Sörnäisten metrokioskin Janita Hietala on R-kioskin Tähtimyyjä 2025
15.5.2026 14:52:49 EEST | R-kioski | Tiedote
Helsingin Sörnäisissä työskentelevä Janita Hietala on valittu R-kioskin Tähtimyyjä 2025 -kilpailun voittajaksi. Valtakunnallisen kilpailun finaali käytiin Tampereella Ärräpäivillä viime viikolla.
Tähtimyyjä-kilpailussa arvioitiin erityisesti laadukasta asiakaspalvelua, myyntiosaamista, tuotetuntemusta sekä kykyä kohdata asiakkaat aidosti myös kiireen keskellä. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin R-kioskin arjen huippuosaajia ja korkeatasoista palvelua, joka näkyy asiakkaille päivittäin ympäri Suomen.
Hietalan mukaan laadukas asiakaskohtaaminen syntyy usein pienistä asioista.
– Monelle kioski on nopea pysähdys päivän keskellä. Pyrin siihen, että asiakkaalle jää kohtaamisesta hyvä mieli, vaikka asiointi kestäisi vain minuutin, Hietala kertoo.
Voitto tuli Hietalalle tunteikkaana yllätyksenä.
– Päällimmäisenä jäi kyllä tosi epätodellinen fiilis; kilpailussa jännitti niin paljon, että tapahtumat ovat vielä vähän sumun peitossa. Kaiken kaikkiaan olen superonnellinen ja kiitollinen voitosta – ja siitä, että mukana oli niin ihanat vastakilpailijat. Meillä oli finaalissa todella tsemppaava ja kannustava ilmapiiri, Hietala sanoo.
Hietala aloitti työskentelyn R-kioskilla syyskuussa 2024 ja kertoo viihtyneensä työssään erinomaisesti alusta asti.
– Erityisesti nautin Sörnäisten metrokioskin kiireisestä ympäristöstä, jossa jokainen työpäivä on erilainen ja tarjoaa uusia tilanteita sekä kohtaamisia asiakkaiden kanssa. Koen, että nopeatempoisuus sopii minulle hyvin ja motivoi minua työssäni, Hietala kertoo.
Työn vastapainona Hietala harrastaa monipuolisesti musiikkia.
– Soitan pianoa ja kitaraa sekä harrastan laulamista. Musiikki on minulle tärkeä tapa rentoutua ja ilmaista itseäni. Kotona vietän aikaa puolisoni sekä meidän ihanan kissanpentumme kanssa, hän kuvailee.
R-kioskeilla kohdataan päivittäin tuhansia suomalaisia eri elämäntilanteissa. Työssä korostuvat palvelun tasaisuus, ihmisten huomioiminen sekä kyky luoda kiireessäkin sujuva ja positiivinen asiakaskokemus.
– Janitan työskentelyssä näkyy aidosti se, mitä erinomainen asiakaspalvelu parhaimmillaan on: lämpöä, tilannetajua ja kykyä kohdata jokainen asiakas omana itsenään myös kiireen keskellä. Hän edustaa hienosti R-kioskin palvelukulttuuria ja arvoja, kommentoi R-kioskin aluepäällikkö Minttu Heimola.
Tähtimyyjä-kilpailu on monivaiheinen kokonaisuus, jossa osallistujat kehittävät osaamistaan koulutusten, testien, alkukilpailun, semifinaalin ja finaalin kautta.
Palkitut
Tähtimyyjä 2025:
Janita Hietala, R-kioski Helsinki Sörnäinen metro – 3000 €
Finalistit:
- Amanda Nurisalo, R-kioski Tampere asema – 1000 €
- Simeon Turpeinen, R-kioski Turku Tori – 800 €
- Nea Karvonen, R-kioski Oy – 600 €
- Roosa Rautanen, R-kioski Iisalmi tori – 500 €
Yhteyshenkilöt
Heiju SimolaVaikuttavuus- ja viestintäpäällikköPuh:+358 20 5544 094viestinta@r-kioski.fiwww.r-kioski.fi
