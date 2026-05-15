Laadukas koulutus ja vahvempi eurooppalainen yhteistyö Turussa järjestettävän EC2U-foorumin ytimessä

Vuosittain järjestettävä foorumi on EC2U-allianssin lippulaivatapahtuma, joka kokoaa yhteen allianssin jäsenyliopistojen opiskelijoita ja henkilökuntaa, kaupunkien edustajia sekä muita sidosryhmäläisiä eri puolilta Eurooppaa vaihtamaan ajatuksia ja kehittämään ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Foorumien teemat pohjaavat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämänvuotisen foorumin teemassa, Shaping European Futures through Quality Education, korostuu laadukkaan koulutuksen merkitys. Foorumin ohjelmasisällöissä keskitytään muun muassa kestävyyteen, hyvinvointiin, monikielisyyteen, osallisuuteen, saavutettavaan koulutukseen, osaajien pitovoimaan sekä aktiiviseen eurooppalaiseen kansalaisuuteen.

– Oman EC2U-allianssimme erityispiirteisiin kuuluvat läheinen yhteys kaupunkeihin, joissa kampuksemme sijaitsevat, sekä merkittävät panostukset yhteiseen eurooppalaiseen koulutukseen. Tämänhetkisessä globaalissa tilanteessa näen ponnistelumme yhteisen eurooppalaisen korkeakoulutusalueen EHEAn kehittämiseksi erityisen tärkeinä. Pyrimme osaltamme edistämään myös yhteisen eurooppalaisen tutkimusalueen ERAn rakentumista. Euroopalla on nyt näytön paikka. Toivotan kaikki opettajat, tutkijat ja opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi Turkuun, sanoo Turun yliopiston vararehtori Tapio Salakoski.

Monipuolinen ohjelma tuo Turkuun ennätysmäärän osallistujia

Turussa järjestettävä EC2U-foorumi kerää yhteen ennätysmäärän osallistujia eri puolilta allianssia. Nelipäiväisen tapahtuman aikana allianssin yhdeksän partneriyliopiston, yhteistyöorganisaatioiden ja mukana olevien kaupunkien sidosryhmien edustajat keskustelevat korkeakoulutuksen tulevaisuudesta, eurooppalaisesta yhteistyöstä sekä yliopistojen ja kaupunkien roolista maailmanlaajuisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.

Ohjelmaan kuuluu tieteellisiä keskustelutilaisuuksia, kokouksia, paneelikeskusteluja ja verkostoitumistapahtumia. Osana Foorumia järjestetään myös leikkimielinen Science Contest -kilpailu, jossa tutkijat ratkovat joukkueina erilaisia kysymyksiä, sekä EC2U Student Challenge, jossa kansainväliset opiskelijaryhmät kehittävät yhdessä ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

– Tapahtuman järjestäminen on ollut sekä innostavaa että inspiroivaa, erityisesti siksi, että tämän vuoden ohjelmassa on mukana uusia konsepteja, jotka rikastuttavat foorumikokemusta entisestään. Ohjelmaan kuuluu esimerkiksi sessioita, joissa vaihdetaan hyviä käytäntöjä yhteisistä maisteriohjelmista ja tohtorikoulutuksesta, kertoo EC2U-projektipäällikkö Liisa Järvinen.

EC2U vahvistaa eurooppalaista yliopistoyhteistyötä

EC2U on yhdeksän eurooppalaisen yliopiston ja yli 60 paikallisen kumppanin muodostama allianssi. Se on osa Euroopan komission tukemaa Eurooppalaiset yliopistot -aloitetta. Yksi aloitteen keskeisistä tavoitteista on rakentaa vahvempaa Eurooppaa syventämällä yhteistyötä korkeakoulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa.

EC2U:n kautta jäsenyliopistot kehittävät yhteisiä toimintoja sekä edistävät opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta ja yhteistyötä. Allianssi tarjoaa esimerkiksi yhteisiä maisteriohjelmia sekä väitöskirjatutkijoiden verkostoja. Lisäksi tarjolla on lyhyitä liikkuvuusjaksoja, lyhytkursseja sekä tapahtumia. Monet liikkuvuusjaksot ovat lyhytkestoisia, usein noin viikon mittaisia, mikä tekee niistä helposti saavutettavia sekä opiskelijoille että henkilöstölle.

– EC2U-allianssi perustettiin vuoden 2020 lopulla, ja nyt, yli viiden vuoden jälkeen, se on elinvoimainen yhteisö, johon kuuluu opiskelijoita, henkilökuntaa, opettajia, tutkijoita ja yhteistyökumppaneita. Turussa järjestettävään EC2U-foorumiin ilmoittautuneiden vaikuttava määrä on selvä osoitus siitä, että allianssista on nyt tullut kypsä foorumi yhteistyölle koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin aloilla koko yhteiskunnan hyväksi, sanoo EC2U-allianssin pääkoordinaattori professori Ludovic Thilly.

– Henkilökohtaisesti muistan, kun viisi vuotta sitten ensimmäinen EC2U-foorumi järjestettiin Turun yliopistossa, mutta COVID-pandemian vuoksi jouduimme muuttamaan sen etätapahtumaksi. Tästä syystä on erityisen tärkeää olla jälleen Turussa tässä allianssin kannalta tärkeässä hetkessä, ja niin monen ihmisen läsnä ollessa! Odotan innolla tapaavani kaikki kollegat ja kumppanit Turussa, professori Thilly iloitsee.