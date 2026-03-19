Snellman Petfood: aloite eurooppalaisen standardin käyttöönotosta lemmikkieläinten raakaruokien valmistuksessa
15.5.2026 14:24:35 EEST | MUSH | Tiedote
Yhteinen askel kohti korkeampia tuotantostandardeja, läpinäkyvyyttä ja vastuullista kasvua lemmikkieläinten raakaruokasektorilla.
Lemmikkieläinten raaka- ja tuoreruokinnan suosio kasvaa edelleen Euroopan markkinoilla. Tämä heijastaa kuluttajien kasvavaa kiinnostusta mahdollisimman prosessoimattomiin lemmikkiruokiin sekä suurempaa avoimuutta ainesosien ja valmistusmenetelmien suhteen. Siksi useat johtavat eurooppalaiset lemmikkieläinten raakaruokavalmistajat, mukaan lukien Snellman Petfood, Freshfrozen for Pets ja The Nutriment Company, ovat nyt julkaisseet yhteisen aloitteen eurooppalaisen raakaruokavalmistusstandardin (European Raw Feeding Manufacturing Standard) luomiseksi. Aloitteen takana olevien yritysten mukaan tuoteryhmän kehittyminen lisää tarvetta selkeille, luotettaville ja yhtenäisille valmistusstandardeille. Niiden tavoitteena on edistää tuoteturvallisuutta, vastuullista tuotantoa ja kuluttajien luottamusta Euroopassa.
”Kun tuoteryhmä kasvaa, tarvitsemme yhteisiä, selkeitä ja luotettavia ohjeita tuoteturvallisuuden, laadun ja läpinäkyvyyden vahvistamiseksi. Eurooppalaisen valmistusstandardin avulla ala ottaa tärkeän askeleen pitkäaikaisen luottamuksen rakentamiseksi sekä kuluttajien että kaupan suuntaan”, kommentoi Magnus Pettersson, toimitusjohtaja, Snellman Petfood.
Aloite perustuu UK Pet Foodin vakiintuneisiin alan käytäntöihin ja sen tavoitteena on luoda Euroopan laajuinen laajennettavissa oleva viitekehys. Se keskittyy selkeisiin ohjeisiin ja sisältää riippumattomien kolmansien osapuolten suorittamia auditointeja, joilla varmistetaan kriteerien jatkuva täyttyminen. Aloite on avoin valmistajille, jotka haluavat liittyä siihen ja täyttävät vaatimukset.
”Turvallisuus, standardit, parhaat käytännöt ja läpinäkyvyys ovat raakaruokinnan tulevaisuuden perusta. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä brittiläisten viranomaisten kanssa kehittääksemme ja akkreditoidaksemme standardin Benyfit Natural –tuotemerkillemme. Sen laajentaminen koko Eurooppaan on meille luonteva ja jännittävä seuraava askel. Tämä uraauurtava aloite perustuu yhteistyöhön, olemme iloisia voidessamme työskennellä yhdessä kansallisten toimialajärjestöjen ja valmistajien kanssa ympäri Eurooppaa. Kannustamme muita raakaruokavalmistajia osallistumaan kansallisten toimialajärjestöjensä kautta ja liittymään tähän, jotta voimme yhdessä nostaa rimaa ja johtaa kehitystä kohti huippuluokan valmistusta”, lisää Greg van Praagh, Snellman Petfoodiin kuuluvan Benyfit Naturalin toimitusjohtaja.
Lisätietoja aloitteen raameista, hallinnosta ja sertifiointiprosessista esitellään tulevina kuukausina.
Yhteyshenkilöt
Magnus PetterssontoimitusjohtajaSnellman PetfoodPuh:+358 44 538 6389magnus.pettersson@snellmanpetfood.com
Snellman Petfood
Snellman Petfood on vuodesta 2011 tuonut luonnollisen ravinnon iloa lemmikkien ruokailuun tarjoamalla ravitsevaa ja tasapainoista raakaruokaa koirille ja kissoille. Valmistamme MUSH, Fodax, Benyfit Natural ja Raw for Paw -tuotemerkeillä pakastettua raakaruokaa, herkkuja sekä pakastekuivattuja tuotteita. Tuotteitamme myydään Pohjoismaiden ja Iso-Britannian lisäksi useissa eri maissa. Liikevaihtomme oli vuonna 2025 noin 28,5 miljoonaa euroa, ja meillä on yli 90 omistautunutta työntekijää, jotka edistävät päivittäin lemmikkien hyvinvointia. Snellman Petfood on osa Snellman-konsernia, suomalaista ruokataloa, joka tarjoaa parhaita makuelämyksiä markkinoiden luotetuimmilla brändeillä.
