Pirkanmaan hyvinvointialue valitsi palveluntuottajat henkilöstön yhteisölliseen työhyvinvointitoimintaan
15.5.2026 10:59:14 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue kilpailutti palveluntuottajat henkilöstön yhteisölliseen työhyvinvointitoimintaan, sillä hankintojen yhteenlaskettu arvo ylitti hankintalaissa määritellyn kynnysarvon.
Valituksi tuli yhteensä 23 palveluntuottajaa. Palveluntuottajia pyydettiin kilpailutuksessa jättämään tarjoukset 20, 30, 40 tai 50 euron arvoisista yhteisölliseen työhyvinvointitoimintaan soveltuvista palveluista. Suurin osa palveluntuottajista jätti tarjouksen useamman hintaisesta palvelusta.
Valituksi tuli erilaisia palveluja tuottavia yrityksiä. Palveluntuottajat valikoituivat sen perusteella, millaisia toimintoja hyvinvointialueen henkilöstö on aiemmin toivonut yhteisölliseen työhyvinvointitoimintaan koko henkilöstölle tehdyssä kyselyssä. Tarjousten tuli vastata tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia.
Vuonna 2026 Pirkanmaan hyvinvointialueella on työhyvinvointitoimintaan käytettävissä 50 euroa työntekijää kohden.
Yhteyshenkilöt
Kotiniitty TaruHR-palvelujohtajaPuh:050 407 0919taru.kotiniitty@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
