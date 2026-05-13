Presidentti Stubb osallistuu Europe Gulf -foorumiin
15.5.2026 08:55:38 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 36/2026
15.5.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Europe Gulf -foorumiin Costa Navarinossa, Kreikassa 16. toukokuuta 2026.
Europe Gulf -foorumi tuo yhteen poliittisia johtajia Euroopasta sekä Persianlahden alueelta. Foorumin tavoitteena on syventää ymmärrystä maailmanlaajuisista geopoliittisista haasteista sekä vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää Antenna Group yhdessä Atlantic Councilin kanssa.
Presidentti Stubbilla on foorumin yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia.
Presidentparet till Gullranda för sommaren13.5.2026 15:12:39 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 35/2026 13.5.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb flyttar till sommarresidenset Gullranda fredagen den 5 juni 2026. Under sommaren arbetar republikens president huvudsakligen på Gullranda. I parken på Gullranda visas denna sommar skulpturutställningen Växt, som arrangeras i samarbete med Alfred Kordelins stiftelse och WAM museet för nutidskonst. Utställningen utforskar personlig utveckling, naturens livskraft samt samexistensen mellan människa och natur. Utställningen öppnas fredagen den 5 juni och är öppen för allmänheten fram till den 30 augusti. Utställningen omfattar verk av fem skulptörer som skapat en helhet som utgör en dialog mellan natur och människor. Nådendals stad ordnar en välkomstceremoni för presidentparet vid Presidentens brygga i småbåtshamnen i Nådendal fredag kväll den 5 juni kl. 18.00. Försommarens största evenemang är Gullrandadiskussionerna som president Stubb står värd för den 1
Presidenttipari kesäksi Naantalin Kultarantaan13.5.2026 15:12:39 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 35/2026 13.5.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb siirtyy yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa kesävirka-asunnolle Kultarantaan perjantaina 5. kesäkuuta 2026. Kesän aikana tasavallan presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa. Kultarannan puistossa on tänä kesänä esillä veistosnäyttely Kasvu, joka järjestetään yhteistyössä Alfred Kordelinin säätiön ja WAM nykytaiteen museon kanssa. Näyttely kuvaa ihmisenä kasvamista, luonnon elinvoimaa sekä ihmisen ja luonnon välistä yhteiseloa. Näyttely avataan virallisesti perjantaina 5. kesäkuuta ja se on avoinna yleisölle 30. elokuuta asti. Näyttelyssä on teoksia viideltä kuvanveistäjältä, joiden luoma kokonaisuus luo vuoropuhelun luonnon ja ihmisten välillä. Naantalin kaupunki järjestää presidenttiparille tervetulovastaanoton venesatamassa Presidentin laiturilla perjantai-iltana 5. kesäkuuta kello 18.00. Kultarannan alkukesän suurin tapahtuma on presidentti Stubbin isännöimät Kultaranta-
Presidential couple to Kultaranta for the summer13.5.2026 15:12:39 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 35/2026 13 May 2026 On Friday 5 June 2026, President of the Republic of Finland Alexander Stubb will move with his spouse Suzanne Innes-Stubb to the Presidential Summer Residence Kultaranta. During the summer, the President will be working mainly at Kultaranta. This summer, the park at Kultaranta will host a sculpture exhibition entitled Growth, organised in collaboration with the Alfred Kordelin Foundation and the WAM Museum of Contemporary Art. The exhibition explores themes of personal growth, the vitality of nature, and the coexistence between humans and nature. The exhibition will open on Friday 5 June, and will be open to the public until 30 August. It showcases works by five sculptors, whose collective work creates a dialogue between nature and people. The City of Naantali will host a welcome reception for the presidential couple at the President’s jetty in the Naantali marina on Friday 5 June at 18.00. The most si
President Stubb reser till Bukarest11.5.2026 14:04:46 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 34/2026 11.5.2026 Republikens president Alexander Stubb deltar i Bukarest nio-gruppens toppmöte i Bukarest, Rumänien, onsdagen den 13 maj 2026. Teman för mötet är den transatlantiska säkerheten och Natos kommande toppmöte i Ankara. Finland deltar i B9-toppmötet som inbjuden gäst. Till mötet har även representanter från de andra nordiska länderna och Förenta staterna bjudits in, samt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Natos generalsekreterare Mark Rutte. Bukarest nio-gruppen (B9) omfattar Natos östliga medlemsländer Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Gruppen grundades 2015 av Rumäniens president Klaus Johannis och Polens president Andrzej Duda.
Presidentti Stubb Bukarestiin11.5.2026 14:04:46 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 34/2026 11.5.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Bukarest yhdeksän (B9) -ryhmän huippukokoukseen Bukarestissa, Romaniassa, 13. toukokuuta 2026. Kokouksen teemana on transatlanttinen turvallisuus ja Naton tuleva Ankaran huippukokous. Suomi osallistuu B9-ryhmän huippukokoukseen vierailijan roolissa. Kokoukseen on kutsuttu myös muiden Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen edustajat, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä Naton pääsihteeri Mark Rutte. Bukarest yhdeksän -ryhmään kuuluvat Naton itäiset jäsenmaat Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro. Ryhmän perustivat Romanian presidentti Klaus Iohannis ja Puolan presidentti Andrzej Duda vuonna 2015.
