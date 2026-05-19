Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat saatavuutta, mutta läsnäkäynnit eivät merkittävästi vähentyneet
20.5.2026 09:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä, osoittaa neljän tutkimusorganisaation tuore tutkimus. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan chat-vastaanotot lisäsivät perusterveydenhuollon kokonaiskontakteja noin 2,4 prosentilla.
Useat hyvinvointialueet ovat ottaneet käyttöön digiklinikan, joissa potilas saa yhteyden perusterveydenhuoltoon chatilla mobiilisovelluksessa tai verkkoselaimessa. Etäpalvelun ajatellaan parantavan palvelujen saatavuutta, vähentävän tarvetta matkustaa ja korvaavan kalliimpia läsnä- ja puhelinpalveluja.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Aalto-yliopiston, Turun yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijat selvittivät digiklinikan vaikuttavuutta Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan satunnaistetulla kokeilulla.
– Läsnäkäyntejä koskeva tulos oli jossain määrin yllätys, kertoo tutkimusryhmän johtaja, terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen Turun yliopistosta ja THL:stä.
Tutkijat keräsivät yli 300 terveydenhuollon ammattilaiselta ennakkoveikkauksia digiklinikan vaikutuksesta. Vastanneista noin puolet oli lääkäreitä.
– Ammattilaiset odottivat, että 100 chat-vastaanottoa vähentäisi keskimäärin 39 läsnäkäyntiä. Kokeilussa havaitsimme kuitenkin vain noin viiden käynnin vähenemän.
Muut julkisen perusterveydenhuollon yhteydenotot kuten puhelut, konsultaatiot ja hoidon tarpeen arvioinnit vähenivät. Sataa chat-vastaanottoa kohden näitä oli noin 37 vähemmän. Samaan aikaan digiklinikan käyttöönotto lisäsi julkisen perusterveydenhuollon kokonaiskontakteja noin 2,4 prosenttia – eli chat korvasi osan muista yhteydenotoista, mutta toi mukanaan myös uutta asiointia.
Satunnaistettu koeasetelma tuottaa luotettavaa tutkimusnäyttöä terveydenhuollon vaikuttavuudesta
Tutkimuksen päätavoitteena oli merkittävän tapausesimerkin kautta edistää satunnaistettujen kokeilujen käyttöä terveyspalvelujärjestelmän tutkimuksessa. Pohjanmaan hyvinvointialueella toteutetussa kokeilussa 170 000 asukasta jaettiin kahteen yhtä suureen satunnaiseen ryhmään. Osa asukkaista sai alussa pääsyn uuteen chat-palveluun. Yhdeksän kuukauden kokeilun jälkeen chat-vastaanotto laajeni koko väestölle.
– Toteutettu kokeilu lienee suurin terveydenhuollon palvelujärjestelmän vaikuttavuutta selvittävä satunnaistettu tutkimus Suomessa, kertoo tutkimuspäällikkö Lauri Sääksvuori THL:stä.
– Saimme uutta tietoa digitaalisista terveyspalveluista ja osoitimme, että terveydenhuollon toimintaa voidaan arvioida luotettavasti laajoilla väestöaineistoilla satunnaistetun tutkimusasetelman ja suomalaisten rekisteritietojen avulla.
Tutkimus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa osana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamaa SoteDataLab-tutkimushanketta sekä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa GAINS-tutkimushanketta.
– Kokeilu antoi meille raamit oman toiminnan kehittämiselle. Palaute chat-vastaanotosta on ollut erittäin positiivista. Uskon, että uuden asiointikanavan omaksuminen ja luottamus siihen syntyvät hyvistä kokemuksista ajan myötä, sanoo Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola-Mikkola.
Ammattilaiset arvoivat chat-asioinnin hyödyttäneen asiakkaita
Chat-vastaanottojen määrä jäi vielä melko pieneksi verrattuna perinteisiin vastaanottokäynteihin. Koeryhmästä noin viisi prosenttia asioi chatissa, ja käyntejä kertyi vuodessa keskimäärin 0,13 asukasta kohti. Perinteisiä läsnäkäyntejä oli vertailuryhmässä moninkertaisesti: keskimäärin 0,83 asukasta kohti vuodessa.
