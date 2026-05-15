Hyvinvointia ravitsemusvarteista koko viikon ajan maanantaista 18.5. alkaen
15.5.2026 09:15:37 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää valtakunnallisella Sydänviikolla 18.–22.5. hyvinvoinnin edistämiseen kannustavia ravitsemusvartteja. Ravitsemusvarteilla saat vinkkejä, kuinka edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä ruokailun keinoin. Vartit toteutetaan etäyhteydellä maanantaista perjantaihin kello 8.05, 11.05 ja 14.05. Aiheet vaihtelevat päivittäin.
Maanantaina 18.5. ravitsemusvarttien aiheena on:
- Kello 8.05 Sydänystävällinen ruokailu
- Kello 11.05 Kevennä -digipolku
- Kello 14.05 Joustava syöminen, herkut ja syömisen hallinta
Ravitsemusvarttien tallenteet ovat katsottavissa myöhemmin Keski-Suomen hyvinvointialueen YouTube-kanavalta.
Tapahtuman järjestää Keski-Suomen hyvinvointialue. Yhteistyökumppaneina ravitsemusvarteissa toimivat Martat ry, Gery ry, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku, Itä-Suomen yliopisto ja Syömishäiriöliitto.
Tervetuloa kuulolle!
Ravitsemusvarttien tarkemmat aiheet ja ajankohdat löytyvät tapahtuman sivulta ja esitteestä. Lisää vinkkejä hyvinvoivaan arkeen ja ravitsemukseen löydät verkkosivuiltamme: Hyvinvointia edistävä terveellinen ja turvallinen kevät.
Sydänviikon valtakunnallisen teeman ‘Hyvinvointia lounaasta’ verkkoluentoa pääset seuraamaan tiistaina 19.5. kello 18 Sydän.fi-verkkosivustolta.
Eeva Nykänen, ravitsemusterapeutti, eeva.nykanen(at)hyvaks.fi, p. 040 580 3501
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Kampanja muistuttaa keskisuomalaisia alle 25-vuotiaita mahdollisuudesta maksuttomaan ehkäisyyn15.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa kampanjan, jolla se haluaa muistuttaa alle 25-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia mahdollisuudesta maksuttomaan ehkäisyyn.
Keski-Suomen pelastuslaitos: Vaaratiedote Uusimaa15.5.2026 04:15:08 EEST | Tiedote
Tiedote 15.05.2026 Vaaratiedote, Uusimaa Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion / tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni. Väestöä kehotetaan siirtymään sisätiloihin. Sisätiloissa on hyvä oleskella rakennuksen keskiosissa ja pysytellä kaukana ikkunoista. Jos et pääse sisätiloihin, etsi mahdollisimman suojainen paikka. Kun olet turvallisessa paikassa, seuraa viranomaisten viestintää. Tarkempia toimintaohjeita voit katsoa 112 Suomi - sovelluksesta tai pelastustoimen verkkosivuilta (https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen). Yleiseen hätänumeroon 112 soittamista tulee välttää muissa kuin akuuteissa hätätilanteissa. Keski-Suomen pelastuslaitos ei tiedota tilanteesta enempää, vaan tiedotusvastuu on Puolustusvoimilla sekä sisäministeriön pelastusviranomaisella. Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö --------------------------------------------------------------------------------- Lisätietoja: Puo
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.5.2026 03:16:43 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa rakennuspalosta Muuramen Härkölahdentiellä 14.5.2026. Autotalli ja henkilöauto tuhoutuivat täysin, mutta henkilövahinkoja ei tullut eikä palo levinnyt. Paikalla oli kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.5.2026 00:19:34 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa 14.5.2026 Jyväskylän Vanhatiellä tapahtuneesta keskisuuresta rakennuspalosta. Omakotitalon piharakennus tuhoutui täysin, mutta henkilövahinkoja ei aiheutunut. Palon syttymissyytä ei tiedetä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.5.2026 16:56:58 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa keskisuuresta rakennuspalosta Kyyjärvellä 13.5.2026. Omakotitalon kellaritilojen sähkölaitteisto kärähti teknisen vian vuoksi. Vaikka palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai merkittäviä rakennevahinkoja, paikalla työskenteli 6 pelastusyksikköä.
