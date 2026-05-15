Keski-Suomen pelastuslaitos: Vaaratiedote Uusimaa 15.5.2026 04:15:08 EEST | Tiedote

Tiedote 15.05.2026 Vaaratiedote, Uusimaa Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion / tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni. Väestöä kehotetaan siirtymään sisätiloihin. Sisätiloissa on hyvä oleskella rakennuksen keskiosissa ja pysytellä kaukana ikkunoista. Jos et pääse sisätiloihin, etsi mahdollisimman suojainen paikka. Kun olet turvallisessa paikassa, seuraa viranomaisten viestintää. Tarkempia toimintaohjeita voit katsoa 112 Suomi - sovelluksesta tai pelastustoimen verkkosivuilta (https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen). Yleiseen hätänumeroon 112 soittamista tulee välttää muissa kuin akuuteissa hätätilanteissa. Keski-Suomen pelastuslaitos ei tiedota tilanteesta enempää, vaan tiedotusvastuu on Puolustusvoimilla sekä sisäministeriön pelastusviranomaisella. Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö --------------------------------------------------------------------------------- Lisätietoja: Puo