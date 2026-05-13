Mediakutsu: Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma 20.–21.5.2026 Ouluhallissa
15.5.2026 13:40:05 EEST | Expomark | Kutsu
Kutsumme median tutustumaan Pohjoinen Teollisuus -tapahtumaan 20.-21.5.2026 Ouluhalliin. Mukana on ennätykselliset 380 näytteilleasettajaa sekä ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja ja paneelikeskusteluja.
Tiedote: Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa katsotaan vahvasti teollisuuden tulevaisuuden näkymiin >>
Ohjelmatärppejä:
- Ke 20.5. klo 12.30
Industry 5.0 – Mistä on kyse?
Moderoijana
Mikko Hyytinen, Vice President, Business Excellence, Business Area Ferrochrome, Outokumpu Chrome Oy
- Ke 20.5. klo 13.45
Oulun kauppakamarin Suurhankeinfo
Moderoijana
Esa Pellikainen, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari
- To 21.5. klo 10
Palvelinkeskusteollisuus ja Suomen vientimahdollisuudet
Antti-Jussi Laine, Data Centre Business Lead, Sweco
- To 21.5. klo 10.30
Pohjoinen kaivosteollisuus osana geopoliittista kilpailua
Hannu Lahtinen, johtaja, raaka-aineiden saatavuus, Geologian tutkimuskeskus GTK
Pohjoinen Teollisuus avoinna:
ke 20.5. klo 9–17 ja to 21.5. klo 9–16
Tapahtuman ohjelma:
https://pohjoinenteollisuus.fi/ohjelmakalenteri
Näytteilleasettajat ja uutuudet:
https://pohjoinenteollisuus.fi/naytteilleasettajat
Median akkreditoituminen, tapahtuman ja näytteilleasettajien tiedotteet:
https://pohjoinenteollisuus.fi/uutishuone
Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman järjestää Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut konsernia.
Yhteyshenkilöt
Henri Härmäbusiness managerExpomark OyPuh:044 035 0250henri.harma@expomark.fi
Taina Hiekkataipalemarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaExpomark OyPuh:040 550 5950taina.hiekkataipale@expomark.fi
