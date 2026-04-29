SKVL:n välittäjät: Oma tontti, sauna ja tie perille mökin kysytyimmät ominaisuudet
19.5.2026 09:05:00 EEST | Suomen Kiinteistönvälittäjät ry | Tiedote
Loma-asunnon ostajat arvostavat omaa tonttia yhtä korkealle kuin saunaa ja tietä perille, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry:n loma-asuntokysely. Mökkien kysyntää varjostavat kuitenkin pankkien kiristyneet rahoitusehdot.
Loma-asuntoja välittävät SKVL:n ammattilaiset eri puolilta Suomea arvioivat ostajien loma-asunnoissa arvostamia ominaisuuksia asteikolla 1-5, ja kolmen kriteerin kärki sai 4,8 keskiarvon.
”Tontin omistus nousi nyt yhtä tärkeäksi kriteeriksi kuin tie perille ja lähes itsestäänselvänä pidettävä sauna”, kertoo SKVL ry:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.
"Oma ranta, sähköt, uimaveden laatu ja laituri ovat nekin korkealla. Talviasuttavuus tai sisävessa eivät ole kyselyn perusteella kesämökeissä ostajille niin arvostettuja ominaisuuksia kuin äkkiseltään luulisi. Muodikas paljukin jäi tärkeysjärjestyksen hännille."
SKVL ry:n Vuoden välittäjä Oskari Tuominen Naantalista kertoo, että ostajat arvostavat tällä hetkellä erityisesti yksityisyyttä, luonnollista rantaympäristöä sekä loivasti kallioista maastoa.
”Parhaiten kiinnostusta herättävät kohteet, joissa yhdistyvät helppokäyttöisyys, oma rauha sekä maisemallisesti laadukas ranta. Varsinais-Suomen alueella kysytyimpiä ovat etelä- ja länsisuuntaiset rantaviivat, joissa on valoisuutta tai joissa pääsee nauttimaan ilta-auringosta”, Tuominen kuvaa.
Vaikka muu asuntokauppa on ollut alkuvuonna mollivoittoista, on mökkikauppa alkanut pirteästi. Kyselyyn vastanneista välittäjistä yli kolmannes uskoi mökkikaupan kasvavan tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna. Asuntorahoituksen vaikeudet heijastuvat kuitenkin myös mökkirahoitukseen joka puolella Suomea. Yli puolet vastaajista näkivät rahoitusvaikeuksia myös mökkikaupassa.
Loma-asuntojen hinnoissa ei ole suurta nousupainetta. Eniten hintojen nousuvirettä odotetaan Pohjois-Suomeen.
”Kyselyssä myös arveltiin, että moni myyjä haluaa vielä viettää juhannuksen mökillään, joten lomakohteita tulee myyntiin vielä sydänkesällä”, Ehrnrooth muistuttaa.
SKVL:n markkinakysely lähetettiin yli 1400:lle liiton jäsenyritysten kiinteistönvälittäjälle ja sen mökkikauppaa koskeviin kysymyksiin vastasi toukokuussa yli sata loma-asuntokauppaa tekevää välittäjää ympäri Suomen.
Poimintoja avovastauksista:
”Myyntinäkymät erinomaiset. Sotatila Lähi-idässä ei houkuttele matkaajia, eikä koneen vaihtajia. Välimerellä kesäisin +40 ja metsäpalot. Kanarialla Teidelle tulivuoren purkaus vaara. Ihmisillä reilusti rahaa, johonkin se on laitettava.”
"Mökkikauppa alkoi aikaisen kevään johdosta aikaisin ja halvemmat mökit viedään käsistä 1-2 näytöllä. Mökin myyjät/omistajat eivät vielä ole ehtineet käydä mökeillään ja odotan toimeksiantojen vilkastumista kesää kohden ja kesän aikana. Osa haluaa viettää Juhannuksen mökillään ja sen jälkeen laitetaan myyntiin."
”Niukkuutta tietyissä kohteissa, etäisyys asuinpaikasta on noussut erittäin tärkeäksi argumentiksi ostopäätöstä tehtäessä. Myös loppukevään/alkukesän säät ovat arvoitus.”
”Kovasti mökkejä kysellään, kaiken hintaisia.”
"Kysyntä ja kauppa käynnistyi kuin napista maaliskuussa. Kohteita tarjotaan myyntiin runsaasti viime vuoteen verrattuna ja kysyntä selvästi parempi, mutta tämä voi juuri johtua parantuneesta tarjonnasta. Pankit alkaneet vaatia kuntotarkastuksen järjestään myös loma-asunnoista, mikä oli vielä reilu 5 vuotta sitten harvinaisempaa.”
Maria-Elena EhrnroothToimitusjohtajaSKVLPuh:050 379 0507maria-elena.ehrnrooth@skvl.fi
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry on kiinteistönvälitysliikkeiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 1946. Sen tavoitteena on ylläpitää välittäjien ammattitaitoa ja asuntokaupan luotettavuutta, sekä mahdollistaa välitysalalle suotuisa sääntely-ympäristö ja rehdin kilpailun markkinat. Yhdistykseen kuuluu noin 400 jäsenyritystä eri puolilla Suomea.
