pääsee suoraan Parkanoon. Esimerkiksi Tampereelta ja Seinäjoelta matka taittuu nopeimmillaan jopa reilussa puolessa tunnissa.

Tapahtuman juontavat mediapersoona Niko Saarinen sekä Nikotellen-podcastistakin tuttu Jenna Gullsten. Tapahtuman järjestää Mirable Events Oy ja ohjelmasta vastaa Sony Music Entertainment Finland Oy.

Rohkea visio johti yhteistyöhön Sony Music Entertainment Finlandin kanssa

Mirable Festin perustaja Mira Päljänoja haluaa luoda Suomeen uuden vuosittaisen juhannusperinteen, joka kokoaa sukupolvet yhteen. Rohkea visio valtakunnallisesti merkittävästä juhannusfestivaalista johti yhteistyöhön Sony Music Entertainment Finlandin kanssa.

”Suurten juhannusfestivaalien määrä on vähentynyt, ja kun esimerkiksi perinteikästä Raumanmeren Juhannusta ei tänä vuonna järjestetä, syntyi selkeä tarve uudelle vaihtoehdolle. Rohkea visiomme valtakunnallisesta ja laadukkaasta juhannusfestivaalista vakuutti myös Sony Musicin, ja yhteistyön myötä olemme saaneet kasaan älyttömän kovan artistikattauksen. Haluamme luoda tapahtuman, joka tarjoaa kaikenikäisille kävijöille unohtumattoman festarielämyksen helposti saavutettavassa paikassa”, kertoo Mirable Festin yrittäjä Mira Päljänoja.

Torstaina luvassa räpin ja popin kärkinimiä kaikenikäisille

Juhannusviikon torstai käynnistää juhannuksen vieton Parkanossa. Lavalle nousee kotimaisen räpin suvereeni hallitsija Gettomasa, listaykkösiä takonut KUUMAA, modernin räpin tähti Lauri Haav sekä timanttinen Mirella. Torstaita tähdittää myös kolmella Emma-palkinnolla (2026) palkittu Ares, R&B-kuningatar Pihlaja sekä tuoreet lupaukset Minttu ja Samuell.

Mirable Fest kantaa vastuuta nuorten festarikulttuurista tarjoamalla torstaina erillisen ikärajattoman alueen alle 18-vuotiaille.

”Haluamme tarjota kaikenikäisille matalan kynnyksen juhannuksen – meille ovat tervetulleita kaikki alaikäisistä eläkeläisiin. Alaikäisille on tarjolla verrattain vähän festareita, joten haluamme mahdollistaa juhannusfestarit myös heille. Torstaille onkin myynnissä edullisempi nuorisolippu. Lisäksi yli 65-vuotiaat pääsevät meille juhlimaan veloituksetta”, Päljänoja kertoo.

Perjantaina legendojen ja hittien ilotulitusta

Juhannusaattona perjantaina juhlatunnelma nousee kattoon, kun lavan ottavat haltuunsa ikoninen Kaija Koo ja suomirock-legenda Dingo. Energisestä menosta vastaavat Robin Packalen, BESS ja bilekuningas Petri Nygård. Juhannuksen yhteislauluista ja tanssilattian täyttämisestä huolehtivat Portion Boys, diskon ikinuori tähti Eini sekä Leevi and the Leavingsin hittejä soittava LeeWings. Perjantai on pyhitetty täysi-ikäiselle yleisölle.

”Sony Music on ylpeänä mukana rakentamassa Mirable Festin ohjelmaa. Olemme koonneet poikkeuksellisen vahvan kattauksen, jossa yhdistyvät tämän hetken kuumimmat listaykköset ja ikoniset suomipopin legendat. Onhan se upeaa, että saamme näin monta maan ykkösartistia samaan aikaan juuri Parkanoon. Tämän ohjelman takia kannattaa todellakin tulla kauempaakin – ja onneksi Parkanoon on helppo saapua vaikka suoraan junalla”, toteaa Sony Music Entertainment Finlandin Sales Manager Lars Pajumäki.

