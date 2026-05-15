HUS toimii normaalisti aamuyön drooniuhasta huolimatta
15.5.2026 11:23:50 EEST | HUS | Tiedote
Aamuyön drooniuhka ei ole vaikuttanut HUSin toimintaan.
HUSin sairaalat toimivat normaalisti. Yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta henkilökunta on saapunut suunniteltuihin työvuoroihinsa ajoissa. Henkilökuntaa on ollut riittävästi potilashoitoon.
”Sain tiedon, että muutama potilas on myöhästynyt aamulla suunnitellusta toimenpiteestä, mutta toimenpiteet pystytään tekemään ja aikataulut saadaan kurottua päivän aikana kiinni”, kertoo johtajaylilääkärin sijaisena toimiva Jukka Louhija.
Aamuyön tilannetta seurattiin HUSin Tilannekeskuksessa.
Den svenska versionen av pressmeddelandet publiceras inom kort.
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
