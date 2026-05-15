Uhanalaiset ystävämme -opas auttaa kehittämään lapsen luontosuhdetta helposti omaksuttavalla tavalla

19.5.2026 13:22:33 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

Kansi: Alex Lundgren & Ulpu Kaikkonen
Carita Vänskän lasten tietokirja Uhanalaiset ystävämme on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Uhanalaiset ystävämme on lapsille suunnattu kirja, jossa kerrotaan luonnon monimuotoisuudesta ja uhanalaisuudesta.

Oletko miettinyt, kuinka puhut lapselle luonnosta?
Moni asia lapsilla on ympäristöstä opittua.
Suomessa on 2667 uhanalaista lajia.
Miten niitä voisi auttaa?
Tämä kirja on uhanalaisten lajien esiinmarssi.
Kasvien, sammalien, jäkälien, kääpien, sienten, hyönteisten, kalojen, lintujen ja nilviäisten.
Haavoittuvaisten ja kaikista pienimpien lajien, joita harvoin havaitsemme luonnossa.

Kirjassa on ajankohtaista tietoa uhanalaisista lajeista sopivan ytimekkäässä muodossa, joka on helppo omaksua, ja esimerkkejä, joiden välityksellä voi vaivattomasti kertoa ympäristön havainnoinnista ja luonnonsuojelusta lapselle. Kaunis kuvitus ja hauskat lorut edesauttavat asiatiedon omaksumista. Kysymykset ja osallistavat tehtävät toimivat keskustelunavauksina ja kannustavat yhteiseen luontoharrastukseen lapsen kanssa.

Carita Vänskä on kotoisin Lahdesta ja asuu nykyisin Sipoossa. Hän on kiinnostunut ulko- ja luontopedagogiikasta. Vänskä on työskennellyt yli 20 vuotta varhaiskasvatuksessa. Hän on tehnyt loruja lapsille koko ammatillisen uransa ajan. Uhanalaiset ystävämme on hänen esikoisteoksensa.

VÄNSKÄ, CARITA : Uhanalaiset ystävämme
80 sivua
ISBN 9789523814936
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen lastenkirjallisuuslasten tietokirjaeläimetluontosuhde

Kansi: Alexx Lundgren & Ulpu Kaikkonen
Carita Vänskän kuva © Adele Ahlbom
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Osallistu meriaiheisella runollasi Kotkan Meripäivien runoraatiin!

Heinäkuussa 22.–25.7. järjestettävillä Kotkan Meripäivien yhteydessä järjestetään taas runoraati. Raadittavaksi otetaan runojen lisäksi myös rap- ja spoken word-tekstejä. Esityksen pituus on enintään neljä minuuttia. Esiraati valitsee ilmoittautuneista 6–10 osallistujaa, joista lopullinen raati valitsee voittajan keskiviikkona 22. päivä heinäkuuta klo 14.15 alkaen Kotkan Kantasataman Meripäiväaukiolla maksuttomana yleisötapahtumana järjestettävässä runoraadissa. Raatiin voi ilmoittautua lähettämällä runo tai teksti toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen meripaivat@kotka.fi ja merkitsemällä sähköposti otsikolla ”Runon pärskeitä -runokilpailu”. Kolmelle asiantuntijaraadin parhaaksi esitykseksi noteeratulle raha- ja kirjapalkintoja. Raadin järjestelyistä vastaavat Aviador Kustannus ja Kotkan Meripäivät. Lisätietoja: Ville Vanhala, puh. 0400 646062

Kymenlaakson lavarunomestaria haetaan Runoklubilla 12.5.

Tiistaina 12. päivä toukokuuta Kotkan Pub Albertissa (Kotkankatu 9) pidettävällä runoklubilla järjestetään Lavarunouden SM-karsinta klo 19.00 alkaen. Kilpailuun voi ilmoittautua klo 18.00 lähtien paikan päällä. Kotkan osakilpailun voittaja pääsee edustamaan Kotkan Runoklubia tänä vuonna Euroopan Kulttuuripääkaupunkina toimivan Oulun Muusajuhlilla järjestettävässä Lavarunouden SM-finaalissa 22. päivä elokuuta. Poetry Slam-säännöt säännöt löytyvät: https://fi.wikipedia.org/wiki/Runopuulaaki Runoklubin järjestelyistä vastaavat Pub Albert & Eduard, Aviador Kustannus ja Kustantamo etc.

