Hermannin Viinitila dominoi Suomen tilaviinikilpailua – tuloksena kuohuviinien kolmoisvoitto ja vuoden tilaviini 2026 -titteli

15.5.2026 15:52:24 EEST | Nordic Premium Beverages (Hermannin Viinitila ja Tislaamo) | Tiedote

Jaa

Suomen vanhin viinitila ja kansainvälisesti palkittu tislaamo kutsuu matkailijat kokemaan uudistuneen vierailukeskuksen Ilomantsissa.

Hermannin Viinitilan tuotevalikoima kattaa marja- ja kuohuviinejä, alkoholittomia juomia, väkeviä tisleitä sekä Ilomantsissa ja Valamon luostarissa valmistettavaa viskiä. Samuli Taposen käsissä valkoisesta viinimarjasta, vihreästä viinimarjasta ja keltaisesta karviaisesta valmistettu arktinen SÄDE-kuohuviini.
Hermannin Viinitilan tuotevalikoima kattaa marja- ja kuohuviinejä, alkoholittomia juomia, väkeviä tisleitä sekä Ilomantsissa ja Valamon luostarissa valmistettavaa viskiä. Samuli Taposen käsissä valkoisesta viinimarjasta, vihreästä viinimarjasta ja keltaisesta karviaisesta valmistettu arktinen SÄDE-kuohuviini. Kuva: Arto Väänänen STC Tuotanto Oy

Suomen tilaviinikilpailu 2026 oli ilomantsilaisen Hermannin Viinitilan juhlaa.

Lepaalla 12.5.2026 järjestetyssä kilpailussa Hermannin Viinitilan LUMO Arctic Wine White Dry valittiin koko kilpailun parhaaksi tuotteeksi ja Suomen tilaviiniksi 2026. Samalla se voitti ruokaviinien sarjan.

Lisäksi Hermannin Viinitilan SÄDE-kuohuviinit saavuttivat kuohuviinisarjassa kolmoisvoiton. Alkoholiton Raikas-kuohujuoma sijoittui toiseksi omassa sarjassaan. Myös useita muita tuotteita palkittiin.

Kilpailun järjestivät Suomen Viiniyrittäjät ry ja Hämeen ammatti-instituutti. Kilpailuun osallistui noin 50 tuotetta eri puolilta Suomea.

Voittajatuote LUMO Arctic Wine White Dry on kuiva ruokaviini, jonka raaka-aineena on käytetty aitoja kotimaisia marjoja: valkoista viinimarjaa, vihreää viinimarjaa ja keltaista karviaista.

Kilpailun tuotteet arvioitiin kansallisen laatujärjestelmän mukaisesti sokkomaistatuksena. Arviointikriteereinä olivat viinin ulkonäkö, tuoksu, flavori ja kokonaisvaikutelma. Tuomariston muodostivat Christina Haukka, Netta Laurenne, Jouko Kääriäinen ja Taina Hallman.

Tarjolla modernia juomamatkailua   

Hermannin Viinitila tunnetaan Suomen vanhimpana viinitilana. Se on myös kansainvälistä tunnustusta saanut tislaamo. Tila valmistaa kotimaisista marjoista viinejä, kuohuviinejä, liköörejä sekä muita premium-juomatuotteita.

Yksi yhtiön tavoite on nostaa vastuullista juomamatkailua suurempaan rooliin. Se haluaa tuoda suomalaisen viini-, kuohuviini- ja tislaamokulttuurin näkyväksi osaksi matkailuelämystä.

"Tämä tunnustus kuuluu ennen kaikkea osaaville viinintekijöillemme, koko tiimillemme sekä upeille kotimaisille marjaraaka-aineille. Olemme ylpeitä saadessamme jatkaa suomalaisen viinitilaperinteen kehittämistä", sanoo yrittäjä ja toimitusjohtaja Samuli Taponen.

Maan ainoa viinitorni 

Yhtiön näkyvin palvelupiste on Ilomantsin kirkonkylän vesitornissa kesäaikaan palveleva Hermannin viinibaari.

Maan ainoan ”viinitornin” ohella matkailijaryhmät voivat vierailla yhtiön tuotantotiloissa kilometrin päässä tornilta.

"Kilpailumenestys osuu merkittävään hetkeen, sillä olemme juuri toteuttaneet mittavan uudistuksen matkailijakokemukseen. Haluamme lisätä puhtaiden, suomalaisessa luonnossa kasvavien raaka-aineiden arvostusta ja esitellä modernia suomalaista juomaosaamista myös matkailijoille", sanoo yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Samuli Taponen.

