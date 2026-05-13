Elämyksellinen näyttely ja uusi lasten tietokirja tuovat esiin elintärkeiden pölyttäjien merkitystä luonnossa

Helsingissä, Kolilla ja Tampereella kiertävä Pölyttäjien kirjo -näyttely aukeaa yleisölle keskiviikkona 20.5. Helsingin yliopiston Luonnontieteellisessä museossa.

Tiedettä ja taidetta yhdistävässä kokemuksellisessa näyttelykokonaisuudessa on tarjolla pölyttäjätietoa, upeita kuvia ja hauskoja puuhia. Näyttelyssä voi pelata Tunnista pölyttäjät -peliä sekä pörriäistensuojelubingoa, koota oman mielikuvituspörriäisen sekä tutustua Luonnontieteellisen museon pörriäisnäytteisiin.

Pölyttäjien kirjo on koettavissa Helsingissä Luonnontieteellisessä museossa 20.5.2026–6.6.2027. Heinä–elokuussa 2027 näyttely on esillä Kolin luontokeskus Ukossa. Tämän jälkeen näyttely siirtyy Tampereelle Vapriikkiin, missä näyttely on esillä syyskuusta 2027 tammikuuhun 2028.

Uusi lasten tietokirja kertoo pölyttäjien tärkeydestä ja suojelusta

Näyttelyn avajaisissa 20.5. julkaistaan myös uusi lasten tietokirja Pölyttäjien kirjo. Kirja tempaa pölyttäjien kiehtovaan maailmaan. Lasten tietokirjassa syvennytään yllättäviinkin pölyttäjälajeihin, jotka ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta.

Runsaasti kuvitetut aukeamat sisältävät tietoa pölyttäjien kyvyistä ja elintavoista, niiden tärkeydestä ihmiselle ja muulle luonnolle sekä niihin kohdistuvista uhista. Kirja keskittyy ihmisen ja pölyttäjien yhteiseen, kestävään tulevaisuuteen sekä siihen, mitä jokainen voi tehdä pölyttäjien hyväksi.

Nuoret hyönteistutkijat Havu ja Tuisku tuovat puuhillaan ja kommenteillaan huumoria ja havainnollisuutta aukeamille. Elämystä syventävät kirjan lukuihin johdattavat runot. Lasten Keskuksen kustantama, paljon tietoa sisältävä mutta yleistajuinen teos on suunnattu etenkin alakouluikäisille.

Kirja, näyttely ja peli ovat tieteen ja taiteen välisen sekä monitaiteisen Pölyttäjien kirjo -hankkeen lopputuotteet.

Koneen Säätiön rahoittaman hankkeen suojelija on tohtori Jenni Haukio. Pölyttäjien kirjo -hanke viestii pölyttäjien moninaisuudesta ja merkityksestä niin ihmiselle kuin muulle luonnolle, niihin kohdistuvista uhista ja niiden suojelusta. Näyttelyn tuottamista on rahoittanut myös Kuvittajat ry. sekä Museovirasto.

Näyttelyn ja kirjan ovat toteuttaneet ympäristöekologian dosentti Mia Rönkä ja kuvittaja Janne Toriseva

Naantalilainen Mia Rönkä on ympäristöekologian dosentti Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksella. Hän työskentelee tutkijana, tiedetoimittajana, tietokirjailijana ja runoilijana. Rönkä on kiinnostunut etenkin ihmisen ja muun luonnon vuorovaikutuksesta.

Janne Toriseva on kuvittaja, sarjakuvantekijä ja animaattori, joka on työskennellyt uransa alusta asti niin kotimaisille kuin kansainvälisille markkinoille. Torisevalle erityisen tärkeitä aiheita ovat luonto ja ympäristö.



Suomen ensimmäinen biodiversiteettitieteiden laitos aloitti toimintansa Turun yliopistossa huhtikuussa. Tätä ennen Turun yliopistossa toimi pitkään biodiversiteettiyksikkö. Biodiversiteettitieteiden laitoksella panostetaan tutkimuksen ja uusien koulutusohjelmien lisäksi monipuoliseen tiedeviestintään, aktiiviseen yleisötoimintaan ja yhteiskunnalliseen sekä tutkimuksen vaikuttavuuden vahvistamiseen.