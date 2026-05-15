Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Satakunnan ja Varsinais-Suomen päällystystyöt viikolla 21

15.5.2026 13:30:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Viikolla 21 päällystystöitä tehdään valtateillä 1 ja 8 sekä maantiellä 110. Lisäksi tehdään päällystystä valmistelevia töitä maantieliikenteen ja kevyen liikenteen kohteilla eri puolilla maakuntia.

Päällystyskone tiellä päällystämässä.

Viikolla 21 päällystyskohteena olevia teitä:

  • vt 1/E18 Tavola – Ammakon silta, Salo
  • vt 8 Masku – Nousiainen, yötyö, työt jatkuvat
  • vt 1/E18 Vehkaoja – Uskelanjoki, Salo (suuntaan Turku)
  • mt 110 Halikonjoki – Lempilänjoki, Salo
  • jalankulku- ja pyöräilyväylä 72401 Tammi – Hähkänä, Salo
  • jalankulku- ja pyöräilyväylä 72410 Kiikala – Komissuo, Salo

Päällystystä valmistelevia töitä:

  • mt 12082 Kemiö – Torsböle, Kemiönsaari
  • mt 12417 Santamala – Killainen, Nousiainen
  • mt 12667 Narvijärvi, Rauma
  • jalankulku- ja pyöräilyväylä 70110 Suomusjärvi länsi, Salo

Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

Liikennehaittojen minimoimiseksi työt ajoittuvat osassa kohteita öiseen aikaan. Valtatiellä 8 töitä tehdään ilta- ja yöaikaan noin klo 18-06 välillä. Muilla kohteilla töitä tehdään aamu- ja päiväaikaan.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Lisätietoja:

  • Lounais-Suomen elinvoimakeskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777, tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
  • Asfalttikallio Oy: työmaainsinööri Laura Näykki, p. 040 744 1361 (vt 1, 8), projekti-insinööri Jussi Yrjölä, p. 040 141 8900 (vt 1 Tavola-Ammakko, 110, 12082, 12417 & jalankulku- ja pyöräilyväylät)
  • Peab Industri Oy: projektipäällikkö Juha Seppä, p. 040 722 1799 (mt 12667)

Avdelningscheferna för Livskraftscentralen i Sydvästra Finland har utnämnts15.5.2026 11:42:07 EEST | Pressmeddelande

Valet av chefer för fyra avdelningar vid Livskraftscentralen i Sydvästra Finland har gjorts. Okku Kalliokoski har utnämnts till chef för avdelningen för näringar och kompetens, Tuovi Päiviö till chef för trafikavdelningen, Timo Pukkila till chef för landsbygds-, fiskeri- och miljöavdelningen och Olli Madekivi till chef för vattenhushållningsavdelningen. De utnämnda avdelningscheferna tillträder sina tjänster den 1 juni 2026.

