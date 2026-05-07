MEP Katri Kulmuni

Mep Katri Kulmuni: Herääkö hallitus ja viranomaiset vasta, kun uhka koskee Uuttamaata?

15.5.2026 14:56:16 EEST | MEP Katri Kulmuni | Tiedote

Jaa

Kulmuni kysyy, eikö harvan asutuksen suomalainen ole yhtä tärkeä?

- Ajatukselta ei voi välttyä, kun tänään on läpikäyty viranomaistoimintaa Uudenmaan drooniuhkaa vastaan. 

Sekä sisäministeriö että pääministeri Petteri Orpo perustelivat vaaratiedotteen antamista Uudenmaan väestökeskittymällä. 

- Onko niin, ettei vaaratiedotetta taannoisiin Kaakkois-Suomeen harhautuneisiin drooneihin pidetty uhkana alueen asukkaille, mutta Uudellamaalla ne ovat uhka?

Suomalaiset ovat lain edessä tasa-arvoisia ja jokainen suomalainen on oikeutettu hyvään tiedotukseen poikkeuksellisten tilanteiden tapahtuessa niin tiheän kuin harvan asutuksen alueilla.

Osa aamulla tulleista informaatiosta on ollut myös keskenään ristiriitaista. Tämä ei lisää kansalaisten luottamusta viranomaisiin, mikä vakavina aikoina olisi erittäin tärkeää.

- Suomen varautumisesta on paljastunut droonien mentäviä aukkoja. Toivottavasti tämä sekoilu nyt saadaan viimein kuntoon ja niin väkikeskittymien kuin harvan asutuksen suomalaisia kohdellaan samoin.

Lisätiedot:

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta MEP Katri Kulmuni

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye