KUTSU medialle: Aalto Design – Hyvinvoinnin muodot -näyttelyn lehdistötilaisuus to 4.6. klo 9–10 Arkkitehtuuri- ja designmuseossa
20.5.2026 08:46:04 EEST | Arkkitehtuuri- ja designmuseo | Kutsu
Arkkitehtuuri- ja designmuseon kesän uutuusnäyttely Aalto Design – Hyvinvoinnin muodot tarkastelee Aino, Alvar ja Elissa Aallon perintöä hyvinvoinnin näkökulmasta ja nostaa esiin, kuinka vahva hyvinvointiajattelu erotti Aallot aikalaissuunnittelijoista. Näyttely kutsuu katsomaan klassikoita uudesta näkökulmasta ajassa, jossa etsimme kestäviä ja inhimillisiä tapoja elää ja voida hyvin.
Lämpimästi tervetuloa näyttelyn lehdistötilaisuuteen! Näyttelyn kuraattorit ja Other Actors -videoteoksen taiteilija Ilona Sagar ovat paikalla tilaisuudessa.
Aalto Design – Hyvinvoinnin muodot -näyttelyn lehdistötilaisuus
Arkkitehtuuri- ja designmuseossa torstaina 4.6.2026 klo 9–10
Aamukahvia tarjolla klo 8.30–9.00.
Tilaisuuden kielet: suomi ja englanti.
Kuraattorit Jutta Tynkkynen ja Petteri Kummala esittelevät Aalto Design – Hyvinvoinnin muodot -näyttelyn. Taiteilija-tutkija llona Sagarin kanssa tutustutaan Paimion parantolaan sijoittuvaan elokuvalliseen Other Actors -videoteokseen. Arkkitehtuuri- ja designmuseon puolesta mediaa tervehtii monitaiteisen näyttelyn konseptin kehittänyt museonjohtaja Pilvi Kalhama.
Lehdistötilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus jäädä näyttelyyn ja katsoa Ilona Sagarin Other Actors -videoteos (60 min) kokonaisuudessaan.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja ilmoittautumiset maanantaihin 1.6. mennessä: ilona.hilden@admuseo.fi
Kuraattoreita on mahdollista haastatella myös etänä.
Aalto Design – Hyvinvoinnin muodot
Vahva hyvinvointiajattelu erotti Aino Aallon (1894–1949), Alvar Aallon (1898–1976) ja Elissa Aallon (1922–1994 aikalaissuunnittelijoistaan ja oli heidän keskeistä antiaan modernismille. Heille suunnittelutyön lähtökohta oli ihminen psykologisine ja kehollisine tarpeineen. Aaltojen keskeinen oivallus oli, että inhimillinen hyvinvointi syntyy tasapainosta ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön välillä, ja että arkkitehtuurin ja muotoilun tehtävä oli tukea tätä yhteyttä. Tehokkuutta ja rationalismia korostaneessa ajassa ajattelutapa oli uraauurtava. Aaltojen työt nousivat maailmankuuluiksi klassikoiksi ja vaikuttivat pysyvästi käsitykseemme ihmisen ja ympäristön suhteesta.
Aalto Design kutsuu kävijän runsaiden kokoelma-aineistojen ja taiteen äärelle tutkimaan, miten Aaltojen ajatukset saivat konkreettisen muodon arkkitehtuurissa ja muotoilussa. Näyttely perustuu kokemuksellisuuteen. Aaltojen suunnitteleman yksityiskodin Villa Mairean maisemakokonaisuus on koettavissa immersiivisesti. Lontoolaisen taiteilija-tutkijan Ilona Sagarin elokuvallinen Other Actors -videoinstallaatio saa Suomen ensi-iltansa näyttelyssä. Teos tarkastelee ihmiskehon ja rakennetun ympäristön sekä terveyden ja arkkitehtuurin välisiä suhteita Paimion parantolassa.
Näyttely on toteutettu yhteistyössä Alvar Aalto -säätiön, Paimion parantola -säätiön ja Artekin kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilona HildenViestinnän asiantuntijaPuh:0443582175ilona.hilden@admuseo.fi
Tietoja julkaisijasta
Arkkitehtuuri- ja designmuseo tarjoaa näyttelyitä, elämyksiä ja koettavaa suunnittelualojen maailmasta. Tutustu ajankohtaisiin näyttelyihin ja tapahtumiin: admuseo.fi
Arkkitehtuuri- ja designmuseo
Korkeavuorenkatu 23
00130 Helsinki
Museo on avoinna:
Toukokuu:
Ti 11–20
Ke–su 11–18
Kesäkuu
Ma 11–18
Ti 11–20
Ke–su 11–18
Heinä–elokuu:
Ma–pe 11–20
La–su 11–18
