MTV:n kesä on täynnä sarjauutuuksia ja odotettuja suosikkeja – poimi talteen kesä-heinäkuun ohjelmisto!
15.5.2026 13:45:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
MTV:n kesä on yhtä jalkapallojuhlaa! Läpi kesän nautitaan maailman parhaiden jalkapallomaiden otteista odotetussa MM-lopputurnauksessa. Jalkapallohuumaa liekittää myös palkittuun West End -näytelmään perustuva uunituore minisarja Dear England. Sarjauutuuksien kattauksessa nähdään myös muun muassa Marian Keyesin bestsellereihin pohjautuva The Walsh Sisters sekä kostoretkelle lähtevästä eroryhmästä kertova The Revenge Club. Myös rakkausrealityt lämmittävät läpi kesän: katsojien toivomat Love Island Suomen ensimmäiset kaudet palaavat MTV Katsomoon. Uusia rakkauskiemuroita tarjoilevat Australian Ensitreffit ja Love Island UK.
Poimi tästä talteen MTV Katsomon ja MTV:n tv-kanavien kesä-heinäkuun ohjelmiston kärkitärpit!
KOUKUTTAVAT SARJAUUTUUDET
The Walsh Sisters
ma 15.6. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Dubliniin sijoittuva draamasarja perustuu rakastettuihin Marian Keyesin bestsellereihin.
- Lämminhenkinen sarja seuraa sotkuista ja vastustamattoman rakastettavaa Walshin perhettä ja sen sisaruksia Clairea, Maggieta, Rachelia, Heleniä ja Annaa. He luovivat läpi elämän ylä- ja alamäkien, kaksikymppisten kuplivan kaaoksen ja kolmenkympin kriisien. Yhteiset juuret, jaettu historia sekä järjetön rakkaus voimaballadeihin pitävät Walshin sisarukset yhdessä – vaikka vastassa olisivat sydänsurut, menetykset, elämän sotkut tai vanhemmuuden yllätykset.
- Sarjan kaikki kuusi jaksoa julkaistaan kerralla.
The Revenge Club
ke 1.7. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Kuusi sydänsuruista kärsivää tutustuvat eroryhmässä, missä heitä yhdistää oikeastaan vain yksi asia: heidät on jätetty, petetty tai he ovat tulleet nöyryytetyiksi. Sen sijaan, että ryhmä keskittyisi toipumaan eroistaan, he alkavatkin jakamaan omia oikeuden iskujaan heitä satuttaneille. Tumman humoristisessa sarjassa harmittomista kepposista alkanut leikki karkaa käsistä ja ryhmä joutuu pohtimaan, mikä on koston todellinen hinta?
- Sarjaa tähdittävät Aimee-Ffion Edwards (Peaky Blinders), Martin Compston (Line of Duty), Douglas Henshall (Shetland), Meera Syal (The Devils Hour) ja Sharon Rooney (Barbie).
- Sarjan kaikki kuusi jaksoa julkaistaan kerralla.
Dark Hearts, kausi 1
ke 15.7. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Ranskalainen sotilasdraama sijoittuu lokakuuhun 2016, Irakin sodan käännekohtaan Mosulin taistelun alkaessa. Erikoisjoukko vangitsee korkea-arvoisen jihadistin, joka suostuu tarjoamaan elintärkeää tiedustelutietoa tulevista iskuista. Vastineeksi hän vaatii hengenvaarallista pelastusoperaatiota saadakseen tyttärensä turvaan.
- Modernin sodankäynnin raakaa todellisuutta ja sen jättämää jälkeä kuvaavan sarjan ohjauksesta vastaa Oscar-ehdokkaanakin ollut Ziad Doueiri (The Insult). Pääosissa nähdään Marie Dompnier ja Nicolas Duvauchelle.
- Kaikki jaksot julkaistaan kerralla.
Dear England
la 18.7. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Jalkapallohuuma jatkuu MTV Katsomossa! Palkittu West End -näytelmä Dear England nähdään nyt televisioversiona. Gareth Southgatena loistaa Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale), joka hurmasi yleisön samassa roolissa jo näytelmäversiossa.
- Uusi neliosainen brittidraama kertoo tositarinan Gareth Southgatesta ja hänen vuosistaan Englannin jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana (2016–2024). Southgate astuu tehtävään aikana, jolloin Englanti on vuosikausia epäonnistunut arvokisoissa ja joukkueen itseluottamus on pohjalukemissa. Yhä oman pelaajauransa arpia mukanaan kantava Southgate uskaltaa haastaa ja kokeilla epätavallisiakin valmennuskeinoja. Samalla Iso-Britannia käy läpi poliittisesti ja kulttuurisesti myrskyisiä vuosia.
- Kaikki jaksot julkaistaan kerralla.
Citadel
ke 22.7. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Russon veljesten (Avengers: Infinity War, Endgame) näyttävä agenttitrilleri käynnistyy, kun maailmanlaajuinen tiedustelujärjestö Citadel on kukistettu ja sen agenttien muistot pyyhitty pois. Vallan ottaa kansainvälinen Manticore-syndikaatti, joka alkaa muovata maailmaa omilla säännöillään.
- Richard Madden (Bodyguard) ja Priyanka Chopra Jonas (Quantico) tähdittävät sarjaa huippuagentteina, jotka selviävät tuhoisasta väijytyksestä, mutta heräävät uusiin elämiinsä vailla tietoa menneisyydestään. Kun Citadelin viimeiset rippeet aktivoituvat uudelleen, kaksikko vedetään mukaan kansainvälisen agenttipelin ytimeen. Kadonneet muistot ja paljastuvat salaisuudet tekevät tehtävästä vaarallisemman kuin yksikään vastassa oleva vihollinen.
- Kaikki jaksot julkaistaan kerralla.
Escort Boys, kausi 1
ti 4.8. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Heti elokuun alussa alkaa myös sarjauutuus Escort Boys. Neljän kaverin porukka perustaa seuralaispalvelun ratkaistakseen rahahuolensa ja pelastaakseen Etelä-Ranskassa sijaitsevan mehiläistilan konkurssilta. Asiakkaita löytyy joka lähtöön, eikä uuden uran sovittaminen yhteen perhe- ja rakkauselämän kanssa onnistu ongelmitta.
- Ranskalaisen komediasarjan kauden kaikki jaksot julkaistaan kerralla.
- Sarjan 2. kausi saapuu MTV Katsomoon syyskuussa.
SUOSIKKISARJOJEN UUSIA KAUSIA
Fire Country, kausi 3
ma 1.6. alkaen
MTV Katsomo+ -tilaajille
- Palokuntadraama jatkuu! Kolmannen kauden alussa Gabrielan ja Diegon häät keskeytetään dramaattisella tavalla, mutta onko asialla Bode? Jaken tunnelmat synkkenevät, kun kuvioihin saapuu mies, joka uskoo olevansa Genevieven isä. Koko kausi julkaistaan kerralla.
Selviytyjät, kausi 48
ma 1.6. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella
pe 5.6. alkaen MTV3-kanavalla
- Hittisarjan 48. kaudella kilpaillaan jälleen Fidžillä. MTV Katsomo+ -tilaajat pääsevät ahmimaan koko kauden kerralla heti kesäkuun alussa. MTV3-kanavalla ohjelma alkaa muutamaa päivää myöhemmin.
Pikkukaupungin murhat, kausi 1
su 7.6. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Ylistetyssä tanskalaisessa rikosdraamassa kokenut murhatutkija muuttaa pikkukaupunkiin, kun työ uhkaa viedä häneltä perheen lisäksi terveyden. Seesteinen elämä saa kuitenkin odottaa, kun innokas nuori paikallispoliisi kaipaa apua murhatapauksensa ratkaisemisessa, eikä Maj malta pysyä jutusta erossa. Koko kausi julkaistaan kerralla.
Patience, kausi 2
to 18.6. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Suuret katsojaluvut Britanniassa saavuttanut rikossarja jatkuu odotetuin toisen kauden jaksoin. Autismin kirjolla oleva nuori Patience Evans (Ella Maisy Purvis) päätyy avustamaan rikoskomissario Bea Metcalfia poikkeuksellisen havainnointikykynsä ansiosta. Koko kausi julkaistaan kerralla.
Murha paratiisissa, kaudet 10–11
to 18.6. alkaen MTV Katsomo ja MTV3, kausi 10
pe 31.7. alkaen MTV Katsomo ja MTV3, kausi 11
- Brittiläisessä rikossarjassa tavoilleen uskollinen rikospoliisi tutkii rikoksia rennolla Karibian paratiisisaarella Saint Mariella. Sarjaa seurataan MTV:n kesässä kahden uuden kauden voimin. Jaksot julkaistaan MTV Katsomo+ -tilaajille kerralla 18.6. ja 31.7. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Downton Abbey, kaudet 1–6
pe 19.6. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Ikoninen brittisarja nähdään alusta alkaen MTV Katsomossa ja MTV Avan kesässä. Sarjaa seurataan maksutta MTV Katsomossa tv:n tahtiin.
The Hunting Party, kausi 2
to 2.7. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Panokset kovenevat rikostrillerin toisella kaudella. Bex ja hänen tiiminsä kamppailevat saadakseen yksikkönsä takaisin toimintaan ja pysäyttääkseen Yhdysvaltojen häikäilemättömimpiä ja arvaamattomimpia sarjamurhaajia. Koko kausi julkaistaan kerralla.
Murha Helsingörissä, kausi 7
la 11.7. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Poliisi Dan Sommerdahl ratkoo murhia Tanskan kauniissa Helsingörin rannikkokaupungissa yhdessä apurinsa Flemming Torpin kanssa. Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Murhaklubi ratkaisee, kausi 3
ti 7.7. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Terävä-älyinen trio Judith Potts, Becks Starling ja Suzie Harris saa käsiinsä uusia, entistä synkempiä tapauksia. He tutkivat koko kaupungin rakastaman miehen murhatapausta sekä rikospaikaksi muuttuvaa keittokirjajulkistusta, jossa tapahtuman isäntä löytyy kuolleena. Kun karmiva kartano kytkeytyy Becksin menneisyyteen, ystävysten on lyöttäydyttävä yhteen tiiviimmin kuin koskaan. Kauden kaikki kolme jaksoa julkaistaan kerralla.
Brilliant Minds, kauden 2 toinen osa
ke 8.7. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Zachary Quinto (Star Trek, Heroes) tähdittää sarjaa, jossa tohtori Oliver Wolf tiimeineen pyrkii ratkomaan keinoja kaihtamatta aivojen lääketieteellisiä mysteereitä.
- MTV Katsomossa nähdään nyt toisen kauden loput 10 jaksoa, joista viimeiset julkaistaan tuoreeltaan pian Yhdysvaltojen ensi-illan jälkeen. Kauden on kerrottu olevan sarjan viimeinen. Kaikki jaksot (11–20) julkaistaan kerralla. Myös kauden aiemmat jaksot ovat katsottavissa.
Midsomerin murhat, kausi 22
su 19.7. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Tervetuloa ylikomisario Barnabyn seuraan hänen selvittäessään Midsomerin asukkaiden synkkiä salaisuuksia, ryydittäen tutkintaa aina ripauksella hilpeää nokkeluutta ja mustaa huumoria. Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
KESÄ TÄYNNÄ RAKKAUTTA
Rakkausrealityt lämmittävät kesäilloissa aina pitkälle syksyyn! Toukokuussa alkanut Love Island Suomi huipentuu finaaliin pe 26.6., mutta MTV Katsomossa rakkaudennälkäisille riittää jatkuvasti uutta katsottavaa.
Love Island Suomi, kaudet 1–4
ti 23.6. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Himoitut ensimmäiset Love Island Suomi -kaudet saapuvat MTV Katsomoon. Hyppää mukaan nostalgiamatkalle ja palauta mieliin ikoniset hetket rakkauden saarella. Kaikki jaksot julkaistaan kerralla. Myös kausi 5 on katsottavissa MTV Katsomosta.
Love Island UK, kausi 13
Kesällä
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Brittisinkut flirttailevat, tutustuvat ja ihastuvat rakkausrealityn uunituoreella 13. kaudella. Kausi nähdään MTV Katsomossa kesällä, tarkka julkaisuaika vahvistetaan myöhemmin.
Ensitreffit alttarilla AUS, kausi 12
ma 6.7. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Draama on taattu, kun ihmissuhteiden asiantuntijat yhdistävät australialaissinkuista toisilleen sopivia pareja, jotka heittäytyvät elämänsä seikkailuun. MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan koko kausi kerralla. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
UUTIS- JA AJANKOHTAISOHJELMIEN KESÄ
Huomenta Suomi
MTV Katsomo ja MTV3
- Huomenta Suomi herättää myös kesäaamuissa. Arjen ohjelmat alkavat kesälläkin pääsääntöisesti klo 6.25, jolloin tutut juontajat ja uutisankkurit kertovat päivän tärkeimmät aiheet. Mielenkiintoisia keskusteluja niin eturivin viihdenimien, tutkijoiden kuin tavallisten suomalaisten kanssa kuullaan arkipäivisin aina klo 10 saakka. Arkiaamujen pidempi Huomenta Suomi jatkuu jälleen 17. elokuuta.
- Viikonlopun Huomenta Suomi on kesätauolla 14.6. alkaen ja jatkuu jälleen lauantaina 22.8.
Viiden jälkeen
MTV Katsomo ja MTV3
- Rakastettu iltapäivän uutisohjelma Viiden jälkeen pureutuu isoimpiin ilmiöihin, kuohuttavimpiin puheenaiheisiin ja kovimpiin uutisiin. Viiden jälkeen siirtyy kesätauolle 12. kesäkuuta ja jatkuu jälleen 17. elokuuta.
SuomiAreena
ti 23.6. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali SuomiAreena järjestetään Porissa 23.–26. kesäkuuta. SuomiAreenassa vierailee tänä vuonna myös kansainvälisen politiikan supertähti ja Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau.
- MTV Katsomossa nähdään tiistaista perjantaihin päivittäinen SuomiAreena tänään -lähetys. Ohjelmassa vieraina ja käsittelyssä on päivän parhaita aiheita ja kiinnostavia vieraita.
- Keskiviikkona 24.6. MTV Uutiset järjestää perinteisen Puheenjohtajatentin, jossa yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajaa väittelevät ja virittelevät vaalikoneitaan kohti seuraavan kevään eduskuntavaaleja. Maria Nykäsen ja Alec Neihumin juontama suora lähetys nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla klo 20 alkaen.
- Torstaina 25.6. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nähdään SuomiAreena tänään -makasiinilähetys, joka alkaa klo 21.
- Huomenta Suomi käynnistelee kesäaamut Porin Raatihuoneenpuistosta läpi SuomiAreenan, tiistaista perjantaihin.
Tähdet vs. google
pe 3.7. alkaen
MTV Katsomo
- Suomen suosituimmat viihdetähdet pääsevät jälleen kertomaan vastaukset nettikansaa kiinnostaviin kysymyksiin, kun suosikkiohjelman seitsemäs kausi julkaistaan heinäkuussa. Iriz Silanderin kipparoiman sarjan vieraina nähdään niin televisiosta tuttuja tähtiä kuin sosiaalisen median ammattilaisia.
DOKUMENTTEJA
Asian ytimessä.doc: Jari Litmanen – elämäni MM-kisat
la 30.5. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella
ke 3.6. alkaen maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-tilauksella
- Jari Litmanen on yksi jalkapallohistorian suurimmista pelaajista, joka ei koskaan pelannut MM-kisoissa. Turnauksen merkitys kasvoi Litmaselle kuitenkin jo lapsuudessa suureksi. Dokumentissa Suomen kaikkien aikojen menestynein jalkapalloilija elää tärkeimmät kisamuistonsa uudelleen ja peilaa maineikkaan uransa kehitystä MM-historian rinnalla.
Beckham – perheriita
to 4.6. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla
- David ja Victoria Beckham ovat luoneet vahvat henkilöbrändit ja kasvattaneet neljä lastaan julkisuuden valokeilassa. Myös perheen sisäiset jännitteet ovat olleet julkista riistaa, ja Beckhamien esikoispoika Brooklyn katkaisi välit vanhempiinsa julkisella tiedotteella. Brittidokumentti pureutuu Beckhamien riidan syihin ja taustoihin.
- Dokumentti on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
Asian ytimessä.doc: Mul on iso
su 14.6. alkaen
MTV Katsomo
- Onko kookas varustus miehelle onni vai häpeä? Poikkeuksellisen avoimessa dokumentissa suomalaismiehet kertovat elämästään ison peniksen kanssa. Seksivaikeuksia, sopimattomia kondomeja ja vaatteita, häpeää ja pelkoa kiusaamisesta. Dokumentti paneutuu aiheeseen, josta usein vitsaillaan, mutta johon liittyy monia ihmissuhteisiin ja arkeen vaikuttavia haittoja.
Coming Out Amish
ma 22.6. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Henkilökohtainen dokumentti seuraa lähes viiden vuoden ajan Markia, amish-yhteisössä elävää miestä. Markin homoseksuaalisuus paljastuu vastoin hänen tahtoaan, ja hän joutuu elämänsä vaikeimman päätöksen eteen. Dokumentti tarjoaa harvinaisen näkymän yhteen Yhdysvaltojen suljetuimmista yhteisöistä.
URHEILUA STADIONEILTA SORATEILLE
JALKAPALLO
FIFAn jalkapallon MM-kilpailut
pe 11.6. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella ja MTV3-kanavalla
- MTV välittää avauspotkusta lähtien tarinat, tunteet ja tapahtumat historiallisen suuresta jalkapallon miesten MM-lopputurnauksesta. MTV esittää turnauksen yhdessä Ylen kanssa. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nähdään 11.6.–19.7. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavan turnauksen otteluista puolet, eli kaikkiaan 52 maailman kovinta ottelua.
- Kaikki MTV:n esittämät ottelut, täysimittaiset ottelustudiot ja laaja oheisohjelmien kattaus ovat katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. MTV3-kanavalla nähdään jokaisen MTV:n ottelupäivän kaksi ensimmäistä peliä, eli yhteensä 32 ottelua.
- Lue lisää MTV:n ottelukokonaisuudesta, ottelujaosta sekä tekijätiimistä tiedotteesta.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Power Stage MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Rallin MM-sarjassa on asfalttikisat taputeltu ja edessä siintää loppukauden kestävä sorarallien putki. Kreikassa hitaat ja rajut erikoiskokeet odottavat kuskeja juhannuksen jälkeen 25.–28.6. Sen jälkeen siirrytään Viron pikataipaleiden pariin, missä on luvassa vauhtia ja hyppyjä 16.–19.7.
- Kauden kohokohta, Suomen MM-ralli, ajetaan 30.7.–2.8. Sami Pajari ja Esapekka Lappi jahtaavat kotikisan voittoa pääluokassa, ja samaa voidaan odottaa esimerkiksi Teemu Suniselta, Roope Korhoselta tai Tuukka Kauppiselta ja kumppaneilta pienemmissä luokissa.
- MTV Urheilu seuraa tiiviisti tapahtumia paikan päältä Jyväskylästä ja Himokselta. MTV:n Suomen MM-rallin tarkempi ohjelmakokonaisuus julkaistaan myöhemmin.
- Kaikki erikoiskokeet ja oheisohjelmat ovat katsottavissa suorana MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla. Ralliviikkojen tuttu kattaus pitää sisällään myös MTV3-kanavalla esitettävän Rallisirkuksen torstaisin sekä Ralliextrat pe–su. Myös ralliviikonlopun huipentava Power Stage nähdään MTV3-kanavalla.
EM-ralli
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Rallin EM-sarjassa kisataan kesällä asfaltilla. Sinivalkoista jännitettävää tuo koko kauden mestaruudesta taisteleva Teemu Suninen. Italiassa ajetaan 3.–5.7. ja Puolassa 24.–26.7. Kaikki erikoiskokeet ovat katsottavissa suorana ja englanniksi selostettuna.
Super Formula
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Japanin kovavauhtinen ja kilvanajoltaan kiinnostava formulasarja palaa lyhyeltä kesätauolta 18.–19.7., jolloin kisataan legendaarisella Fujin radalla. MTV Katsomossa nähdään aika-ajot ja kisat suorana ja suomeksi selostettuna. Selostajana toimii Juho Kokko ja asiantuntijana Risto Virtanen.
Motocrossin MM-sarja
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Motocrossin MM-sarjassa kisataan kesällä lähes joka viikko! MTV Katsomossa nähdään jokaisen kisaviikonlopun MXGP:n viimeinen kilpailu noin tunnin mittaisena suorana lähetyksenä.
Kesä-heinäkuun kilpailut:
7.6. klo 17 Motocrossin MM-sarja: Latvia
21.6. klo 18 Motocrossin MM-sarja: Italia
28.6. klo 19 Motocrossin MM-sarja: Portugali
5.7. klo 17 Motocrossin MM-sarja: Etelä-Afrikka
19.7. klo 19 Motocrossin MM-sarja: Iso-Britannia
26.7. klo 18 Motocrossin MM-sarja: Tshekki
MUU URHEILU
NHL
Kesäkuussa
MTV Katsomo+ ja MTV Sub
- MTV Katsomossa ja MTV Subilla kiekkokausi jatkuu vielä kesäkuussa, jolloin seurataan NHL:n loppuhuipennusta, Stanley Cup -finaaleja. MTV esittää finaaliottelut kolmannesta finaalipelistä alkaen aina mestaruuden ratkeamiseen saakka. NHL julkaisee otteluohjelman myöhemmin.
Timanttiliiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- MTV:n yleisurheilukesä käy kuumana. Maailman kovatasoisimmat yleisurheilijat ottavat mittaa Timanttiliigan yksipäiväisissä kisoissa. Kesän aikana selviää, jatkuuko Armand Duplantisin maailmanennätystehtailu miesten seipäässä tai haastavatko jamaikalaiset Noah Lylesin ja muut amerikkalaiset maailman nopeimman miehen tittelistä. Maailmanennätykset ovat jälleen vaarassa naisten pidemmillä matkoilla ja useissa muissakin lajeissa.
- MTV Katsomossa nähdään kauden kaikki kilpailut suomeksi selostettuna. Selostuksista vastaavat Mika Saukkonen ja Antero Mertaranta seuranaan asiantuntija Tommi Evilä.
Kesä-heinäkuun kilpailut:
4.6. Timanttiliiga: Rooma
7.6. Timanttiliiga: Tukholma
10.6. Timanttiliiga: Oslo
28.6. Timanttiliiga: Pariisi
4.7. Timanttiliiga: Eugene
10.7. Timanttiliiga: Monaco
18.7. Timanttiliiga: Lontoo
World Athletics Continental Tour
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Continental tourin gold-sarjan kilpailut täydentävät MTV:n yleisurheilukesän. Lähetykset on selostettu suomeksi, ja niitä tulkitsevat Mika Saukkonen ja Antero Mertaranta. Asiantuntijana kuullaan Tommi Evilää sekä muutamissa kesän kisoissa Emma Hyyppää, joka on valmentaja ja entinen moniottelija.
Kesä-heinäkuun kilpailut:
6.6. Yleisurheilua: Texas
14.6. Yleisurheilua: Los Angeles
16.6. Yleisurheilua: Ostrava
21.6. Yleisurheilua: Hengelo
25.6. Yleisurheilua: Zagreb (kuulantyöntö. Lähetys selostettu englanniksi)
26.6. Yleisurheilua: Zagreb
14.7. Yleisurheilua: Budapest
ATP-tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Tenniksessä kesäkuu tarkoittaa myös nurmikisoja! Heinäkuulle tultaessa palataan jälleen massalle ja koville alustoille.
- MTV Katsomon tenniskattaukseen kuuluu ATP-kiertueen kaksinpelejä suorana. Lisäksi seurataan mahdollisuuksien mukaan suomalaisten otteita nelinpeleissä, missä Harri Heliövaara on tarjonnut alkukaudesta jännitettävää
Kesä-heinäkuun turnaukset:
8.–14.6. ATP250: Stuttgart
8.–14.6. ATP250: Libema
15.–21.6. ATP500: Halle
15.–21.6. ATP500: Lontoo
21.–27.6. ATP250: Mallorca
22.–27.6. ATP250: Eastbourne
13.–19.7. ATP250: Gstaad
13.–19.7. ATP250: Bastad
13.–19.7. ATP250: Umag
20.–26.7. ATP250: Kitzbuhel
20.–26.7. ATP250: Estoril
27.7.–1.8. ATP250: Los Cabos
27.7.–2.8. ATP500: Washington
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
