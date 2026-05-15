HONOR esitteli Robot Phone -puhelinta Cannesissa ja julkisti yhteistyön kamera-asiantuntija ARRIn kanssa
15.5.2026 15:36:14 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Uutuuspuhelin julkaistaan vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä
Globaali tekoälylaite-ekosysteemiyhtiö HONOR esitteli tulevaisuuden mobiilikuvantamista edustavaa Robot Phone -puhelintaan Cannesin 79. elokuvajuhlien China Night -tapahtumassa. Yhtiö vahvisti, että puhelin julkaistaan vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä, ja julkisti samalla strategisen teknisen yhteistyön maailmankuulun elokuvakameroiden valmistajan ARRIn kanssa.
HONOR toimi tapahtuman ainoana virallisena kuvauskumppanina. Innovatiivinen laite sai kiitosta maailmankuuluilta elokuvantekijöiltä ja näyttelijöiltä kyvystään tuottaa monimutkaisia, vakautettuja seuranta-ajoja kompaktissa ja älykkäässä muodossa. Tapahtuman vieraat näkivät, kuinka puhelimen 4DoF-gimbal-järjestelmä, tekoälypohjainen kohteenseuranta (AI Object Tracking) ja AI SpinShot -toiminto mahdollistavat kamera-ajot, jotka ovat perinteisesti vaatineet suuria kuvausryhmiä ja laitteistoja.
Yhteistyön myötä ARRIn kuvatieteen (Image Science) ydinelementtejä integroidaan ensimmäistä kertaa kuluttajatuotteeseen. Yli sadan vuoden ajan elokuvakerronnan ammattilaiskalustoa valmistanut ARRI on auttanut muovaamaan elokuvien visuaalista ilmettä ja saanut työstään 20 tiede- ja teknologia-alan palkintoa.
”Kuluttajien älypuhelimet ovat jo nyt vakavasti otettava työkalu ammattimaisessa elokuvanteossa. Siksi uskomme, että on aika tuoda nämä maailmat entistä lähemmäksi toisiaan. Ensimmäistä kertaa ARRIn kuvatieteen ydinelementtejä integroidaan suoraan kuluttajalaitteeseen", sanoi ARRIn toimitusjohtaja David Bermbach.
”Aikana, jolloin tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia kaikille toimialoille, olemme innoissamme nähdessämme, kuinka HONORin kaltaiset brändit voivat edistää elokuvantekoa teknologialla”, puolestaan kommentoi Cannesin elokuvajuhlien China Night -tapahtuman puheenjohtaja Tina Jia.
Lisätietoja HONOR Robot Phone -puhelimesta: https://www.honor.com/global/events/honor-robot-phone/
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Pekko HonkasaloPR Manager, HONOR Suomipekkohonkasalo@honor.com
