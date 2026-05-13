Gummeruksen romanttiset kesälomakirjat tarjoilevat walesilaismaisemia, intiimejä konsertteja ja historian parhaat treffit
15.5.2026 13:07:01 EEST | Gummerus | Tiedote
Tiina Lifländerin Merta edemmäs on täydellinen hyvän mielen kesälomakirja järkevästä Sinistä, joka yllättää itsensä ottamalla töistä loman ja lähtemällä viikoksi Walesiin. 1.6. ilmestyvä romaani aloittaa uuden kotimaisen feelgood-sarjan, joka saa jatkoa jo lokakuussa.
Järkevä ja turvallisuushakuinen Sini päättää yllätten ottaa töistä loman ja lähteä viikoksi Walesiin. Suomeen on jäänyt sitoutumiskammoinen poikaystävä. Muhkean aamiaislautasen, upeiden walesilaismaisemien ja lähikaupan sipsivalikoiman ääressä ajatukset ajautuvat silti koti-Suomeen. Onko Sini tehnyt elämänsä suurimman virheen? Sini saa kuitenkin pian uutta mietittävää, kun hän saa yllättävän treffikutsun, johon ei voi vastata kuin myöntävästi.
Kirjassa kuvailtu Wales on Tiina Lifländerille rakas paikka. Vapaa-ajallaan hän viihtyy puutarhassa, keittiössä ja teemukillisten ääressä. Uuden feelgood-sarjan aloittava Merta edemmäs ilmestyy 1.6. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Henna Mäki-Filppula.
Romanttista kesälukemista Abby Jimeneziltä ja Terhi Kontiolta
Yhdysvaltalaisen Abby Jimenezin uutuusromaanissa Lupaa että muistat minut Xavier ja Samantha löytävät itsensä historian parhailta treffeiltä. Perhekriisin vuoksi uuden suhteen on loputtava, ennen kuin se ehtii kunnolla alkaa, ja Samantha vannottaa Xavieria unohtamaan hänet. Mutta onko yhden täydellisen muiston sijaan kuitenkin parempi rakentaa sellainen elämä, joka on muistamisen arvoinen? Abby Jimenezin tarinoissa on mukana elämän kaikki värit: tällä kertaa tähtiin kirjoitetun rakkauden lisäksi äidin muistisairauden tuomat haasteet ja syvä suru. Suomentanut Jade Haapasalo. Äänikirjan lukijat: Anni Kajos, Valtteri Turunen
Böömiläinen rapsodia päättää Terhi Kontion hurmaavan Sydänten sinfonia -sarjan. Päätösosassa viulisti Ninni on tienristeyksessä: etäsuhteen ylläpito ihanan Javierin kanssa on käynyt hankalaksi, ja urallakin pitäisi tehdä suuria valintoja. Yllätyksekseen Ninni saa tarjouksen lähteä kevääksi Prahaan – pienemmän mutta lämminhenkisen jousiyhtyeen jäseneksi. Luvassa on intiimejä konsertteja, romantiikkaa ja seikkailuja uusien ystävien kanssa. Vaikka työuralla päätöksiä kannattaa usein tehdä järjellä, Ninni joutuu pohtimaan, pitäisikö rakkauselämässä kuunnella sydäntään. Ilmestyy 25.5. painettuna, e- ja äänikirjana. Lukija: Heljä Heikkinen
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
