Pääkirjaston luennolla katsotaan luontoa linssin läpi
20.5.2026 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Mia Röngän luennolla 28.5. klo 17.30–18.30 Naantalin pääkirjastossa (Tullikatu 11) tutustutaan luontokuvaukseen ja saadaan vinkkejä oman näkemyksen kehittämiseen ja onnistuneiden otosten nappaamiseen ilman ammattilaiskalustoakin.
Ympäristöekologian dosentti Mia Rönkä Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksesta työskentelee tutkijana, tiedetoimittajana, tietokirjailijana ja runoilijana. Röngän kuvia on julkaistu lehdissä, kirjoissa ja näyttelyissä. Hän on suorittanut Luontokuvauksen ammatilliset perusteet -koulutuksen ja on Naantalin Seudun Valokuvaajien ja Suomen Luonnonvalokuvaajien jäsen sekä Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien entinen puheenjohtaja.
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Luento on osa Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa-hanketta ja järjestetään yhteistyössä Naantalin Seudun Valokuvaajien kanssa.
Mia Rönkä: Luontoa linssin läpi
Naantalin pääkirjasto, 1. krs
torstaina 28.5. klo 17.30–18.30
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
