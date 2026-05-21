Viikkokatsaus 25.–29.5.2026
21.5.2026 13:46:32 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Tilaisuus ja tiedote ma 25.5.: Miten Suomi siirtyy kestävään energiajärjestelmään?
Miltä näyttää kestävä energiajärjestelmä vuonna 2055 – ja miten sinne päästään hallitusti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti? Tervetuloa Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST) -projektin loppuseminaariin, jossa esitellään kestävän energiasiirtymän tiekartta. Seminaari tarjoaa taustoitusta ajankohtaiseen keskusteluun vihreästä siirtymästä ja kiinnostavia näkökulmia erityisesti energia-, talous-, ilmasto- ja yhteiskuntapolitiikkaa seuraaville toimittajille.
Tutustu tapahtuman ohjelmaan (hiilineutraalisuomi.fi)
Median ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Saara Sivonen, etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen ti 26.5.
Suomeen esitetään pienaluejakoa
Tutkijat esittävät toimintasuosituksissaan Suomeen valtakunnallista pienaluejakoa. Se parantaisi alueita koskevan tiedon vertailtavuutta ja tukisi päätöksentekoa, tutkimusta ja palvelujen suunnittelua. Pienalueet eivät korvaisi kaupunginosia arjessa, vaan ne toisivat niiden rinnalle yhtenäisen tavan tarkastella kuntia pienempiä alueita koko maassa.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Ville Helminen, puh. 029 525 1166 ja viestintäasiantuntija Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen pe 29.5.
Tutkimustieto ja kansalaistoiminta yhdistyvät rantojen roskaantumisen torjunnassa
Suomen ympäristökeskuksen Rosgis-verkkopalvelu ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -ohjelma aloittavat yhteistyön, joka yhdistää roskaantumisen seurantatiedon ja kansalaisten vapaaehtoistoiminnan. Yhteistyö kannustaa rannoilla liikkuvia ilmoittamaan roskahavainnoistaan ja osallistumaan aktiivisesti ympäristön siistimiseen. Samalla kertynyt tieto auttaa tutkijoita ymmärtämään roskaantumisen syitä ja kohdentamaan toimenpiteitä tehokkaammin.
Syken ylläpitämä Rosgis-palvelu ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -ohjelma ovat osa EU:n LIFE-ohjelman rahoittamaa PlastLIFE-kokonaisuutta.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Anna-Riina Mustonen, puh. 029 525 2137 ja viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Pinnalla nyt
Kokeile Syken uutta hiilitaselaskuria
Syken uusi laskuri näyttää, miten hakkuut vaikuttavat metsien hiilinieluun. Laskurin avulla jokainen käyttäjä voi itse tarkastella, miten metsien kasvihuonekaasutase muuttuu eri hakkuutasoilla vuoteen 2040 saakka tai millainen metsien hiilinielun pitäisi olla, jotta Suomi saavuttaisi hiilineutraaliuden vuonna 2035.
Tutustu laskuriin (hiilineutraalisuomi.fi)
Lue laskurista kertova tiedote (sttinfo.fi)
Tulossa
Ympäristöseurannalla vaikutamme huomiseen – Suomen ympäristöseurantojen tiekartta esitellään 5.6.
Suomen ympäristöseurantojen uusi tiekartta hahmottaa tulevaisuutta aina vuoteen 2030 asti. Miten seuranta vastaa ympäristötiedon kasvaviin tarpeisiin?
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan (syke.fi)
Huomasitko jo nämä?
- Suomen luontokeskus Haltian uusi GAME OVER? -erikoisnäyttely käsittelee luontokatoa ja ilmastonmuutosta osallistavalla ja pelillisellä tavalla. Avajaistilaisuuteen la 23.5. on vapaa pääsy. Mukana Kerttu Kotakorven vetämässä keskustelupaneelissa on Syken erikoistutkija Minna Pekkonen. Näyttely on toteutettu osana Priodiversity LIFE -projektia. Lue lisää näyttelystä ja osallistu avajaisiin (haltia.com) Lisäksi perjantaina 22.5. vietetään luonnon monimuotoisuuden päivää.
- Blogikirjoitus:Karoliina Auvinen: Suomessa on rahat ilmastotoimiin, mutta ne käytetään väärin (syke.fi)
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)
Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
Syken uusi laskuri näyttää, miten hakkuut vaikuttavat metsien hiilinieluun21.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Avoimen verkkolaskurin avulla voi tarkastella, miten Suomen metsien hiilinielu muuttuu eri hakkuutasoilla vuoteen 2040 saakka.
Direktivet sporrar vattentjänstverken att minska sina utsläpp19.5.2026 09:13:52 EEST | Pressmeddelande
EU:s nya direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kräver att vattentjänstverken har mer detaljerad information än tidigare om energianvändning och utsläpp. Finlands miljöcentrals stödklinik hjälper verken i deras arbete för lägre koldioxidutsläpp.
Direktiivi kirittää vesihuoltolaitoksia vähentämään päästöjä19.5.2026 08:50:11 EEST | Tiedote
EU:n uusi yhdyskuntajätevesidirektiivi edellyttää vesihuoltolaitoksilta aiempaa tarkempaa tietoa energiankäytöstä ja päästöistä. Syken tukiklinikka auttaa laitoksia vähähiilisyystyössä.
EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen soveltaminen alkaa18.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Jätteiden kansainvälisiin siirtoihin tulee merkittäviä muutoksia 21.5.2026, kun valtaosa EU:n jätteensiirtoasetuksen velvoitteista astuu voimaan. Uudistus vahvistaa kiertotaloutta, lisää sähköistä asiointia ja tehostaa laittomien jätesiirtojen valvontaa koko EU:n alueella.
Viikkokatsaus 18.–22.5.202613.5.2026 15:01:32 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme