KUTSU medialle: Aalto Design – Hyvinvoinnin muodot -näyttelyn lehdistötilaisuus to 4.6. klo 9–10 Arkkitehtuuri- ja designmuseossa

Aalto Design – Hyvinvoinnin muodot -näyttelyn lehdistötilaisuus

Arkkitehtuuri- ja designmuseossa torstaina 4.6.2026 klo 9–10

Aamukahvia tarjolla klo 8.30–9.00.

Tilaisuuden kielet: suomi ja englanti.

Kuraattorit Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala esittelevät Aalto Design – Hyvinvoinnin muodot -näyttelyn. Taiteilija-tutkija llona Sagarin kanssa tutustutaan Paimion parantolaan sijoittuvaan elokuvalliseen Other Actors -videoteokseen. Arkkitehtuuri- ja designmuseon puolesta mediaa tervehtii monitaiteisen näyttelyn konseptin kehittänyt museonjohtaja Pilvi Kalhama.

Lehdistötilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus jäädä näyttelyyn ja katsoa Ilona Sagarin Other Actors -videoteos (60 min) kokonaisuudessaan.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja ilmoittautumiset maanantaihin 1.6. mennessä: ilona.hilden@admuseo.fi

Kuraattoreita on mahdollista haastatella myös etänä.

Aalto Design – Hyvinvoinnin muodot

Vahva hyvinvointiajattelu erotti Aino Aallon (1894–1949), Alvar Aallon (1898–1976) ja Elissa Aallon (1922–1994 aikalaissuunnittelijoistaan ja oli heidän keskeistä antiaan modernismille. Heille suunnittelutyön lähtökohta oli ihminen psykologisine ja kehollisine tarpeineen. Aaltojen keskeinen oivallus oli, että inhimillinen hyvinvointi syntyy tasapainosta ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön välillä, ja että arkkitehtuurin ja muotoilun tehtävä oli tukea tätä yhteyttä. Tehokkuutta ja rationalismia korostaneessa ajassa ajattelutapa oli uraauurtava. Aaltojen työt nousivat maailmankuuluiksi klassikoiksi ja vaikuttivat pysyvästi käsitykseemme ihmisen ja ympäristön suhteesta.

Aalto Design kutsuu kävijän runsaiden kokoelma-aineistojen ja taiteen äärelle tutkimaan, miten Aaltojen ajatukset saivat konkreettisen muodon arkkitehtuurissa ja muotoilussa. Näyttely perustuu kokemuksellisuuteen. Aaltojen suunnitteleman yksityiskodin Villa Mairean maisemakokonaisuus on koettavissa immersiivisesti. Lontoolaisen taiteilija-tutkijan Ilona Sagarin elokuvallinen Other Actors -videoinstallaatio saa Suomen ensi-iltansa näyttelyssä. Teos tarkastelee ihmiskehon ja rakennetun ympäristön sekä terveyden ja arkkitehtuurin välisiä suhteita Paimion parantolassa.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Alvar Aalto -säätiön, Paimion parantola -säätiön ja Artekin kanssa.