HONOR Magic8 Pro saa ensimmäisten joukossa Android 17 -tuen – luvassa uuden tason valokuvausta, älykkäämpää moniajoa ja vahvempaa tietoturvaa

Globaali tekoälylaitteiden ekosysteemiyritys HONOR ilmoitti tänään, että HONOR Magic8 Pro on alan ensimmäisiä laitteita, joka tukee Android 17 Beta 3 -versiota. Päivitys antaa kehittäjille mahdollisuuden optimoida sovelluksiaan HONORin lippulaivapuhelimelle ja tuo samalla käyttäjille ennakkomakua tulevasta, joka tarjoaa entistä intuitiivisemman, turvallisemman ja henkilökohtaisemman älypuhelinkokemuksen.

Ammattitason valokuvaus RAW14-tuella

Valokuvaus nousee uudelle tasolle, kun Android 17 tuo natiivin tuen ammattilaistason RAW14-kuvaformaatille. Tämä antaa kolmansien osapuolien kamera- ja editointisovelluksille mahdollisuuden hyödyntää täysin HONOR Magic8 Pron AiMAGE-kamerajärjestelmän kehittynyttä laskennallista optiikkaa ja suuria kennoja. Tuloksena on kuvia, joiden selkeys, dynaaminen alue ja väritarkkuus vastaavat vaativankin kuvaajan tarpeisiin.

Sujuvampi arki älykkäällä moniajolla ja uusilla pika-asetuksilla

Android 17 tekee moniajosta saumattomampaa kuin koskaan laajennetun Bubbles-ominaisuuden avulla. Sovellukset voidaan nyt pienentää kelluviksi kuvakkeiksi, jotka ovat käytettävissä nopeasti missä tahansa näytön osassa. Myös pika-asetuksia on virtaviivaistettu: Wi-Fi ja mobiilidata on erotettu omiksi painikkeikseen, joten yhteyksien hallinta onnistuu yhdellä napautuksella.

Uuden sukupolven tietosuoja ja personointi

Tietoturva on päivityksen keskiössä. Android 17 ottaa käyttöön edistyneen Post-Quantum Cryptography (PQC) -salauksen, joka suojaa laitetta tulevaisuuden digitaalisilta uhilta. Käyttäjät saavat myös paremman hallinnan dataansa: uusi sijaintipainike antaa sovelluksille pääsyn tarkkaan sijaintiin vain kuluvan istunnon ajaksi. Käyttöliittymän personointia on myös laajennettu, ja käyttäjät voivat nyt halutessaan piilottaa sovellusten nimet kotinäytöltä luoden minimalistisen ja siistin ilmeen.

HONOR ja Google: Yhteistyöllä parempia kokemuksia

Android 17 Beta -julkaisu HONOR Magic8 Prolle on vahva osoitus HONORin ja Googlen syvästä yhteistyöstä ja sitoutumisesta parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen. Huippuluokan laitteisto, kuten Snapdragon® 8 Elite Gen 5 -mobiilialusta ja suurikokoinen 6 270 mAh:n pii-hiili-akku yhdistettynä uusimpiin ohjelmistoinnovaatioihin varmistavat, että HONOR Magic8 Pro on valmis avaamaan täysin uusia mahdollisuuksia käyttäjille ympäri maailmaa.

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.