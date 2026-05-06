Taitotalo Turvaurakoitsijat ry:n vuoden yhteistoimintajäsen

Yksityinen turvallisuusala tarvitsee ammatillista aikuiskoulutusta 13.6.2025 08:51:34 EEST | Tiedote

Turvallisuusala on Suomessa osa kriittistä infrastruktuuria ja keskeinen osa kansallista kokonaisturvallisuutta sekä huoltovarmuutta. Me, Turva-alan yrittäjät ry, Turvaurakoitsijat ry sekä Suomen Vartioiliikkeiden liitto kannamme syvää huolta jäsenyritystemme tulevaisuudesta tilanteessa, jossa alallemme elintärkeitä koulutuskanavia ollaan heikentämässä. Olemme eilen 12.6.2025 lähettäneet alla näkyvän kirjelmän opetusministeri Adlercreutzille, työministeri Marttiselle sekä sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ja valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle.