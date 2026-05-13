Pohteen hoitotarvikejakelun käytännöt muuttuvat
15.5.2026 08:36:54 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Hoitotarvikejakelun käytäntöjä uudistetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella. Muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa toimintaa ja varmistaa samanlainen palvelu kaikille asiakkaille koko hyvinvointialueella.
Vuoden 2027 alusta alkaen asiakkaat tilaavat maksuttomat hoitotarvikkeet ensisijaisesti Palse.fi-portaalin kautta. Tilatut tarvikkeet noudetaan jatkossa Pohteen yhteistyökumppanin käyttämistä toimipisteistä tai pakettiautomaateista. Tarvikkeita ei enää jaeta sosiaali- ja terveyskeskuksista, kuten tähän asti on tehty.
Pohde pyytää erityisesti niitä asiakkaita, jotka tilaavat hoitotarvikkeensa puolen vuoden välein, huomioimaan muutoksen tilauksissaan jo tässä vaiheessa.
Hoitotarvikkeita voi tilata ensi vuoden alusta myös soittamalla keskitettyyn hoitotarvikepalveluun ja jättämällä takaisinsoittopyynnön. Puhelinnumero julkaistaan myöhemmin.
Hoitotarvikejakelu keskitetään
Kunnissa olevat hoitotarvikevarastot keskitetään Pohteen keskusvarastoon. Keskitettyä hoitotarvikejakelua hoitaa yhteistyössä hoitotarvikepalvelu, keskusvarasto ja kuljetuspalvelusta vastaava Pohteen yhteistyökumppani. Kumppani kilpailutetaan kesän aikana. Keskitetyllä varastolla ja kuljetuksella varmistetaan tasapuolinen saatavuus hoitotarvikkeille koko Pohteen alueella.
Hoitotarvikkeita on mahdollista saada maksutta pitkäaikaisen sairauden hoitoon tai seurantaan. Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabetestarvikkeet, haavanhoitotarvikkeet, vaipat ja katetrit.
Hoitotarvikejakelun muutoksista tiedotetaan lisää syksyn 2026 aikana, kun suunnitelmat tarkentuvat.
Vuoden 2026 aikana asiakkaat tilaavat hoitotarvikkeet entiseen tapaan. Uudet tilaustavat tulevat käyttöön vuoden 2027 alusta alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Markku Yli-Pyky
Digiprojektitoimisto
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
markku.yli-pyky@pohde.fi
puh. 040 134 6148
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