Ravintolatila Käymiskujalle

Ilomantsin viinitorni avaa kesäsesongin 29. toukokuuta. Tulevaan kesäkauteen yhtiö avaa tuotantotiloihinsa uuden, noin 50 hengen ravintolatilan Ilomantsin kirkonkylällä osoitteessa Käymiskuja 1. 

"Olemme uudistaneet viinitila- ja tislaamokierroksen. Nyt pääsemme aiempaa paremmin tarjoamaan palkittujen tuotteiden maisteluelämyksiä ja palvelemaan kattavammin niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin vieraita", Taponen sanoo.  

    Avainsanat

    suomen tilaviinikilpailuhermannin viinitilailomantsikuohuviinitislaamojuomamatkailu

    Yhteyshenkilöt

    Kuvat

    Punaisen kuivan LUMO-juoman raaka-aineita ovat mustaviinimarja, variksenmaja ja mustikka. Puolimakean version marja-raaka-aineet ovat mustaviinimarja ja mansikka.
    Punaisen kuivan LUMO-juoman raaka-aineita ovat mustaviinimarja, variksenmaja ja mustikka. Puolimakean version marja-raaka-aineet ovat mustaviinimarja ja mansikka.
    Kuva: Food by Twins, Noora Väänänen
    Lataa
    LUMO Arctic Wine White Dry valittiin Suomen tilaviinikilpailun parhaaksi tuotteeksi ja Suomen tilaviiniksi 2026. Samalla se voitti ruokaviinien sarjan. Valkoisesta viinimarjasta, keltaisesta karviaisesta ja viherviinimarjasta tehty raikas ja hedelmäinen viini on pirteän hapokas ruoka- ja seurusteluviini.
    LUMO Arctic Wine White Dry valittiin Suomen tilaviinikilpailun parhaaksi tuotteeksi ja Suomen tilaviiniksi 2026. Samalla se voitti ruokaviinien sarjan. Valkoisesta viinimarjasta, keltaisesta karviaisesta ja viherviinimarjasta tehty raikas ja hedelmäinen viini on pirteän hapokas ruoka- ja seurusteluviini.
    Kuva: Kuva: Food by Twins, Noora Väänänen
    Lataa
    LUMO-viinien sarjaan kuuluvat valkoinen kuiva, puolikuiva ja makea sekä punainen kuiva ja puolimakea viini.
    LUMO-viinien sarjaan kuuluvat valkoinen kuiva, puolikuiva ja makea sekä punainen kuiva ja puolimakea viini.
    Kuva: Food by Twins, Noora Väänänen
    Lataa
    Säde Rose demi-sec -kuohuviinin raaka-aineita ovat valkoinen viinimarja, vihreä viinimarja, keltainen karviainen, vadelma ja mesimarja. Kuivan Säde sec -kuohuviinin raaka-aineet ovat valkoinen viinimarja, vihreä viinimarja ja keltainen karviainen.
    Säde Rose demi-sec -kuohuviinin raaka-aineita ovat valkoinen viinimarja, vihreä viinimarja, keltainen karviainen, vadelma ja mesimarja. Kuivan Säde sec -kuohuviinin raaka-aineet ovat valkoinen viinimarja, vihreä viinimarja ja keltainen karviainen.
    Kuva: Food by Twins, Noora Väänänen
    Lataa
    Ruokasuosituksia LUMO White Dry -viinin kanssa ovat kasvisgratiinit, lämpimät sieni- ja äyriäisruoat sekä paistetut/grillatut kalat.
    Ruokasuosituksia LUMO White Dry -viinin kanssa ovat kasvisgratiinit, lämpimät sieni- ja äyriäisruoat sekä paistetut/grillatut kalat.
    Kuva: Food by Twins, Noora Väänänen
    Lataa

    Hermannin Viinitila / Nordic Premium Beverages

    Hermannin Viinitila on vuonna 1989 perustettu, vanhin suomalainen viinitila ja ensimmäinen kuohuviinitila.

    Ilomantsissa oleva viinitila muodostuu Viinehtimöstä, Viinimyymälästä ja Viinitornista.

    https://hermannin.fi/

    Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

    Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

    Lue lisää julkaisijalta Nordic Premium Beverages (Hermannin Viinitila ja Tislaamo)

    Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

    Tutustu uutishuoneeseemme
    World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye