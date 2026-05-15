Mediakutsu: Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma 20.–21.5.2026 Ouluhallissa

15.5.2026 13:48:11 EEST | Expomark | Kutsu

Kutsumme median tutustumaan Pohjoinen Teollisuus -tapahtumaan 20.-21.5.2026 Ouluhalliin. Mukana on ennätykselliset 380 näytteilleasettajaa sekä ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja ja paneelikeskusteluja.

Lavalla Esa Pellikainen ja Oulun kauppakamarin Suurhankeinfo, edustalla yleisöä kuuntelemassa
Oulun kauppakamarin Suurhankeinfoa moderoi Esa Pellikainen. Toni Eskelinen

Tiedote: Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa katsotaan vahvasti teollisuuden tulevaisuuden näkymiin >>

Ohjelmatärppejä:

  • Ke 20.5. klo 12.30
    Industry 5.0 – Mistä on kyse?
    Moderoijana
    Mikko Hyytinen, Vice President, Business Excellence, Business Area Ferrochrome, Outokumpu Chrome Oy
  • Ke 20.5. klo 13.45
    Oulun kauppakamarin Suurhankeinfo
    Moderoijana
    Esa Pellikainen, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari
  • To 21.5. klo 10
    Palvelinkeskusteollisuus ja Suomen vientimahdollisuudet
    Antti-Jussi Laine, Data Centre Business Lead, Sweco
  • To 21.5. klo 10.30
    Pohjoinen kaivosteollisuus osana geopoliittista kilpailua
    Hannu Lahtinen, johtaja, raaka-aineiden saatavuus, Geologian tutkimuskeskus GTK

Pohjoinen Teollisuus avoinna:
ke 20.5. klo 9–17 ja to 21.5. klo 9–16

Tapahtuman koko ohjelma: 
https://pohjoinenteollisuus.fi/ohjelmakalenteri

Näytteilleasettajat ja uutuudet:
https://pohjoinenteollisuus.fi/naytteilleasettajat

Median akkreditoituminen, tapahtuman ja näytteilleasettajien tiedotteet:
https://pohjoinenteollisuus.fi/uutishuone

Yhteyshenkilöt

messutunnelmaa, ihmisiä kulkemassa ja keskustelemassa messuosastoilla
Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa on tänä vuonna mukana ennätykselliset 380 näytteilleasettajaa.
Alpertti Rieskjärvi
Linkit

Pohjoinen Teollisuus -tapahtuman järjestää Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut konsernia. 
https://expomark.fi 

