Palokuntien SM-kilpailut 23.5.2026 Turussa

Tänä vuonna kilpailuun osallistuu 31 yleisen sarjan ja 11 veteraanisarjan kilpailuryhmää ympäri Suomea. Kilpailuryhmät löydät tästä linkistä. Kilpailun teema on pelastustoiminta saaristo- ja meriolosuhteissa.

Kilpailu käynnistyy avajaisilla Turun VPK:n talolla klo 8.30. Varsinaisena kilpailukeskuksena toimii Varvintorin alue (osoite Varvintori 1). Kalustokilpailu alkaa Varvintorilla veteraanisarjan suorituksilla noin klo 9.00. Yleisen sarjan taitokilpailu alkaa noin klo 10.30 jokirannassa (Läntinen Rantakatu 67) ja jatkuu kalustokilpailulla Varvintorilla noin klo 11.30.

Varvintorilla voi kalustokilpailun seuraamisen lisäksi tutustua pelastuslaitoksen sekä muiden viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden toimintaan. Turvallisuustori on avoinna yleisölle klo 9.00–17.00. Palkintojenjako alkaa Turun VPK:n talolla arviolta klo 17.30.

Kilpailujen suojelija on pääministeri Petteri Orpo.

Palokuntien suomenmestaruudesta ja kilpailun pääpalkinnosta Jehumaljasta on kilpailtu jo vuodesta 1952 lähtien. Yleisen sarjan kilpailu jakautuu kolmeen osaan; tietokilpailuun, taitokilpailuun ja kalustokilpailuun. Tietokilpailussa mitataan kilpailuryhmän jäsenten tiedollista osaamista. Taitokilpailussa arvioidaan kilpailuryhmän taidollista osaamista ilman ajanottoa. Kalustokilpailussa mitataan kilpailuryhmän kokonaisosaamista hälytyksenomaisessa tehtävässä. Kilpailuryhmä, jolla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä kolmen eri osakilpailun jälkeen, palkitaan kiertopalkinnolla; Jehumaljalla. Vuodesta 2007 kilpailussa on ollut mukana myös veteraanisarja, jonka kilpailu koostuu kalustokilpailusta. Kilpailun tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja todellisten hälytystehtävien varalle kilpailusuorituksiin valmistautumalla. Tavoite on, että kilpailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä ripeään suoritukseen.

Kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain osaa noin 40 palokuntaa ja 170 kilpailijaa sekä kymmeniä järjestelytehtävissä toimivia.

Ensi vuonna kilpailu järjestetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Toivotamme tiedotusvälineiden edustajat tervetulleeksi seuraamaan kilpailua.

