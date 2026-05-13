Gummerus

Gummeruksen romanttiset kesälomakirjat tarjoilevat walesilaismaisemia, intiimejä konsertteja ja historian parhaat treffit

15.5.2026 13:07:01 EEST | Gummerus | Tiedote

Jaa

Tiina Lifländerin Merta edemmäs on täydellinen hyvän mielen kesälomakirja järkevästä Sinistä, joka yllättää itsensä ottamalla töistä loman ja lähtemällä viikoksi Walesiin. 1.6. ilmestyvä romaani aloittaa uuden kotimaisen feelgood-sarjan, joka saa jatkoa jo lokakuussa.

Kansi: Emmi Kyytsönen

Järkevä ja turvallisuushakuinen Sini päättää yllätten ottaa töistä loman ja lähteä viikoksi Walesiin. Suomeen on jäänyt sitoutumiskammoinen poikaystävä. Muhkean aamiaislautasen, upeiden walesilaismaisemien ja lähikaupan sipsivalikoiman ääressä ajatukset ajautuvat silti koti-Suomeen. Onko Sini tehnyt elämänsä suurimman virheen? Sini saa kuitenkin pian uutta mietittävää, kun hän saa yllättävän treffikutsun, johon ei voi vastata kuin myöntävästi.

Kirjassa kuvailtu Wales on Tiina Lifländerille rakas paikka. Vapaa-ajallaan hän viihtyy puutarhassa, keittiössä ja teemukillisten ääressä. Uuden feelgood-sarjan aloittava Merta edemmäs ilmestyy 1.6. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Henna Mäki-Filppula.

 
Romanttista kesälukemista Abby Jimeneziltä ja Terhi Kontiolta

Yhdysvaltalaisen Abby Jimenezin uutuusromaanissa Lupaa että muistat minut Xavier ja Samantha löytävät itsensä historian parhailta treffeiltä. Perhekriisin vuoksi uuden suhteen on loputtava, ennen kuin se ehtii kunnolla alkaa, ja Samantha vannottaa Xavieria unohtamaan hänet. Mutta onko yhden täydellisen muiston sijaan kuitenkin parempi rakentaa sellainen elämä, joka on muistamisen arvoinen? Abby Jimenezin tarinoissa on mukana elämän kaikki värit: tällä kertaa tähtiin kirjoitetun rakkauden lisäksi äidin muistisairauden tuomat haasteet ja syvä suru. Suomentanut Jade Haapasalo. Äänikirjan lukijat: Anni Kajos, Valtteri Turunen

Böömiläinen rapsodia päättää Terhi Kontion hurmaavan Sydänten sinfonia -sarjan. Päätösosassa viulisti Ninni on tienristeyksessä: etäsuhteen ylläpito ihanan Javierin kanssa on käynyt hankalaksi, ja urallakin pitäisi tehdä suuria valintoja. Yllätyksekseen Ninni saa tarjouksen lähteä kevääksi Prahaan – pienemmän mutta lämminhenkisen jousiyhtyeen jäseneksi. Luvassa on intiimejä konsertteja, romantiikkaa ja seikkailuja uusien ystävien kanssa. Vaikka työuralla päätöksiä kannattaa usein tehdä järjellä, Ninni joutuu pohtimaan, pitäisikö rakkauselämässä kuunnella sydäntään. Ilmestyy 25.5. painettuna, e- ja äänikirjana. Lukija: Heljä Heikkinen

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi 

Kuvat

Kansi: Emmi Kyytsönen
Lataa
Tiina Lifländer
Tiina Lifländer
Kuvaaja: Siiri Halko
Lataa
Tiina Lifländer
Tiina Lifländer
Kuvaaja: Siiri
Lataa
Kansi: Jenni Noponen
Lataa
Kirjailija Terhi Kontio
Kirjailija Terhi Kontio
Kuvaaja: Vesa Ranta
Lataa
Kirjailija Terhi Kontio
Kirjailija Terhi Kontio
Kuvaaja: Vesa Ranta
Lataa
Lataa
Kirjailija Abby Jimenez
Kirjailija Abby Jimenez
Kuva: Ryan LaPlante
Lataa

Gummerus

Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Gummerus

ENNAKKOTIEDOTE: Miten Grönlannista tuli uuden maailmanjärjestyksen polttopiste? Marjo Näkin silmiä avaava uutuuskirja Jään valta vaihtuu (Gummerus) ilmestyy 8.6.13.5.2026 12:48:37 EEST | Tiedote

Arktisesta alueesta on tullut lyhyessä ajassa geopoliittisen mittelön areena samalla kun kansainvälinen sääntöihin perustuva maailmanjärjestys on murroksessa. Jään alta paljastuu uusia luonnonvaroja ja merireittejä, ja kilpailu niiden hallinnasta on alkanut. Seuraava kansainvälinen konflikti saattaa syttyä Jäämerellä. Miten ja miksi pohjoisesta on tulossa uuden maailmanjärjestyksen polttopiste? Marjo Näkin Jään valta vaihtuu – Arktinen alue maailmanjärjestyksen murroksessa (Gummerus) auttaa ymmärtämään, miksi Yhdysvallat uhittelee Grönlannissa, Kiina haluaa arktiseksi valtioksi ja Venäjä varustautuu pohjoisessa.

ENNAKKOTIEDOTE: Italialaiskirjailijan palkittu läpimurtoteos on herkullinen satiiri kauniin ontosta Instagram-elämästä – Täydellistä ilmestyy suomeksi 11.5.4.5.2026 08:11:00 EEST | Tiedote

Täydellistä (Gummerus) on nautinnollisen terävä satiiri onttouttaan kumisevasta nykyelämästä, aikuisuudesta, autenttisuuden kaipuusta ja freelancetyöstä millenniaalien ihannoimassa Berliinissä. Italialainen kirjailija Vincenzo Latronico saapuu Suomeen vierailulle keskustelemaan läpimurtoromaanistaan Helsinki Lit -festivaaleille toukokuun lopulla.

Pulitzer-voittaja, uuden kirjallisuusgenren kuumin kirja ja pohdintoja Gazan tuhosta – Gummeruksen syksyn kirjat tarjoavat monia näkökulmia maailmaan29.4.2026 09:30:25 EEST | Tiedote

Yhdysvaltalaiskirjailija Percival Everettin Pulitzer-palkittu menestysromaani James (suomennos Antero Tiittula) kirjoittaa uudelleen mustien historiaa. Matt Dinnimanin Dungeon Crawler Carl – Peli alkaa (suomennos Päivi Honkapää) on kansainvälisellä kirjamarkkinalla nousevan LitRPG:n eli Literary Role-Playing Game -genren tämän hetken kuumin kirja. Tietokirjailija ja tutkija Timo R. Stewart pohtii esseekirjassaan Miksei kukaan tee mitään? Gazan tuhoa niin poliittisesta, moraalisesta kuin filosofisestakin näkökulmasta. Gummeruksen syksyn kirjakatalogi on julkaistu.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye