S-market Heinävesi uudistui – asiakkaille useita arkea helpottavia ratkaisuja
15.5.2026 14:28:50 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Myymälässä on panostettu erityisesti selkeyteen ja tuoreuteen: uudet energiatehokkaat kylmäkalusteet tuovat tuotteet paremmin esiin ja tekevät ostamisesta vaivatonta.
Yksi merkittävimmistä uudistuksista on uusi paistopiste, joka tuo päivittäin tarjolle tuoreita, paikan päällä paistettuja herkkuja sekä tietenkin sen viereen kahviautomaatti, josta saa edullisesti mukaan kuuman juoman.
Lisäksi on avattu asiakkaille verkkokauppojen, Prisma.fi ja Sokos.fi, myymälänouto. Asiakkaan on mahdollista tilata pakettinsa veloituksetta ja noutaa sen asioinnin yhteydessä omasta S-marketista.
– Haluamme varmistaa, että S-market Heinävesi vastaa alueen asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Panostamme monipuoliseen valikoimaan, helppoon asiointiin ja sujuviin palveluihin, kertoo marketpäällikkö Minna Lybeck.
Myymälän kehittämisessä on katsottu myös tulevaisuuteen. Kesän aikana myymälän yhteyteen tulee sähköauton 50 kW teholatauspiste, joka tekee asioinnista entistä helpompaa myös liikkuville asiakkaille.
Uudistuksessa energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisessä roolissa. Modernit ratkaisut pienentävät energiankulutusta ja tukevat vastuullista arkea.
Lisäksi myymälän katolle asennetaan aurinkopaneelit tuottamaan uusiutuvaa energiaa käyttöön.
Yhteyshenkilöt
Jouni Ruotsalainentoimialajohtaja
Vähittäiskauppa
Sirpa SuhonenkenttäpäällikköPuh:044 719 7215sirpa.suhonen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 134 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
