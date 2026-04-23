Anthropic ja Oura ensimmäisinä kohteina Invesdorin pre-IPO-sijoitusmallissa
19.5.2026 09:51:27 EEST | Mailand Communications Oy | Tiedote
Sijoitus- ja rahoituspalveluyhtiö Invesdor avaa yksityissijoittajille sijoitusmahdollisuuden listaamattomiin kansainvälisiin kasvuyhtiöihin.
Yksityissijoittajat voivat nyt sijoittaa tekoäly-yhtiö Anthropiciin ja terveysteknologiayhtiö Ouraan Invesdorin kautta. Kyseessä ovat ensimmäiset sijoituskohteet Invesdorin uudessa pre-IPO-sijoitusmallissa, joka tuo kansainväliset listaamattomat kasvuyhtiöt laajemman sijoittajakunnan ulottuville.
”Kasvuyhtiöt pysyvät nykyisin yksityisinä aiempaa pidempään. Samalla merkittävä osa arvonnoususta tapahtuu ennen listautumista. Kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa monet maailman seuratuimmista teknologiayhtiöistä ovat jääneet tavallisten sijoittajien ulottumattomiin”, sanoo Invesdorin kaupallinen johtaja Niklas Green.
Invesdorin mukaan kiinnostus pre-IPO-sijoittamiseen on kasvussa Euroopassa. Yli 1 800 sijoittajaa on liittynyt yhtiön odotuslistalle ennen ensimmäisten kohteiden avautumista.
“Tämän tyyppisiin kasvuyhtiöihin sijoittaminen on aiemmin ollut mahdollista lähinnä suurilla sijoitussummilla. Nyt minimimerkintä on 250 euroa”, Green kertoo.
Invesdor korostaa, että pre-IPO-sijoitukset eroavat merkittävästi pörssiosakkeista. Sijoitukset toteutetaan epäsuorasti rahoitusinstrumentin kautta, jonka tuotto sidotaan kohdeyhtiön arvonkehitykseen. Transaktiot tehdään yhteistyössä saksalaisen COMETUMin kanssa, joka on aiemmin toteuttanut pre-IPO-sijoituksia muun muassa Klarnaan ja SpaceX:ään.
”Kyseessä on pitkäaikainen ja korkeamman riskin omaisuusluokka, jonka likviditeetti on rajallinen. Tämän tyyppiset sijoitukset soveltuvat sijoittajille, jotka ymmärtävät private market -sijoittamisen erityispiirteet ja hajauttavat sijoituksiaan useisiin omaisuusluokkiin.”
Vuonna 2012 perustettu Invesdor on yksi Euroopan suurimmista kasvurahoitusalustoista. Yhtiö on aiemmin tarjonnut yksityissijoittajille pääsyn startup-sijoituksiin, yrityslainoihin sekä kiinteistö- ja energiahankkeisiin.
”Uskomme, että pre-IPO-sijoittaminen siirtyy vähitellen institutionaalisilta sijoittajilta myös laajemman sijoittajakunnan ulottuville.”
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Niklas Green, kaupallinen johtaja, Invesdor Oy
Puh: +358 40 835 1145
E-mail: niklas.green@invesdor.com
Tietoa Invesdorista
Invesdor-konserni on sijoitus- ja rahoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa digitaalisen alustan yritysten rahoituksen hankkimiseen ja sijoittajien pääsyn listaamattomiin yrityksiin Suomessa ja Euroopassa. Yhtiön tavoitteena on modernisoida yritysrahoitusta tarjoamalla vaihtoehto perinteisille rahoituskanaville. Invesdor-konsernin toimilupa on Hollannissa. Osana kansainvälistä konsernia toimivan Invesdor Oy:n liikevaihto vuonna 2025 oli 1 219 000 euroa. Konserni työllistää noin 30 henkilöä, joista kolme työskentelee Suomessa.
