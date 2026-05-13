Perinnemaisemien hoitosopimusten korvaukset nousevat tänä vuonna

Perinnemaisemien hoitosopimusten uudet tukitasot ovat arvokkaille perinnebiotoopeille 650 €/ha ja luonnonlaitumille ja muille sopimuskohteille 550 €/ha. Perinnemaisemien hoitosopimukset eli maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimukset ovat viisivuotisia maatalouden ympäristösopimuksia.

Korotettua korvausta maksetaan myös vanhoille ympäristösopimuslohkoille, ei ainoastaan uusille sopimuslohkoille. Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimukseen hyväksyttävien alueiden tulee olla luontoarvoiltaan monimuotoisia tai maisemaltaan merkittäviä. Sopimusten avulla säilytetään tai edistetään tavanomaista arvokkaampia luonto- tai maisema-arvoja, jotka hyötyvät sopimuksen mukaisesta laidunnuksesta tai niitosta sekä raivaushoidosta.

Maatalouden ympäristösopimuksessa on myös yksivuotisia toimenpiteitä, joista voi hakea tukea perinnebiotooppien kunnostukseen ja aitaamiseen. Niistä maksettavat korvaukset ovat: kunnostusraivaus 450 €/ha, aitaaminen 1 500 €/ha ja petoaitaus 2 400 €/ha. Sopimusalueiden pysyville nurmille on lisäksi mahdollista saada perustulotukea ja luonnonhaittakorvausta. Tukea haetaan Vipu-palvelun kautta ja tukihaku on auki 9.6.2026 asti.

Perinnebiotoopin kunnostukseen ja hoitoon tukea myös Helmi-ohjelmasta

Arvokkaimpien perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon voi hakea luonnonsuojelulain mukaista tukea Helmi-ohjelmasta. Tuen tavoitteena on palauttaa hoitoon arvokkaimmat perinnebiotooppimme ja laajentaa perinnebiotooppien pinta-alaa. Etusijalla ovat Natura- ja luonnonsuojelualueilla sijaitsevat kohteet ja arvokkaaksi inventoidut perinnebiotoopit (maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kohteet) sekä muut luontoarvoiltaan tärkeät alueet. Tuella voidaan lisäksi laajentaa jo hyvässä hoidossa olevia arvokkaita perinnebiotooppeja.

Luonnonsuojelulain mukaista tukea myönnetään peruskunnostuksiin, kuten laitumen aitaamiseen, puuston raivauksiin tai vaikkapa kedon tai ruovikon niittoon. Tuki on harkinnanvarainen, ja se myönnetään tavarana tai palveluna.

Luonnonsuojelulain mukaisella tuella toteutettavat kunnostustoimet tulee olla tehtynä ennen maatalouden ympäristösopimuskauden alkamista, joten yleensä Helmi-tuella kunnostettavalle kohteelle voi hakea maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusta seuraavana vuonna.Tarkempia tietoja tuen myöntämisen perusteista, sopivista kohteista sekä hakumenettelystä löytyy elinvoimakeskuksen verkkopalvelusta (elinvoimakeskus.fi).