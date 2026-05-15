Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

15.5.2026 10:38:53 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 15.05.2026

Hankasalmi, Rakennuspalo: Keskisuuri, Varjolantie

Kesämökin yhteydessä olevassa teknisessätilassa tapahtui tuntemattomasta syystä palon alku. Asukas sai onnistuneella alkusammutuksella palon sammumaan ja estämään palon leviämisen.

Palosta muodostui runsaasti savua varastoon sekä mökkirakennukseen. Pelastuslaitoksella on kohteessa raivaustoimet käynnissä. Pelastuslaitos varmistaa, ettei palo ole päässyt leviämään muualle rakennukseen. 2 henkilöä altistui savulle ja ensihoito tarkasti heidän vointinsa. 

Pelastuslaitokselta oli kohteessa 6 yksikköä.

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos: Vaaratiedote Uusimaa15.5.2026 04:15:08 EEST | Tiedote

Tiedote 15.05.2026 Vaaratiedote, Uusimaa Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion / tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni. Väestöä kehotetaan siirtymään sisätiloihin. Sisätiloissa on hyvä oleskella rakennuksen keskiosissa ja pysytellä kaukana ikkunoista. Jos et pääse sisätiloihin, etsi mahdollisimman suojainen paikka. Kun olet turvallisessa paikassa, seuraa viranomaisten viestintää. Tarkempia toimintaohjeita voit katsoa 112 Suomi - sovelluksesta tai pelastustoimen verkkosivuilta (https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen). Yleiseen hätänumeroon 112 soittamista tulee välttää muissa kuin akuuteissa hätätilanteissa. Keski-Suomen pelastuslaitos ei tiedota tilanteesta enempää, vaan tiedotusvastuu on Puolustusvoimilla sekä sisäministeriön pelastusviranomaisella. Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö --------------------------------------------------------------------------------- Lisätietoja: Puo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye