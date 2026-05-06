Taitotalo Turvaurakoitsijat ry:n vuoden yhteistoimintajäsen
15.5.2026 14:26:14 EEST | Turvaurakoitsijat ry | Tiedote
Taitotalo valittiin vuoden 2026 Yhteistoimintajäseneksi
Turvaurakoitsijat ry:n jäsenyritykset ovat valinneet Taitotalon vuoden 2026 Yhteistoimintajäseneksi. Valinta perustuu erityisesti pitkäjänteiseen työhön lukitus- ja turvallisuusalan osaamisen kehittämisessä sekä alan yritysten tarpeiden ymmärtämisessä.
Jäsenyritysten palautteissa korostuivat Taitotalon asiantunteva ja käytännönläheinen koulutusote, laadukkaat kouluttajat sekä kyky mukauttaa koulutussisältöjä alan nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaan.
– Taitotalo on ollut pitkään alan tärkeä osaamisen kehittäjä ja todellinen turvallisuusalan peruspilari. Heidän työnsä näkyy konkreettisesti jäsenyritystemme arjessa, osaamisessa ja liiketoiminnan kehittymisessä, toteaa Turvaurakoitsijat ry.
Erityistä kiitosta jäsenyrityksiltä saivat koulutusten käytännönläheisyys, joustavuus sekä henkilöstöltä saatu erittäin positiivinen palaute. Myös uusien osaajien kouluttaminen alalle nähtiin merkittävänä ja koko toimialan tulevaisuuden kannalta tärkeänä työnä.
Palautteissa nostettiin esiin myös Taitotalon aktiivinen ote koulutusten kehittämisessä. Hyvänä esimerkkinä pidettiin uusia kohdennettuja osakoulutuksia, kuten myymälähenkilökunnalle suunnattuja koulutuksia, jotka vastaavat suoraan alan yritysten käytännön tarpeisiin.
Turvaurakoitsijat ry:n mukaan yhteistyö oppilaitosten ja alan yritysten välillä on entistä tärkeämpää tilanteessa, jossa turvallisuusalan teknologia, osaamisvaatimukset ja asiakastarpeet kehittyvät nopeasti.
Taitotalon valinta vuoden Yhteistoimintajäseneksi on tunnustus pitkäaikaisesta, vaikuttavasta ja koko toimialaa tukevasta työstä suomalaisen lukitus- ja turvallisuusalan hyväksi.
Yhteyshenkilöt
Jussi VenäläinenPuh:0504308281jussi.venalainen@taitotalo.fi
Ona GardemeisterTurvaurakoitsijat ryPuh:0447333114ona@turvaurakoitsijat.fi
