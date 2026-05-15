Vedonlyöjät Suomen puolella Euroviisuissa: ”Suomi voittaa ja Ruotsi ei ole kymmenen parhaan joukossa on suosittu kohde”

- Kyllä suomalaiset vedonlyöjät ovat Suomen kelkassa, kuten maailmallakin ollaan. Meillä on nyt Suomen voiton kerroin 1,90 ja peliä tulee koko ajan paljon sisään, Veikkauksen Georgios Drichoutis, Head of Sports Trading kertoo.

- Erityisesti spesiaalikohde, jossa voi veikata Suomen voittavan ja Ruotsin jäävän ulos kymmenen parhaan joukosta on kerännyt paljon viisuvedonlyöjien kiinnostusta. Sitä suomalaiset veikkaavat tälläkin hetkellä.



Vedonlyöntikertoimien mukaan Suomi on selkeä ennakkosuosikki lauantain finaalin voittajaksi. Seuraavaksi tulevat Australia (Veikkauksen kerroin 4,75) ja Kreikka (Veikkauksen kerroin 5,00).



Veikkauksen tarjonnassa on myös kohde, jossa voi veikata Suomen voittavan sekä Euroviisut että tänään alkavat jääkiekon MM-kisat. Kohteen kerroin on 11.



Suomi on voittanut Euroviisut kerran kilpailun historiassa. Lordi voitti Ateenassa järjestetyn laulukilpailun kappalellaan Hard Rock Hallelujah vuonna 2006.



Veikkauksen kohteissa kaikkien aikojen suurin kiinnostus vedonlyöntiin Euroviisuista kohdistui vuoden 2023 kilpailuun, johon osallistui Käärijä kappaleellaan Cha Cha Cha. Käärijä sijoittui kilpailun kakkoseksi.



- Kovasti vedonlyönti nytkin kiinnostaa, kun Suomen mahdollisuudet ovat kuumat niin vedonlyöjien kuin asiantuntijoidenkin näkemysten mukaan. Viikonloppu näyttää miten lopulta käy, Drichoutis sanoo.



Pitkäveto: Euroviisut (kiinteäkertoimiset kohteet)



Voittajavedot: Euroviisut (muuttuvakertoimiset kohteet)