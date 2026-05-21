Viikkokatsaus 25.–29.5.2026

Tilaisuus ja tiedote ma 25.5.: Miten Suomi siirtyy kestävään energiajärjestelmään?

Miltä näyttää kestävä energiajärjestelmä vuonna 2055 – ja miten sinne päästään hallitusti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti? Tervetuloa Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST) -projektin loppuseminaariin, jossa esitellään kestävän energiasiirtymän tiekartta. Seminaari tarjoaa taustoitusta ajankohtaiseen keskusteluun vihreästä siirtymästä ja kiinnostavia näkökulmia erityisesti energia-, talous-, ilmasto- ja yhteiskuntapolitiikkaa seuraaville toimittajille.

Median ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Saara Sivonen, etunimi.sukunimi@syke.fi

Uutinen ti 26.5.

Suomeen esitetään pienaluejakoa

Tutkijat esittävät toimintasuosituksissaan Suomeen valtakunnallista pienaluejakoa. Se parantaisi alueita koskevan tiedon vertailtavuutta ja tukisi päätöksentekoa, tutkimusta ja palvelujen suunnittelua. Pienalueet eivät korvaisi kaupunginosia arjessa, vaan ne toisivat niiden rinnalle yhtenäisen tavan tarkastella kuntia pienempiä alueita koko maassa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Ville Helminen, puh. 029 525 1166 ja viestintäasiantuntija Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Uutinen pe 29.5.

Tutkimustieto ja kansalaistoiminta yhdistyvät rantojen roskaantumisen torjunnassa

Suomen ympäristökeskuksen Rosgis-verkkopalvelu ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -ohjelma aloittavat yhteistyön, joka yhdistää roskaantumisen seurantatiedon ja kansalaisten vapaaehtoistoiminnan. Yhteistyö kannustaa rannoilla liikkuvia ilmoittamaan roskahavainnoistaan ja osallistumaan aktiivisesti ympäristön siistimiseen. Samalla kertynyt tieto auttaa tutkijoita ymmärtämään roskaantumisen syitä ja kohdentamaan toimenpiteitä tehokkaammin.

Syken ylläpitämä Rosgis-palvelu ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -ohjelma ovat osa EU:n LIFE-ohjelman rahoittamaa PlastLIFE-kokonaisuutta.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Anna-Riina Mustonen, puh. 029 525 2137 ja viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Pinnalla nyt

Kokeile Syken uutta hiilitaselaskuria

Syken uusi laskuri näyttää, miten hakkuut vaikuttavat metsien hiilinieluun. Laskurin avulla jokainen käyttäjä voi itse tarkastella, miten metsien kasvihuonekaasutase muuttuu eri hakkuutasoilla vuoteen 2040 saakka tai millainen metsien hiilinielun pitäisi olla, jotta Suomi saavuttaisi hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Tulossa

Ympäristöseurannalla vaikutamme huomiseen – Suomen ympäristöseurantojen tiekartta esitellään 5.6.

Suomen ympäristöseurantojen uusi tiekartta hahmottaa tulevaisuutta aina vuoteen 2030 asti. Miten seuranta vastaa ympäristötiedon kasvaviin tarpeisiin?

Huomasitko jo nämä?

Suomen luontokeskus Haltian uusi GAME OVER? -erikoisnäyttely käsittelee luontokatoa ja ilmastonmuutosta osallistavalla ja pelillisellä tavalla. Avajaistilaisuuteen la 23.5. on vapaa pääsy. Mukana Kerttu Kotakorven vetämässä keskustelupaneelissa on Syken erikoistutkija Minna Pekkonen. Näyttely on toteutettu osana Priodiversity LIFE -projektia. Lue lisää näyttelystä ja osallistu avajaisiin (haltia.com) Lisäksi perjantaina 22.5. vietetään luonnon monimuotoisuuden päivää.

