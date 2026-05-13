Pohteen hoitotarvikejakelun käytännöt muuttuvat

Vuoden 2027 alusta alkaen asiakkaat tilaavat maksuttomat hoitotarvikkeet ensisijaisesti Palse.fi-portaalin kautta. Tilatut tarvikkeet noudetaan jatkossa Pohteen yhteistyökumppanin käyttämistä toimipisteistä tai pakettiautomaateista. Tarvikkeita ei enää jaeta sosiaali- ja terveyskeskuksista, kuten tähän asti on tehty.



Pohde pyytää erityisesti niitä asiakkaita, jotka tilaavat hoitotarvikkeensa puolen vuoden välein, huomioimaan muutoksen tilauksissaan jo tässä vaiheessa.



Hoitotarvikkeita voi tilata ensi vuoden alusta myös soittamalla keskitettyyn hoitotarvikepalveluun ja jättämällä takaisinsoittopyynnön. Puhelinnumero julkaistaan myöhemmin.

Hoitotarvikejakelu keskitetään

Kunnissa olevat hoitotarvikevarastot keskitetään Pohteen keskusvarastoon. Keskitettyä hoitotarvikejakelua hoitaa yhteistyössä hoitotarvikepalvelu, keskusvarasto ja kuljetuspalvelusta vastaava Pohteen yhteistyökumppani. Kumppani kilpailutetaan kesän aikana. Keskitetyllä varastolla ja kuljetuksella varmistetaan tasapuolinen saatavuus hoitotarvikkeille koko Pohteen alueella.



Hoitotarvikkeita on mahdollista saada maksutta pitkäaikaisen sairauden hoitoon tai seurantaan. Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabetestarvikkeet, haavanhoitotarvikkeet, vaipat ja katetrit.



Hoitotarvikejakelun muutoksista tiedotetaan lisää syksyn 2026 aikana, kun suunnitelmat tarkentuvat.



Vuoden 2026 aikana asiakkaat tilaavat hoitotarvikkeet entiseen tapaan. Uudet tilaustavat tulevat käyttöön vuoden 2027 alusta alkaen.