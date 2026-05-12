Lähetysjuhlat kokosivat noin 850 osallistujaa Lapualle

Lapualle saapunut Kolumbian luterilaisen kirkon piispa John Rojas rohkaisi kirkkoa tukemaan nuoria, vahvistamaan nuorten johtajuutta ja katsomaan siihen, mitä Jumala tekee nuorten kautta. Etiopialainen rauhantyön asiantuntija Kebede Manjur Gebru nosti esiin kirkkojen ja yhteisöjen keskeisen roolin rauhan rakentajina. Hänen mukaansa seurakunnat edistävät sovintoa opettamalla anteeksiantoa, rakentamalla dialogia ja tukemalla kriisien keskellä eläviä ihmisiä.

Noin 850 ihmistä osallistui Lapuan lähetysjuhlille 13.–14.5. Juhlat olivat huipennus 1,5 vuoden suunnittelulle ja noin 80 vapaaehtoista oli mahdollistamassa juhlien onnistumisen.

Ohjelmassa oli muun muassa raamattuopetusta, runoilijakonsertti, Sinema Leo -elokuvailta, afrikkalainen aamutee ja Safarikuoron konsertti. Helatorstaina Afrikkalainen gospelmessu kokosi Lapuan tuomiokirkkoon 560 ihmistä. Juhlien lapsille suunnattuun ohjelmaan osallistui 70 lasta. Lisäksi kouluvierailujen kautta 700 lapualaista nuorta sai kuulla miten ilmasto ja lähetystyö liittyvät yhteen. Safarikuoron lisäksi musisoimassa oli muun muassa seurakunnan omia nuoria, Gospel Covertajat ja Maksetut Viulut -yhtye.

Osana lähetysjuhlia nautittiin myös Lapuan hiippakunnan 70-vuotisjuhlakahvit. Juhlatilanne muistutti hiippakunnan ja sen seurakuntien paikasta ja tehtävästä osana maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa.

Kirkko on toivon tuoja

Piispa John Rojas kuvasi kirkon roolia aktiivisena toimijana maailmassa. Emme saa hänen mukaansa tyytyä passiivisen seuraajan rooliin, vaan kirkolla ja kristityillä on tehtävänä luoda toivon näköaloja ja toimia muuttavana voimana maailmassa. Rojas painotti, että kirkon tehtävä on toimia keskellä nykyajan paineita. Meidän tulee vastata yksinäisyyteen, epävarmuuteen ja digitaalisen ajan haasteisiin sekä rakentaa yhteyttä ja toivoa.

Lähetysjuhlilla piispa Rojasta puhutteli se, kuinka helatorstain afrikkalaisessa gospelmessussa Lapuan tuomiokirkossa oli enemmän väkeä kuin jäseniä on hänen kirkossaan. Kolumbiassa evankelis-luterilainen kirkko on noin 500 jäsenen yhteisö ja elää vähemmistökirkkona monien haasteiden keskellä. Elävän uskon yhteyden kokeminen suomalaisten kristittyjen kanssa sekä juhlaväen ja vapaaehtoisten aktiivisuus koskettivat piispaa.

”Menkäämme korjaamaan maailman haavoittamia sydämiä ja varustakaamme nuoria. Tarvitsemme nuoria Kristuksen palvelijoita, jotka käyttävät työssään, perheessään, ystäviensä kanssa ja sosiaalisessa mediassa käyttämään niitä armolahjoja, joita Kristus on heille antanut. Keskittykäämme vahvistamaan ympärillämme olevien uskoa, lähtekäämme liikkeelle yhtenäisinä ja totuudessa lujina. Palvelkaamme rakkaudessa ja osoittakaamme, että elävän Jumalan seurakunta on yhä vastaus tämän sukupolven haasteisiin”, Rojas kehotti saarnassaan.

Rauha syntyy arjessa

Etiopiasta saapunut tohtori, kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen asiantuntija Kebede Manjur Gebru toi juhliin rauhantyöhön liittyvän näkökulman. Hän korosti, että kirkot ja paikallisyhteisöt ovat keskeisiä toimijoita rauhan ja sovinnon rakentamisessa erityisesti haurailla ja konfliktien koettelemilla alueilla.

Kebeden mukaan rauha syntyy arjessa: vuoropuhelun, anteeksiannon ja yhteisten toimintamallien kautta, joissa eri uskonnolliset ja etniset ryhmät oppivat elämään rinnakkain. Hän kiitti myös suomalaisten tukea, jonka avulla on voitu tarjota konkreettista apua kriiseistä kärsiville ihmisille sekä vahvistaa paikallisten yhteisöjen kykyä edistää rauhaa ja kestävää kehitystä.

”Rauha on mahdollista myös hauraissa yhteiskunnissa, kun luottamusta rakennetaan vähitellen vuoropuhelun, keskinäisen ymmärryksen ja yhteisten tekojen kautta. Pienet sovinnon askeleet voivat kasvaa koko yhteiskuntaa muuttaviksi voimiksi”, Kebede kannusti yhteisessä rauhantyössä mukana olevia suomalaisia.

Yhteistyössä on voimaa

Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhialaa puhutteli Lapuan juhlilla erityisesti eteenpäin katsova ja tulevaisuuteen rohkeasti suhtautuva ote.

“Juhlilla haastettiin aktiiviseen työhön niin lähellä kuin kauempanakin. Omakin viestini oli, että kristitty on kutsuttu vaikuttamaan, kertomaan hyvästä Jumalasta ja tekemään työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta. Vaikka maailmassa on monenlaista epävarmuutta, voimme elää rohkeasti ja tulevaisuuteen luottaen.”

“Juhlien paikalliset järjestelyt olivat vertaansa vailla. Lämmin kiitokseni Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalle, Lapuan hiippakunnalle, kaikille osallistuneille seurakunnille ja yhteistyökumppaneille sekä valtavalle vapaaehtoisten joukolle”, Parhiala kiittää.

Juhlilla koettiin vahvaa yhteisöllisyyttä, tultiin ravituiksi hengellisesti ja saatiin tietoa lähetystyöstä. Eräs omaishoitajana toimiva osallistuja kertoi, että heti saatuaan tiedon juhlien ajankohdasta hän ryhtyi järjestämään puolisolleen hoitopaikkaa, jotta pääsi lähetysjuhlille. Juhlat toimivat ”henkireikänä”, joka hyvän ohjelman, musiikin, kohtaamisten ja ruokailujen kautta antaa voimia arkeen pitkälle eteenpäin.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, tuomiorovasti Jussi Peräaho näkee, että Lähetysjuhlat vietettiin kirkon ydintehtävän äärellä.

“Kun näköalaa laajentaa lakeutta laajemmalle, saa huomata, että kristillinen kirkko kasvaa ja kokonaisvaltainen evankeliumi tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Tämä antaa voimia ja innostusta tehdä työtä täällä Suomessakin. Olen iloinen, että järjestimme lähetysjuhlat. Uskon ja toivon, että juhlien anti kantaa pitkälle eteenpäin. Kirkon työlle on tarvetta ja kysyntää niin lähellä kuin kaukana”, Peräaho kuvaa.

Juhlat tarjosivat sisältöä ja inspiraatiota myös seurakuntien työntekijöille. Basaarissa ja vapaaehtoistehtävissä mukana olleet työntekijät eri työaloilta kertoivat saaneensa tapahtumasta uutta näkökulmaa ja virtaa omaan työhönsä. Eräs osallistuja kiteytti palautteensa: ”Kaikkinensa juhlat toivat taas uutta intoa ja potkua tehdä lähetyskasvatusta alakouluikäisten parissa.”

Lapuan lähetysjuhlat tarjosivat osallistujille hengellistä ravintoa, yhteisöllisyyttä, koskettavia kohtaamisia, kansainvälisiä näkökulmia sekä konkreettista innostusta kirkon ja lähetystyön arkeen.

Lähetysjuhlat järjestivät Lapuan tuomiokirkkoseurakunta ja Suomen Lähetysseura.