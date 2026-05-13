Sibeliuksen satu Harjulassa

Jean Sibelius nousi suomalaisen musiikkielämässä johtavaan asemaan esitettyään Kullervo-sinfoniansa 1892 Helsingissä. Teoksen kesto sekä kokoonpano kuoroineen ja solisteineen saivat Helsingin filharmonisen orkesterin kapellimestari Robert Kajanuksen kehottamaan ystäväänsä säveltämään ”pikantin da capo-kappaleen, jonka voisi sisällyttää orkesterin pysyvään ohjelmistoon”. Satu op.9 täytti pelkälle sinfoniaorkesterille sävellettynä toiveen kestonsa puolesta - eri asia sitten, onko kyseessä ”pikantti da capo-kappale”.

Sadun syntyhistoria on luonnosten valossa hämärän peitossa. Kirjeistä ja myöhemmistä lausunnoista paljastuu, että Sibelius suunnitteli septettoa, oktettoa tai nonettoa ja että Sadun aineisto olisi peräisin tästä kamarimusiikkiteoksesta. Ainuttakaan nuottikatkelmaa ei kuitenkaan ole kamarimusiikkiversiosta säilynyt.

Jussi-Matti Haavisto heittäytyi nuoren Sibeliuksen jalanjälkiin v. 2015 sellotaiteilija Jussi Makkosen tilauksesta. Sovitus Sadun alkuperäisversiosta tehtiin nonetolle, koska eräässä vanhoilla päivillään antamassaan lehtihaastattelussa Sibelius mainitsee nimenomaan tämän kokoonpanon Sadun alkulähteenä. Tämä kuullaan Lohjan kaupunginorkesterin konsertissa 28. toukokuuta klo 19 alkaen Harjulan Kanerva-salissa. Toisena teoksena esitetään Beethovenin Jousikvartetto cis-molli op.131. Konsertin johtaa Erno Toikka.

SIBELIUKSEN SATU

To 28.5.2026 klo 19 Kanerva-sali, Harjula

Lohjan kaupunginorkesterin muusikoita

Sibelius: En Saga op. 9 (1.versio 1892), sov. Nonetolle J-M Haavisto

Beethoven jousikvartetto cis-molli op.131





Liput: NetTicket 16,50€/22,50€, ovelta 27,50€

Konsertin kesto ilman väliaikaa noin 1 h 10 min