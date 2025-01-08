Hermannin Viinitila dominoi Suomen tilaviinikilpailua – tuloksena kuohuviinien kolmoisvoitto ja vuoden tilaviini 2026 -titteli
15.5.2026 15:52:24 EEST | Nordic Premium Beverages (Hermannin Viinitila ja Tislaamo) | Tiedote
Suomen vanhin viinitila ja kansainvälisesti palkittu tislaamo kutsuu matkailijat kokemaan uudistuneen vierailukeskuksen Ilomantsissa.
Suomen tilaviinikilpailu 2026 oli ilomantsilaisen Hermannin Viinitilan juhlaa.
Lepaalla 12.5.2026 järjestetyssä kilpailussa Hermannin Viinitilan LUMO Arctic Wine White Dry valittiin koko kilpailun parhaaksi tuotteeksi ja Suomen tilaviiniksi 2026. Samalla se voitti ruokaviinien sarjan.
Lisäksi Hermannin Viinitilan SÄDE-kuohuviinit saavuttivat kuohuviinisarjassa kolmoisvoiton. Alkoholiton Raikas-kuohujuoma sijoittui toiseksi omassa sarjassaan. Myös useita muita tuotteita palkittiin.
Kilpailun järjestivät Suomen Viiniyrittäjät ry ja Hämeen ammatti-instituutti. Kilpailuun osallistui noin 50 tuotetta eri puolilta Suomea.
Voittajatuote LUMO Arctic Wine White Dry on kuiva ruokaviini, jonka raaka-aineena on käytetty aitoja kotimaisia marjoja: valkoista viinimarjaa, vihreää viinimarjaa ja keltaista karviaista.
Kilpailun tuotteet arvioitiin kansallisen laatujärjestelmän mukaisesti sokkomaistatuksena. Arviointikriteereinä olivat viinin ulkonäkö, tuoksu, flavori ja kokonaisvaikutelma. Tuomariston muodostivat Christina Haukka, Netta Laurenne, Jouko Kääriäinen ja Taina Hallman.
Tarjolla modernia juomamatkailua
Hermannin Viinitila tunnetaan Suomen vanhimpana viinitilana. Se on myös kansainvälistä tunnustusta saanut tislaamo. Tila valmistaa kotimaisista marjoista viinejä, kuohuviinejä, liköörejä sekä muita premium-juomatuotteita.
Yksi yhtiön tavoite on nostaa vastuullista juomamatkailua suurempaan rooliin. Se haluaa tuoda suomalaisen viini-, kuohuviini- ja tislaamokulttuurin näkyväksi osaksi matkailuelämystä.
"Tämä tunnustus kuuluu ennen kaikkea osaaville viinintekijöillemme, koko tiimillemme sekä upeille kotimaisille marjaraaka-aineille. Olemme ylpeitä saadessamme jatkaa suomalaisen viinitilaperinteen kehittämistä", sanoo yrittäjä ja toimitusjohtaja Samuli Taponen.
Maan ainoa viinitorni
Yhtiön näkyvin palvelupiste on Ilomantsin kirkonkylän vesitornissa kesäaikaan palveleva Hermannin viinibaari.
Maan ainoan ”viinitornin” ohella matkailijaryhmät voivat vierailla yhtiön tuotantotiloissa kilometrin päässä tornilta.
"Kilpailumenestys osuu merkittävään hetkeen, sillä olemme juuri toteuttaneet mittavan uudistuksen matkailijakokemukseen. Haluamme lisätä puhtaiden, suomalaisessa luonnossa kasvavien raaka-aineiden arvostusta ja esitellä modernia suomalaista juomaosaamista myös matkailijoille", sanoo yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Samuli Taponen.
Ravintolatila Käymiskujalle
Ilomantsin viinitorni avaa kesäsesongin 29. toukokuuta. Tulevaan kesäkauteen yhtiö avaa tuotantotiloihinsa uuden, noin 50 hengen ravintolatilan Ilomantsin kirkonkylällä osoitteessa Käymiskuja 1.
"Olemme uudistaneet viinitila- ja tislaamokierroksen. Nyt pääsemme aiempaa paremmin tarjoamaan palkittujen tuotteiden maisteluelämyksiä ja palvelemaan kattavammin niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin vieraita", Taponen sanoo.
Samuli TaponenToimitusjohtajaNordic Premium Beverages / Hermannin Viinila OyPuh:041 4336767samuli.taponen@nordicpremiumbeverages.com
Hermannin Viinitila / Nordic Premium Beverages
Hermannin Viinitila on vuonna 1989 perustettu, vanhin suomalainen viinitila ja ensimmäinen kuohuviinitila.
Ilomantsissa oleva viinitila muodostuu Viinehtimöstä, Viinimyymälästä ja Viinitornista.
https://hermannin.fi/
