Valkoposkihanhimuuton loppuhuipennus
20.5.2026 10:59:08 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Viimeisen viikon aikana tapahtui valkoposkihanhimuutossa paljon, mutta Pohjois-Karjalassa on edelleen paljon valkoposkihanhia ruokailemassa ja lepäilemässä ennen kevään viimeistä taivaltaan pesimäalueilleen.
BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan Suomessa koettiin viikon aikana useana päivänä runsaslukuisia valkoposkihanhimuuttoja. Helatorstaina 14.5. havaittiin yli 10 000 valkoposkihanhen muuttoja kymmenissä paikoissa Uudeltamaalta Pohjois-Karjalaan. Isoimpia muuttoja eri puolilta muuttoreittiä: Kirkkonummi Rönnskär 63 700, Porvoo Söderskär 68 600, Kouvola Vuohijärvi 44 000, Savonlinna Eevansaari 93 400, Lappeenranta Kotasaari 30 200 sekä Tohmajärvi Nikunvaara 39 400 valkoposkihanhea ja lajiltaan määrittämätöntä hanhea. Määrittämättömissä oli mukana valkoposkihanhien lisäksi tuhansia harmaita hanhia etenkin sisämaassa. Valkoposkihanhet törmäsivät Itä-Suomessa sadealueeseen ja iso osa laskeutui.
Muutto jatkui voimakkaana tämän jälkeenkin, 15.5. havaittiin Savonlinnan Eevansaaressa 39 000 ja 16.5. Kirkkonummen Rönnskärillä 30 200 muuttavaa valkoposkihanhea ja määrittämätöntä hanhea. Sunnuntaina 17.5. muutto keskittyi itään, suurimmat määrät Savonlinnan Eevansaari 54 100 ja Ilomantsin Iljanvaaran 44 500.
Ruotsissa jakson runsaslukuisin muutto havaittiin 15.5. Skoonen Alnarpissa 63 900 koilliseen muuttanutta valkoposkihanhea. Virossa puolestaan suurin 14.5. Hiidenmaan Ristnassa 69 200 muuttavaa valkoposkihanhea.
Useita satojatuhansia Suomen yli
Valkoposkihanhia muutti viikon aikana arviolta useita satojatuhansia Suomen yli koilliseen. Suomessa lepäilleistä iso osa lähti, mutta toisaalta muuttajista osa laskeutui etenkin Pohjois-Karjalaan törmätessään saderintamaan. Niinpä lepäilevien ja ruokailevien valkoposkihanhien määrät laskivat selvästi muualta Suomessa, mutta Pohjois-Karjalassa ne pysyivät suurina. Isoimmat luvut ilmoitettiin 17.5. Rääkkylän Oravilahdelta noin 30 000 ja 18.5. Tohmajärven Valkeasuolta noin 28 000 valkoposkihanhea ruokailemassa ja lepäilemässä.
Teknisten ongelmien jatkuessa paikannettiin vain kolmasosan GPS-lähetinhanhista. Tulkinnan mukaan 16 lähetinhanhesta 8 olisi mennyt jo arktisille Barentsinmeren pesimäalueilleen ja 8 olisi Suomessa. Lähetinhanhista kaikki ovat Pohjois-Karjalassa: Tohmajärvellä kolme, Liperissä kaksi sekä Polvijärvellä ja Outokummussa yksi.
Joko loputkin Suomessa oleskelevat valkoposkihanhet ovat lähdössä, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?
”Valkoposkihanhien muuton loppuosalle säät ovat suosiolliset tulevan viikon aikana: on verraten lämmintä ja myötäistä tai heikkoa tuulta, mutta ei vastustavia kylmän ilman purkauksia. Ainoastaan mahdollisesti runsaat sateet ja matalat pilvet perjantain sekä sunnuntain tienoilla voivat tällä viikolla hidastaa muuttoa. Säämallien perusteella se on ohi ensi viikon alussa, tai loppujoukot ohittavat Suomen Venäjän puolelta.”
Kauden viimeinen tiedote valkoposkihanhien muutosta ilmestyy 27.5.
Lähteet ja linkkejä
- BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelu (tiira.fi)
- BirdLife Suomen valkoposkihanhilaskenta (birdlife.fi)
- Korvaukset rauhoitettujen eläinten aiheuttamisesta vahingoista ja vahinkojen ennalta ehkäisemisestä (elinvoimakeskus.fi)
- Ohjevideo: Näin haet korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamiin vahinkoihin (youtube.com)
- Taustatietoa valkoposkihanhien pesimisestä (pohjoiskarjalanelykeskus.wordpress.com)
- Suomen lajitietokeskus (laji.fi)
- Ilmatieteen laitoksen tosiaikaiset säätutkatiedot linnuille, hyönteisille ja sateelle (https://ilmu.fmi.fi/realtime)
- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (ftz.uni-kiel.de)
- European Goose Management Platform (egmp.aewa.info)
- Trektellen (trektellen.org)
- Välkommen till Artportalen (artportalen.se)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Kontiokorpi (muuton eteneminen)
suunnittelija, Itä-Suomen elinvoimakeskus
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
p. 0295 026 144
Joni Kivimäki
lajivahinkokoordinaattori, Itä-Suomen elinvoimakeskus
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
p. 0295 026 252
Kuvat
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinvoimakeskukset
Kokemäenjoen vesistöalueella vedenkorkeudet ovat tavanomaista alempana19.5.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä vedenkorkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Virtaama Kokemäenjoessa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään. Tarvitaan runsaita sateita, jottei kuivuudesta muodostu suurempaa haittaa kesän aikana.
Laxfiskens vandring nedströms i Lappo å undersöks18.5.2026 08:15:00 EEST | Pressmeddelande
En undersökning har inletts i Lappo å för att utreda vandringsbeteendet och valet av vandringsrutt hos vandringsyngel av laxfisk samt dödligheten hos dessa under vandringen nedströms på ett åavsnitt mellan Lappo och havet. Utifrån resultaten ska man utvärdera förutsättningarna att återställa havsvandrande lax- och öringsbestånd, behovet av eventuella stödåtgärder för det samt behoven av att ändra Stadsfors kraftverks fiskeriekonomiska skyldigheter. Vandringsynglen hotas närmast av rovfiskars jakt, kraftverkets turbiner och dålig vattenkvalitet.
Lohikalojen alasvaelluksen onnistumista selvitetään Lapuanjoella18.5.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Lapuanjoella on käynnistynyt tutkimus, jolla selvitetään lohikalojen vaelluspoikasten vaelluskäyttäytymistä ja reitinvalintaa sekä kuolleisuutta alasvaelluksen aikana Lapuan ja meren välisellä jokiosuudella. Tutkimuksen tulosten perusteella pyritään arvioimaan edellytyksiä merivaelteisten lohi- ja taimenkantojen palauttamiselle, mahdollisten palauttamista tukevien toimenpiteiden tarpeellisuutta sekä Stadsforsin voimalaitoksen kalataloudellisten velvoitteiden muuttamistarpeita. Uhan vaelluspoikasille saattavat muodostaa lähinnä petokalojen saalistus, voimalaitoksen turbiinit ja heikko vedenlaatu.
Valkoposkihanhimuuton huipennus tulossa13.5.2026 12:06:54 EEST | Tiedote
Reilun viikon takaisen rynnistyksen jälkeen ei valkoposkihanhia ole juuri muuttanut.
Pohjois-Pohjanmaalla vesihuollossa katse vuoteen 2040 - aluetoimijat vaikuttaneet vaihtoehtoihin12.5.2026 10:57:30 EEST | Tiedote
Siikajoki-, Pyhäjoki- ja Kalajokilaaksojen yhteisen vesihuoltosuunnitelman laadinnassa on kevään aikana kuultu kuntia ja vesihuoltolaitoksia vesihuollon nykytilanteen muodostamiseksi sekä alueen vesihuollon tulevaisuuden ennusteiden ja tavoitteiden määrittämiseksi. Suunnittelualue käsittää yhteensä 17 kunnan ja yli 30 laitoksen sekä vajaan 114 000 asukkaan kokonaisuuden. Alueella kunnilla ja laitoksilla on pitkä perinne ylikunnallisesta vesihuoltoyhteistyöstä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme