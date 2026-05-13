Eurojackpotista 17,6 miljoonaa euroa voittanut mies: "Tärkeimmät ihmiset saattavat tietää"

- Piti ensin odotella, että pilkkijäät sulavat. Nyt oli sopiva aika tulla voittajakahvittelemaan. Hyvin maistui Eurojackpot-kakku, voittaja totesi.

Tuoreeltaan voittonsa jälkeen mies suunnitteli hankkivansa SaiPan kausikortin. SaiPan Liiga-kausi oli silloin vielä kesken.

- Hyvän kauden SaiPa pelasikin! Kausikortti jäi kyllä hankkimatta, mutta torilla oli hyvä tunnelma pudotuspeleissä. Ensi vuonna on ihan varmasti se kausikortin osto paikallaan!

Voittaja piti asian ensin täysin omana tietonaan ja hän on pitänyt voitostaan hyvin matalaa profiilia, todeten itse: "Onneksi en voittanut ihan mahottomia summia!"

- Voin paljastaa sen verran, että nyt tärkeimmät ihmiset saattavat tietää asiasta. Perhettäni aion kyllä voittorahoilla auttaa, voittaja suunnitteli.

- Eikös teillä ollut Veikkauksella sellainen Lotto-mainos aikanaan, että "auto pitäs ostaa ja mökki laittaa ja nähdä vähän mualimaa". Sitä aion tehdä!



Voittaja kertoo viihtyvänsä myös kotiseuduillaan.

-Myös kesäisin Saimaa on kaunis ja sitä olisi kyllä mukava kahella esimerkiksi mökin teranssilta. Mutta kyllä ulkomaatkin kiinnostavat silloin, kun on Suomessa kylymempää.



Huimasta 17,6 miljoonan euron voitosta lappeenrantalainen kertoo käyttävänsä sijoittamiseen.

- Osakkeisiin olen sijoittanut jo ennen voittoakin. Aion jatkaa sitä nytkin. Tuntuu onnekkaalta, että tällainen suuri potti osui kohdalleni.

- Asiat ovat hyvin. Sitä vain pelkään, että muutun voittorahojen myötä ”kusipääksi”, vaikka pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, iloinen lappeenrantalainen aprikoi.



Eurojackpotin päävoitto on osunut Suomeen 25. kertaa. Tänä vuonna Eurojackpotin päävoitto on tullut Suomeen jo kolme kertaa. Päävoitto osui Suomeen tammikuun aikana kahdesti sekä viimeksi huhtikuussa. Tämän illan arvonnassa Eurojackpotin potissa on noin 102 miljoonaa euroa. Historian suurin suomalainen rahapelivoitto on 91 938 695 euroa. Tuo potti osui 50 osuuden porukkapeliin vuonna 2019.