Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu jatkuu
15.5.2026 08:58:31 EEST | Ilmarinen | Tiedote
Työntekijämäärä nousi huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä +0,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Plusmerkkinen tulos on toinen lähes kolmen vuoden negatiivisen kehityksen jälkeen.
Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.
Ilmarisen suhdanneindeksin viime kuussa vihdoin alkanut positiivinen kehitys jatkui huhtikuussa. Työntekijämäärä nousi huhtikuussa +0,3 prosenttia (maaliskuu +0,1 %) vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna.
– Viime kuussa saimme suhdanneindeksin kautta ensimmäisen positiivisen signaaliin lähes kolmeen vuoteen. On hienoa, että orastava kasvu jatkui ja vahvistui myös huhtikuussa. Kasvun tuoma positiivinen kierre näkyy myös vähitellen ihmisten arjessa. Eri pankkien keräämä data kulutuksen kasvusta kertoo, että ihmisten luottamus on alkuvuonna vahvistunut, sanoo Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund.
Seuratuista toimialoista kasvua oli hallinto- ja tukipalveluissa (+1,8 %), kuljetuksessa (+1,4 %), sosiaali- ja terveysalalla (+0,8 %), teollisuudessa (+0,5 %) sekä asiantuntijapalveluissa (+0,5 %). Suurimmassa laskussa olivat viestintä ja tietotekniikka (-1,3 %) ja henkilöstövuokraus (-1,2 %).
– Erityisesti lämmittää paljon työllistävien alojen, kuten kuljetuksen ja teollisuuden, kasvu. Taloussuhdanteessa onkin nyt olemassa merkkejä käänteestä. Arvioin, että lähikuukausina kasvu voimistuisi erityisesti palvelualoilla kotitalouksien kulutuksen piristymisen tukemana. Hallituksen kehysriihessä sopima kotitalousvähennyksen parannus voi olla tärkeä kannustin erityisesti pienille ja mikroyrityksille, jotka toimivat suoraan kotitalouksien kysynnän varassa, Smedlund kommentoi.
Työntekijämäärä laski vain Etelä-Suomessa
Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärät olivat huhtikuussa kasvussa Länsi-Suomessa (+1,8 %), Pohjois-Suomessa (+1,2 %) ja Itä-Suomessa (+1,1 %). Laskussa oli vain Etelä-Suomi (-0,4 %).
- Etelä-Suomi (-0,4 %): Kasvussa olivat kuljetus (+2,9 %), sosiaali- ja terveysala (+1,0 %) sekä hallinto- ja tukipalvelut (+0,2 %). Kauppa (+0,0 %) pysyi samana. Suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokraus (-4,9 %), teollisuus (-1,9 %) ja rakentaminen (-1,5 %). Vähäisintä lasku oli asiantuntijapalveluissa (-0,8 %) ja majoitus- ja ravitsemisalalla (-1,0 %).
- Länsi-Suomi (+1,8 %): Kasvussa olivat henkilöstövuokraus (+7,7 %), asiantuntijapalvelut (+4,7 %), hallinto- ja tukipalvelut (+4,2 %), teollisuus (+2,2 %), sosiaali- ja terveysala (+1,9 %), rakentaminen (+1,2 %) ja kuljetus (+0,7 %). Laskussa olivat viestintä ja tietotekniikka (-4,0 %), kauppa (-0,7 %) sekä majoitus- ravitsemisala (-0,1 %).
- Itä-Suomi (+1,1 %): Kasvussa olivat henkilöstövuokraus (+8,8 %), teollisuus (+2,5 %), rakentaminen (+2,1 %), viestintä ja tietotekniikka (+1,8 %) ja majoitus- ja ravitsemisala (+1,3 %). Suurimmassa laskussa olivat kauppa (-2,1 %), asiantuntijapalvelut (-1,5 %) sekä kuljetus (-1,1 %). Vähäisintä lasku oli sosiaali- ja terveysalalla (-0,5 %).
- Pohjois-Suomi (+1,2 %): Kasvussa olivat hallinto- ja tukipalvelut (+7,5 %), majoitus- ja ravitsemisala (+4,0 %), viestintä ja tietotekniikka (+3,0 %), asiantuntijapalvelut (+2,5 %) ja teollisuus (+1,8 %). Suurimmassa laskussa olivat kauppa (-2,5 %), kuljetus (-1,8 %) ja sosiaali- ja terveysala (-1,4 %). Vähäisintä lasku oli rakentamisessa (-0,4 %).
Jo yli kymmenen vuoden seuranta
Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niistä yrityksistä, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.
- Anssi Smedlund, johtava asiantuntija, p. 040 533 7452 anssi.smedlund@ilmarinen.fi
- Sami Kelhä, viestintäpäällikkö, p. 050 587 8464, sami.kelha@ilmarinen.fi
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
