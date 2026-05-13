Presidentti Stubb osallistuu Europe Gulf -foorumiin

Presidentparet till Gullranda för sommaren 13.5.2026 15:12:39 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 35/2026 13.5.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb flyttar till sommarresidenset Gullranda fredagen den 5 juni 2026. Under sommaren arbetar republikens president huvudsakligen på Gullranda. I parken på Gullranda visas denna sommar skulpturutställningen Växt, som arrangeras i samarbete med Alfred Kordelins stiftelse och WAM museet för nutidskonst. Utställningen utforskar personlig utveckling, naturens livskraft samt samexistensen mellan människa och natur. Utställningen öppnas fredagen den 5 juni och är öppen för allmänheten fram till den 30 augusti. Utställningen omfattar verk av fem skulptörer som skapat en helhet som utgör en dialog mellan natur och människor. Nådendals stad ordnar en välkomstceremoni för presidentparet vid Presidentens brygga i småbåtshamnen i Nådendal fredag kväll den 5 juni kl. 18.00. Försommarens största evenemang är Gullrandadiskussionerna som president Stubb står värd för den 1