Naantalin kaupunki

Naantali selvittää kokemuksia ja mielipiteitä yhdyskuntateknisistä palveluista kyselyllä

15.5.2026 12:13:29 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Verkkokyselyn lisäksi kysely postitetaan satunnaisella otannalla valituille naantalilaisille. Vastausaikaa on 12.6.2026 saakka.

Naantalin kirkkopuistonäkymää kesällä.
Kyselyllä kartoitetaan kaupungin yhdyskuntateknisten palveluiden tasoa, kuten katujen, puistojen ja jätehuollon toimivuutta. Naantalin kaupunki

300 Naantalin asukasta saa lähiaikoina vastattavakseen kaupungin yhdysteknisiä palveluita, kuten katujen, puistojen ja liikuntapaikkojen hoitoa sekä vesihuollon ja jätehuollon toimivuutta koskevan kyselyn. Kysely liittyy valtakunnalliseen tutkimukseen, joka tehdään samanaikaisesti useissa kunnissa eri puolilla Suomea. Tutkimuksen toteuttaa FCG.

Jokainen naantalilainen voi osallistua tutkimukseen ja vastata kyselyyn verkossa. Vastaaminen on mahdollista 12. kesäkuuta asti.

Kyselyn tuloksista laaditaan vertailuraportti, joka valmistuu elokuussa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. päätöksenteossa. Asukkaiden tyytyväisyys tuotettaviin palveluihin on tärkeä onnistumisen mittari. Naantali on osallistunut tutkimukseen säännöllisesti.

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

