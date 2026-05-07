Mep Katri Kulmuni: Herääkö hallitus ja viranomaiset vasta, kun uhka koskee Uuttamaata?

- Ajatukselta ei voi välttyä, kun tänään on läpikäyty viranomaistoimintaa Uudenmaan drooniuhkaa vastaan.

Sekä sisäministeriö että pääministeri Petteri Orpo perustelivat vaaratiedotteen antamista Uudenmaan väestökeskittymällä.

- Onko niin, ettei vaaratiedotetta taannoisiin Kaakkois-Suomeen harhautuneisiin drooneihin pidetty uhkana alueen asukkaille, mutta Uudellamaalla ne ovat uhka?

Suomalaiset ovat lain edessä tasa-arvoisia ja jokainen suomalainen on oikeutettu hyvään tiedotukseen poikkeuksellisten tilanteiden tapahtuessa niin tiheän kuin harvan asutuksen alueilla.



Osa aamulla tulleista informaatiosta on ollut myös keskenään ristiriitaista. Tämä ei lisää kansalaisten luottamusta viranomaisiin, mikä vakavina aikoina olisi erittäin tärkeää.



- Suomen varautumisesta on paljastunut droonien mentäviä aukkoja. Toivottavasti tämä sekoilu nyt saadaan viimein kuntoon ja niin väkikeskittymien kuin harvan asutuksen suomalaisia kohdellaan samoin.



