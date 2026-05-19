Valkoposkihanhimuuton loppuhuipennus

BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan Suomessa koettiin viikon aikana useana päivänä runsaslukuisia valkoposkihanhimuuttoja. Helatorstaina 14.5. havaittiin yli 10 000 valkoposkihanhen muuttoja kymmenissä paikoissa Uudeltamaalta Pohjois-Karjalaan. Isoimpia muuttoja eri puolilta muuttoreittiä: Kirkkonummi Rönnskär 63 700, Porvoo Söderskär 68 600, Kouvola Vuohijärvi 44 000, Savonlinna Eevansaari 93 400, Lappeenranta Kotasaari 30 200 sekä Tohmajärvi Nikunvaara 39 400 valkoposkihanhea ja lajiltaan määrittämätöntä hanhea. Määrittämättömissä oli mukana valkoposkihanhien lisäksi tuhansia harmaita hanhia etenkin sisämaassa. Valkoposkihanhet törmäsivät Itä-Suomessa sadealueeseen ja iso osa laskeutui.

Muutto jatkui voimakkaana tämän jälkeenkin, 15.5. havaittiin Savonlinnan Eevansaaressa 39 000 ja 16.5. Kirkkonummen Rönnskärillä 30 200 muuttavaa valkoposkihanhea ja määrittämätöntä hanhea. Sunnuntaina 17.5. muutto keskittyi itään, suurimmat määrät Savonlinnan Eevansaari 54 100 ja Ilomantsin Iljanvaaran 44 500.

Ruotsissa jakson runsaslukuisin muutto havaittiin 15.5. Skoonen Alnarpissa 63 900 koilliseen muuttanutta valkoposkihanhea. Virossa puolestaan suurin 14.5. Hiidenmaan Ristnassa 69 200 muuttavaa valkoposkihanhea.

Useita satojatuhansia Suomen yli

Valkoposkihanhia muutti viikon aikana arviolta useita satojatuhansia Suomen yli koilliseen. Suomessa lepäilleistä iso osa lähti, mutta toisaalta muuttajista osa laskeutui etenkin Pohjois-Karjalaan törmätessään saderintamaan. Niinpä lepäilevien ja ruokailevien valkoposkihanhien määrät laskivat selvästi muualta Suomessa, mutta Pohjois-Karjalassa ne pysyivät suurina. Isoimmat luvut ilmoitettiin 17.5. Rääkkylän Oravilahdelta noin 30 000 ja 18.5. Tohmajärven Valkeasuolta noin 28 000 valkoposkihanhea ruokailemassa ja lepäilemässä.

Teknisten ongelmien jatkuessa paikannettiin vain kolmasosan GPS-lähetinhanhista. Tulkinnan mukaan 16 lähetinhanhesta 8 olisi mennyt jo arktisille Barentsinmeren pesimäalueilleen ja 8 olisi Suomessa. Lähetinhanhista kaikki ovat Pohjois-Karjalassa: Tohmajärvellä kolme, Liperissä kaksi sekä Polvijärvellä ja Outokummussa yksi.

Joko loputkin Suomessa oleskelevat valkoposkihanhet ovat lähdössä, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?

”Valkoposkihanhien muuton loppuosalle säät ovat suosiolliset tulevan viikon aikana: on verraten lämmintä ja myötäistä tai heikkoa tuulta, mutta ei vastustavia kylmän ilman purkauksia. Ainoastaan mahdollisesti runsaat sateet ja matalat pilvet perjantain sekä sunnuntain tienoilla voivat tällä viikolla hidastaa muuttoa. Säämallien perusteella se on ohi ensi viikon alussa, tai loppujoukot ohittavat Suomen Venäjän puolelta.”

Kauden viimeinen tiedote valkoposkihanhien muutosta ilmestyy 27.5.

Lähteet ja linkkejä