Chat-vastaanotolla asioineet poikkesivat taustaltaan perinteisten kanavien asiakkaista. He olivat nuorempia, koulutetumpia, useammin naisia ja asuivat useammin kaupunkialueella.
Ammattilaiset arvioivat chat-asioinnin hyödyttäneen asiakkaita. Peräti 96 prosentissa chat-yhteydenotoista ammattilainen arvioi potilaan hyötyneen kontaktista, ja 85 prosentissa tapauksista ammattilainen arvioi chat-asioinnin vähentäneen tarvetta soittaa tai asioida paikan päällä.
Neljäsosa chat-yhteydenotoista koski hengitystieinfektioita ja -oireita. Seuraavaksi yleisimpiä käyntisyitä olivat ihosairaudet ja allergiat, tuki- ja liikuntaelinten oireet, vatsan ja ruoansulatuskanavan oireet ja virtsa- ja sukupuolielinten oireet. Kroonisten sairauksien osuus oli vain yksi prosentti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika KortelainenprofessoriTurun yliopisto
tutkimusprofessori, THL
Lauri SääksvuoritutkimuspäällikköTHLPuh:050 373 9544lauri.saaksvuori@thl.fi
Suvi Einola-Mikkolastrategia- ja kehitysjohtajaPohjanmaan hyvinvointialuePuh:040 563 0507suvi.einola-mikkola@ovph.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Äidinmaidon sokerit ohjaavat suolistomikrobiston kehitystä vielä imeväisiän jälkeen19.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Tuore väestöpohjainen seurantatutkimus osoittaa, että äidinmaidon sokeriyhdisteet ovat keskeisessä roolissa imeväisen suolistomikrobiston kehityksessä, eikä vaikutus rajoitu pelkästään imetysaikaan.
Väitös: Riittävä sosiaalinen turva esti ylisukupolvista huono-osaisuutta jo 1800-luvulla19.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Turun vuoden 1827 suurpalo oli sen kokeneille valtava katastrofi, joka jätti valtaosan kaupunkilaisista kodittomaksi ja sysäsi monia syvään köyhyyteen. Turun yliopiston väitöskirjatutkija Noora Viljamaa tarkasteli paloon kytkeytyviä lapsiperheköyhyyden kokemuksia ja vaikutuksia 1800-luvun Suomessa.
Väitös: Eturauhassyövän muuttuva hormoniviestintä kytkee hoitoresistenssin solujen stressinsietoon ja liikkuvuuteen18.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että eturauhassyöpä voi valjastaa kehon normaaleja molekyylitason mekanismeja selviytyäkseen mm. oksidatiivisesta stressistä ja edistääkseen etäpesäkkeiden muodostamista.
Laadukas koulutus ja vahvempi eurooppalainen yhteistyö Turussa järjestettävän EC2U-foorumin ytimessä15.5.2026 14:03:53 EEST | Tiedote
European Campus of City Universities (EC2U) -yliopistoallianssin foorumiin osallistuu yli 520 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa, joista paikan päälle Turkuun saapuu yli 460 henkilöä. 18.-21.toukokuuta järjestettävä foorumi on järjestyksessään kymmenes ja sitä isännöi Turun yliopisto. Tapahtuman keskiössä on laadukkaan koulutuksen rooli osana vahvemman Euroopan rakentamista.
Elämyksellinen näyttely ja uusi lasten tietokirja tuovat esiin elintärkeiden pölyttäjien merkitystä luonnossa15.5.2026 11:45:31 EEST | Tiedote
Pölyttäjien maailma herää eloon toukokuussa avautuvassa Luonnontieteellisen museon Pölyttäjien kirjo -näyttelyssä. Näyttelyn rinnalla julkaistaan samanniminen lasten tietokirja, joka johdattaa lukijat pölyttäjien ihmeisiin. Media on tervetullut avajaistilaisuuteen 20.5. Helsingissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme