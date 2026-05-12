MTV:n kesä on täynnä sarjauutuuksia ja odotettuja suosikkeja – poimi talteen kesä-heinäkuun ohjelmisto!

MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun – jakelusopimus päättyy 12.5. 12.5.2026 09:43:13 EEST | Tiedote

MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun jakelusopimusneuvotteluissa. Neuvottelut koskevat laajaa kokonaisuutta. MTV:n maksuttomien tv-kanavien (MTV3, MTV Sub, MTV Ava) näkyvyys Elisan palveluissa päättyy 12.5.2026. MTV:n kanavia koskeva tallennuspalvelu Elisa Viihteessä ja Elisan välittämät maksu-tv-kanavat jatkuvat toistaiseksi, mutta mikäli uuteen sopimukseen ei päästä, myös ne päättyvät ensi syksynä. MTV:n maksuttomat tv-kanavat näkyvät edelleen normaalisti muissa jakeluteissä, kuten antenni-tv:ssä ja muiden operaattorien palveluissa. Lisäksi sisältöjä voi katsoa MTV Katsomosta. MTV irtisanoi sopimukset jo viime vuoden puolella osana niiden päivittämistä. Uudesta sopimuksesta on neuvoteltu kuukausia, mutta yhteisymmärrystä ei ole saavutettu. Uusi sopimus edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää. Neuvottelut jatkuvat edelleen. Nykyiset MTV:n ja Elisan väliset sopimukset on tehty jo useita vuosia sitten – hyvin erilaisessa markkinatilanteessa. Sen jälkeen katselutavat, teknologia ja