Osuuskauppa PeeÄssä

S-market Heinävesi uudistui – asiakkaille useita arkea helpottavia ratkaisuja

15.5.2026 14:28:50 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote

Jaa

Myymälässä on panostettu erityisesti selkeyteen ja tuoreuteen: uudet energiatehokkaat kylmäkalusteet tuovat tuotteet paremmin esiin ja tekevät ostamisesta vaivatonta.

Minna Lybeck on toiminut S-market Heinäveden päällikkönä vuoden 2026 alusta alkaen.
Minna Lybeck on toiminut S-market Heinäveden päällikkönä vuoden 2026 alusta alkaen. Sampo Nevalainen

Yksi merkittävimmistä uudistuksista on uusi paistopiste, joka tuo päivittäin tarjolle tuoreita, paikan päällä paistettuja herkkuja sekä tietenkin sen viereen kahviautomaatti, josta saa edullisesti mukaan kuuman juoman.

Lisäksi on avattu asiakkaille verkkokauppojen, Prisma.fi ja Sokos.fi, myymälänouto. Asiakkaan on mahdollista tilata pakettinsa veloituksetta ja noutaa sen asioinnin yhteydessä omasta S-marketista.

– Haluamme varmistaa, että S-market Heinävesi vastaa alueen asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Panostamme monipuoliseen valikoimaan, helppoon asiointiin ja sujuviin palveluihin, kertoo marketpäällikkö Minna Lybeck.

Myymälän kehittämisessä on katsottu myös tulevaisuuteen. Kesän aikana myymälän yhteyteen tulee sähköauton 50 kW teholatauspiste, joka tekee asioinnista entistä helpompaa myös liikkuville asiakkaille.

Uudistuksessa energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisessä roolissa. Modernit ratkaisut pienentävät energiankulutusta ja tukevat vastuullista arkea.

Lisäksi myymälän katolle asennetaan aurinkopaneelit tuottamaan uusiutuvaa energiaa käyttöön.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sampo Nevalainen
Lataa

Osuuskauppa PeeÄssä

Olemme yli 134 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa PeeÄssä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye