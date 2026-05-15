Uhanalaiset ystävämme -opas auttaa kehittämään lapsen luontosuhdetta helposti omaksuttavalla tavalla
19.5.2026 13:22:33 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Carita Vänskän lasten tietokirja Uhanalaiset ystävämme on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Uhanalaiset ystävämme on lapsille suunnattu kirja, jossa kerrotaan luonnon monimuotoisuudesta ja uhanalaisuudesta.
Oletko miettinyt, kuinka puhut lapselle luonnosta?
Moni asia lapsilla on ympäristöstä opittua.
Suomessa on 2667 uhanalaista lajia.
Miten niitä voisi auttaa?
Tämä kirja on uhanalaisten lajien esiinmarssi.
Kasvien, sammalien, jäkälien, kääpien, sienten, hyönteisten, kalojen, lintujen ja nilviäisten.
Haavoittuvaisten ja kaikista pienimpien lajien, joita harvoin havaitsemme luonnossa.
Kirjassa on ajankohtaista tietoa uhanalaisista lajeista sopivan ytimekkäässä muodossa, joka on helppo omaksua, ja esimerkkejä, joiden välityksellä voi vaivattomasti kertoa ympäristön havainnoinnista ja luonnonsuojelusta lapselle. Kaunis kuvitus ja hauskat lorut edesauttavat asiatiedon omaksumista. Kysymykset ja osallistavat tehtävät toimivat keskustelunavauksina ja kannustavat yhteiseen luontoharrastukseen lapsen kanssa.
Carita Vänskä on kotoisin Lahdesta ja asuu nykyisin Sipoossa. Hän on kiinnostunut ulko- ja luontopedagogiikasta. Vänskä on työskennellyt yli 20 vuotta varhaiskasvatuksessa. Hän on tehnyt loruja lapsille koko ammatillisen uransa ajan. Uhanalaiset ystävämme on hänen esikoisteoksensa.
VÄNSKÄ, CARITA : Uhanalaiset ystävämme
80 sivua
ISBN 9789523814936
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
