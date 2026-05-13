Eurojackpotista 17,6 miljoonaa euroa voittanut mies: "Tärkeimmät ihmiset saattavat tietää"
15.5.2026 12:40:24 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Suomeen osui tammikuun lopussa Eurojackpotin päävoitto, joka oli 17,6 miljoonaa euroa. Jättivoitto osui Lappeenrantaan miehelle, joka vieraili ja kertoi tunnelmistaan Veikkauksen suurvoittajakahveilla muutama kuukausi voittonsa jälkeen.
- Piti ensin odotella, että pilkkijäät sulavat. Nyt oli sopiva aika tulla voittajakahvittelemaan. Hyvin maistui Eurojackpot-kakku, voittaja totesi.
Tuoreeltaan voittonsa jälkeen mies suunnitteli hankkivansa SaiPan kausikortin. SaiPan Liiga-kausi oli silloin vielä kesken.
- Hyvän kauden SaiPa pelasikin! Kausikortti jäi kyllä hankkimatta, mutta torilla oli hyvä tunnelma pudotuspeleissä. Ensi vuonna on ihan varmasti se kausikortin osto paikallaan!
Voittaja piti asian ensin täysin omana tietonaan ja hän on pitänyt voitostaan hyvin matalaa profiilia, todeten itse: "Onneksi en voittanut ihan mahottomia summia!"
- Voin paljastaa sen verran, että nyt tärkeimmät ihmiset saattavat tietää asiasta. Perhettäni aion kyllä voittorahoilla auttaa, voittaja suunnitteli.
- Eikös teillä ollut Veikkauksella sellainen Lotto-mainos aikanaan, että "auto pitäs ostaa ja mökki laittaa ja nähdä vähän mualimaa". Sitä aion tehdä!
Voittaja kertoo viihtyvänsä myös kotiseuduillaan.
-Myös kesäisin Saimaa on kaunis ja sitä olisi kyllä mukava kahella esimerkiksi mökin teranssilta. Mutta kyllä ulkomaatkin kiinnostavat silloin, kun on Suomessa kylymempää.
Huimasta 17,6 miljoonan euron voitosta lappeenrantalainen kertoo käyttävänsä sijoittamiseen.
- Osakkeisiin olen sijoittanut jo ennen voittoakin. Aion jatkaa sitä nytkin. Tuntuu onnekkaalta, että tällainen suuri potti osui kohdalleni.
- Asiat ovat hyvin. Sitä vain pelkään, että muutun voittorahojen myötä ”kusipääksi”, vaikka pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, iloinen lappeenrantalainen aprikoi.
Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen 25. kertaa. Tänä vuonna Eurojackpotin päävoitto on tullut Suomeen jo kolme kertaa. Päävoitto osui Suomeen tammikuun aikana kahdesti sekä viimeksi huhtikuussa. Tämän illan arvonnassa Eurojackpotin potissa on noin 102 miljoonaa euroa. Historian suurin suomalainen rahapelivoitto on 91 938 695 euroa. Tuo potti osui 50 osuuden porukkapeliin vuonna 2019.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Pitkäveto-kertoimet: Leijonat on MM-mitaleilla 58 prosentin todennäköisyydellä13.5.2026 14:04:16 EEST | Tiedote
Jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsissä 15.-31.5. Suomen Leijonat aloittaa kisat perjantai-iltana ottelulla Saksaa vastaan. Veikkauksen Pitkäveto-kertoimien mukaan suurin kultasuosikki on Kanada, ja Suomi saavuttaa kisoista mitalin yli kerran kahdesta.
Eurojackpotissa perjantaina jaossa jo yli 100 miljoonaa – Suomen voittoputki jatkui jälleen12.5.2026 23:22:40 EEST | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on jo noin 102 miljoonan euron potti. Yksi illan suurimmista voitoista löytyi Suomesta.
Game 7: Ennen kautta KooKoon Pitkäveto-kerroin Suomen mestariksi oli 52 ja Tapparan 5,3012.5.2026 15:03:58 EEST | Tiedote
Jääkiekon Suomen mestaruus ratkaistaan huomenna keskiviikkona Tampereella ottelusarjan seiskapelissä. Finaaliparin joukkueista Tappara kuului suosikkeihin jo ennen kauden alkua. Runkosarjan kakkoseksi räväyttänyt Kouvolan KooKoo on ponnistanut ratkaisupeliin kauden yllättäjänä.
Onnensanat-arpa toi 200 000 euroa – ”Tämä on hulluutta, ei voi olla totta!”12.5.2026 14:54:53 EEST | Tiedote
Pohjois-Savossa asuva nainen nappasi pääsiäisenä Onnensanat-arvasta 200 000 euron voiton. Voitokas sanaristikkoarpa tarttui voittajan käteen kauppareissulla.
Keno-onni suosi voittajaa Orimattilassa - 100 000 suuruinen täysosuma11.5.2026 10:48:41 EEST | Tiedote
Orimattilassa pelannut onnekas pelaaja voitti lauantaina Kenon ilta-arvonnasta 100 000 euron voiton.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme