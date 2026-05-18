Naantalin kaupunki

Pääkirjaston luennolla katsotaan luontoa linssin läpi

20.5.2026 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Mia Röngän luennolla 28.5. klo 17.30–18.30 Naantalin pääkirjastossa (Tullikatu 11) tutustutaan luontokuvaukseen ja saadaan vinkkejä oman näkemyksen kehittämiseen ja onnistuneiden otosten nappaamiseen ilman ammattilaiskalustoakin.

Mia Röngän luennolla on mahdollisuus saada vinkkejä luontokuvaukseen ilman ammattilaiskalustoa. Mia Rönkä

Ympäristöekologian dosentti Mia Rönkä Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksesta työskentelee tutkijana, tiedetoimittajana, tietokirjailijana ja runoilijana. Röngän kuvia on julkaistu lehdissä, kirjoissa ja näyttelyissä. Hän on suorittanut Luontokuvauksen ammatilliset perusteet -koulutuksen ja on Naantalin Seudun Valokuvaajien ja Suomen Luonnonvalokuvaajien jäsen sekä Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien entinen puheenjohtaja.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Luento on osa Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa-hanketta ja järjestetään yhteistyössä Naantalin Seudun Valokuvaajien kanssa.

Mia Rönkä: Luontoa linssin läpi
Naantalin pääkirjasto, 1. krs
torstaina 28.5. klo 17.30–18.30

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

